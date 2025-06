Playa de Rodeira, obras pagadas y no terminas cierran el paso a peatones, discapacitados y a sillas de ruedas.

Cuando era joven había decidido ser pianista en un burdel o político profesional. A decir verdad, no hay mucha diferencia. (Harry S. Truman)

Playas inaccesibles en Cangas: Las obras en Rodeira-Keniata — supuestamente ya terminadas– obstaculizan el tránsito de peatones y de las personas con discapacidad y el Concello no actúa. El concello pagó como en los Bizcoins, (Acusación que Fiscalía pasó para la instrucción dilegencias al juzgado de Cangas) y la obra sin pintar y organizada. Nuevamente el abandono y la falta de capacidad de la corporación municipal encabezada por la alcaldesa del BNG, perjudica a la sociedad y especialmente a los discapacitados. Youtube, todos los plenos del concello Disfruten

La playa de Rodeira, un referente en Cangas do Morrazo, se ha convertido, una vez más, en escenario de la frustración ciudadana. A pesar de las reiteradas denuncias, las barreras arquitectónicas, en este caso los automóviles estacionados en la zona de acceso a la playa impiden el paso a todos, pero muy especialmente a personas con movilidad reducida, evidenciando una preocupante falta de control en las obras y una inacción por parte de las autoridades municipales. Las Páginas del concello sin actualizar

Abandono y obstáculos: la denuncia vecinal.

Desde hace días, los vecinos de Cangas están elevando su voz en el Concello, denunciando el estado de abandono y las deficiencias de las obras de asfaltado en la playa de Rodeira. Lo que debería ser una mejora, se ha transformado en un obstáculo infranqueable para quienes dependen de una silla de ruedas o tienen movilidad reducida. La ciudadanía, que financia estas obras con sus impuestos, exige que se cumplan los estándares de accesibilidad y que la empresa contratada finalice los trabajos de forma adecuada. Los plenos sin actualizar.

Exigencia de responsabilidades ante la inacción

La prensa está para reflejar la voz de los ciudadanos y denunciar las situaciones que les afectan directamente. En este contexto, los cangueses señalan a los responsables de garantizar el buen uso de los fondos públicos y el cumplimiento de los contratos. La Alcaldesa y el gobierno del BNG tienen la máxima responsabilidad de velar por los derechos de todos los ciudadanos, incluyendo el acceso universal a los espacios públicos. La inacción ante las quejas vecinales y el visible incumplimiento de la empresa contratada, que deja las obras abandonadas y sin control, son motivos de profunda preocupación y exigen una respuesta inmediata.

Un derecho fundamental en entredicho.

La accesibilidad no es un privilegio, es un derecho fundamental. Que la playa de Rodeira, un espacio de disfrute para todos, sea inaccesible para una parte de la población es inaceptable. Los ciudadanos de Cangas esperan que se tomen acciones contundentes de inmediato: que se exijan responsabilidades a la empresa, se corrijan las deficiencias y se garantice que las playas de Cangas sean verdaderamente inclusivas para todos, sin excusas ni demoras. La paciencia de los vecinos tiene un límite ante lo que consideran un claro abandono en la gestión y el control de las infraestructuras municipales.

Para terminar Ya. Lo que pasa en este concello es propio de una película de Cantinflas con nodo incluido. Una corporación incapacitante para resolver algo, no tienen más que asitir a los plenos para ver la incapacidad de personas que no aportan nada, una corporación dirigente que no sabe, no quiere ni escucha a los vecinos ni a la oposición. Una oposición que debe engrasar la maquinaria para pedir el relevo inmediato y quitar la inoperancia de la actual que cobra, y buenos salarios a cambio de una labor no ya de calidad, sino de, sumir al pueblo en el mayor abandono que se puede imaginar. Una muestra de lo que decimos es o son las acusaciones que ha hecho la fiscalía para depurar responsabilidades de supuesta malversación de los dineros públicos, la dimisión de la alcaldesa debía haber sido inmediata, motivos hay para ello, pero amarrarse al sillón, supone lo mejor para sus intereses, no para los de los ciudadanos de Cangas del Morrazo.