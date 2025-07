Los jueces no pueden entrar en política y salir de ella para volver a su juzgado. Juez entre en política debe prohibírsele volver a su juzgado durante treinta años como mínimo. Etica y dignidad.

Cuando los jueces vulneran la ley que aplicaron contra los guardias civiles

No tienen derecho de huelga la hacen y no pasa nada. Los principios de legalidad y seguridad jurídica no van con este colectivo de privilegiados. A los guardias civiles por solicitar el derecho de asociación profesional estos mismos jueces los encarcelaban y los desprotegían, es más el TC de España aprobó el derecho asociación en sentencia 871/90 y al día de hoy no la han ejecutado y los guardias civiles expulsados siguieron sin protección de estos jueces vergonzantes.