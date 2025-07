MAR se harta del tono chulesco del mamporrero de Pedro Sánchez en Madrid y le devuelve una carta dirigida a Ayuso

El ambiente político en Madrid suma un nuevo episodio digno de antología.

Miguel Ángel Rodríguez, director del Gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha devuelto una carta al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, con una petición tajante: «Escríbala con decoro».

Un gesto que, lejos de ser un simple trámite administrativo, refleja el grado de tensión entre la Comunidad de Madrid y el Ejecutivo central, y añade combustible a una relación ya marcada por los recelos y las acusaciones cruzadas.

La misiva rechazada, fechada el 14 de julio, tenía como objetivo instar a Ayuso a buscar una solución para evitar el desahucio de una familia en Torrejón de Ardoz por okupación indebida. Sin embargo, Rodríguez decidió no remitirla a su jefa política alegando “faltas de respeto” en su contenido. Su respuesta fue tan directa como demoledora: «Le ruego escriba a la presidenta con el decoro que implica su cargo. Si no es capaz de entender lo que usted representa, no vuelva a enviar cartas con esa mala educación».

De la vivienda social al duelo dialéctico

El detonante inmediato fue la crítica del delegado socialista ante lo que calificó como falta de humanidad y soluciones por parte del gobierno regional madrileño tras el desalojo ocurrido el 8 de julio. Francisco Martín expresó en términos duros su indignación por la reacción —o ausencia de ella— de los consejeros responsables de Política Social y Vivienda. Este tono, considerado por Rodríguez fuera de lugar, ha derivado en uno de los cruces epistolares más sonados del año político madrileño.

Pero bajo esta disputa subyace un trasfondo mayor: el constante pulso entre el PSOE (gobierno central) y el PP (Comunidad de Madrid) sobre competencias sociales, políticas migratorias y gestión habitacional. La carta se convierte así en un símbolo más del enfrentamiento crónico entre ambas administraciones.

Le enviamos a Ayuso una carta para solucionar el desahucio de una mujer víctima de violencia de género y sus tres hijos y esta es la vomitiva respuesta de Miguel Ángel Rodríguez. Son malas personas, no hay otra explicación. pic.twitter.com/atwuA1uPOY — PSOE Madrid (@psoe_m) July 15, 2025

Francisco Martín: delegado o ariete político

La figura de Francisco Martín trasciende la mera representación institucional. En los últimos meses se ha erigido como uno de los principales azotes del gobierno regional madrileño, eclipsando incluso a otros portavoces socialistas. Él mismo ha reconocido que desde que asumió el cargo no ha tenido contacto alguno con Ayuso, mientras multiplica las críticas contra el ejecutivo autonómico y se muestra como referente opositor en Madrid.

No es la primera vez que Martín recurre al lenguaje áspero o cuestiona públicamente la gestión madrileña, especialmente en asuntos tan delicados como las residencias durante la pandemia o la política migratoria. Su estilo directo le ha valido tanto aplausos dentro del PSOE como reproches por parte del PP, e incluso ha provocado rupturas formales en las relaciones institucionales.

Miguel Ángel Rodríguez: guardián del relato ayusista

En este contexto, Miguel Ángel Rodríguez (MAR) emerge como uno de los estrategas más agresivos en defensa no solo de Díaz Ayuso sino también del relato político popular. Famoso por su verbo afilado y su capacidad para marcar agenda mediática —ya sea defendiendo al círculo cercano de Ayuso o desmintiendo filtraciones— Rodríguez no rehúye el choque frontal cuando percibe ataques contra su presidenta o su gestión.

La devolución airada de la carta es coherente con este perfil: MAR protege la imagen institucional y personal de Ayuso con celo casi militante, consciente del valor simbólico que tienen estos gestos en plena guerra cultural madrileña.

El conflicto entre la Comunidad y la Delegación del Gobierno promete nuevos episodios donde cada gesto cuenta más que muchas leyes. Y todo esto ocurre mientras los ciudadanos asisten expectantes al espectáculo permanente —con cartas incluidas— que es hoy la política madrileña.