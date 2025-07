Óscar López critica el «lujoso» viaje de Ayuso a Rascafría y la presidenta deja noqueado al del PSOE en segundos

Si esto es lo mejor que tiene el PSOE en Madrid, mejor que vayan encargando la esquela en Ferraz.

Óscar López no sabe cómo hacerle oposición a Isabel Díaz Ayuso y opta por sacarse conejos de la chistera a ver si alguno de ellos le funciona.

La última ocurrencia del todavía ministro de Transformación Digital del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sido la de criticar el fin de semana que la presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid pasó en la localidad serrana de Rascafría.

Según López, la dirigente de la Puerta del Sol pasó unos días lujosos a cuenta del dinero de los madrileños en un palacio que es propiedad de la Comunidad de Madrid:

¿Por qué se compró? ¿Para qué se compró? ¿Y cuál es su uso ahora? No se paga ni la residencia habitual ni la residencia de vacaciones, ninguna de las dos. A Ayuso se le ha llenado la boca criticando lo que es normal y que ha sido toda la vida y ahora es ella la que no se paga sus casas. Habrá que hacer un ejercicio de transparencia para que explique todo lo relativo a sus residencias porque no vaya a ser que ella esté viviendo en Madrid beneficiándose del lucro de un delito.

La respuesta de la presidenta madrileña no tardó en llegar:

Quiero dejar claro algunas cuestiones. He estado dos días en una casa, de la que ahora vamos a dar explicaciones el consejero y yo, me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo y compré en el Covirán, por cierto, personal excepcional, con mis medios. Soy la única persona de la Comunidad de Madrid que en estos días, oh, sorpresa, nadie lo ha comentado, tiene su sueldo congelado desde hace 15 años. Yo me pago mis vacaciones, me pago mis billetes de avión, me pago mis restaurantes, puede el presidente del gobierno decir lo mismo y me pago mi casa.