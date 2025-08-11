Cuando la prevaricación, la corrupción nace y se hace desde el poder de la administración, cuando menos prevaricación.

Operación Columna 2: Cuando la Búsqueda de Justicia Enfrenta la Coacción Institucional

Si los actos son contra los derechos humanos aplíquese la ley con rigor. No amenacen sin escrupulos. Sólo un estado nazi permite semejantes escritos.