Operación Columna 2: Cuando la Búsqueda de Justicia Enfrenta la Coacción Institucional

Operación Columna: Cuando la Búsqueda de Justicia Enfrenta la Coacción Institucional
La historia de la «Operación Columna» en la Guardia Civil es un capítulo oscuro que sigue resonando en la lucha por la justicia y la verdad. Lo que comenzó como una supuesta estrategia para «desarticular el sindicalismo clandestino» en el Cuerpo, derivó en una serie de actuaciones que, para las víctimas como yo, significaron privaciones ilegales de libertad y un profundo menoscabo de derechos. Sin embargo, la batalla por la verdad no solo enfrenta el olvido, sino también una preocupante estrategia de coacción por parte de las propias instituciones.
El Contexto de una Petición Ignorada
Tras años de silencio y lucha, presenté un escrito ante la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. Mis peticiones eran claras y justas: Reingreso al Cuerpo de la Guardia Civil con la antigüedad y categoría que me correspondía. Una investigación exhaustiva sobre las operaciones ilegales llevadas a cabo en el marco de la «Operación Columna». Una indemnización por las privaciones de libertad sufridas ilegalmente. La respuesta de la Dirección General fue una inadmisión a trámite, alegando la «carencia de fundamento» de mi solicitud, que ya había sido «recurrentemente rechazada», y la prescripción de responsabilidades. Se insistía en que la «Operación Columna» fue una estrategia «plenamente legítima». Pero lo más alarmante no fue la negativa, sino el mensaje implícito que acompañaba a esta resolución.
La Coacción Velada: El Denunciante en el Punto de Mira
En un giro preocupante, el mismo documento que negaba mis peticiones dedicaba una parte significativa de su contenido a advertirme sobre las «posibles responsabilidades penales» derivadas de mi posesión y difusión del documento «Operación Columna». La resolución expresaba «sorpresa» porque un documento «expresamente clasificado como Secretos» estuviera en posesión de «personas ajenas a su elaboración, y en concreto al Sr. PIÑEIRO GONZÁLEZ». Más aún, reconocía que la documentación me fue entregada por Luis Roldán, quien fuera Director General del Cuerpo, y utilizaba este hecho para justificar que se trasladara el dossier al servicio que lo elaboró para «estudiar las posibles vías por la que una información de difusión legalmente restringida ha tenido acceso a personas no autorizadas».
El mensaje no podía ser más claro: en lugar de investigar las graves ilegalidades contenidas en el documento que yo entregué, la institución insinuaba que el problema era que yo lo tuviera y lo diera a conocer. La resolución llegó incluso a citar artículos del Código Penal (199 y 418) y de la Ley sobre Secretos Oficiales (Ley 9/1968, artículo 13), advirtiendo sobre las «posibles responsabilidades penales en que puede incurrir quien difunde alegremente documentación clasificada».
Una Estrategia para Silenciar y Deslegitimar
Esta tactica es una forma de coacción. Al invocar la legislación sobre secretos y la posibilidad de delitos penales, la Dirección General de la Guardia Civil no solo buscaba disuadirme de futuras revelaciones, sino también desviar la atención de los actos ilícitos descritos en la «Operación Columna». Es un intento de invertir la carga, convirtiendo al denunciante de un abuso en el posible infractor.
Resulta incomprensible que, ante la revelación de operaciones que presuntamente vulneraron derechos fundamentales, la respuesta institucional sea apuntar al mensajero, en lugar de investigar el mensaje. Esta actitud solo refuerza la percepción de una resistencia a la transparencia y a la rendición de cuentas, un patrón preocupante en cualquier sociedad democrática.
La Lucha por la Verdad Continúa
La inadmisión de mi petición y las amenazas veladas no detendrán la búsqueda de justicia. Es fundamental que la sociedad conozca cómo operan estas coacciones, que intentan silenciar a quienes se atreven a sacar a la luz verdades incómodas. La «Operación Columna» no es solo un hecho del pasado; su legado de impunidad y las tácticas empleadas para mantenerlo oculto son un recordatorio constante de la necesidad de vigilancia ciudadana y la defensa inquebrantable de los derechos fundamentales. Mientras la institución se protege con leyes de secretos, las víctimas de operaciones como la «Operación Columna» seguimos exigiendo la verdad y la justicia que se nos ha negado.
