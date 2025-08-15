  • ESP
“Se dejan la piel para salvar vidas y el patrimonio natural”, señaló

Ayuso visita las zonas afectadas por el incendio forestal en Tres Cantos

La presidenta madrileña expresa su pesar a la familia de la persona fallecida, agradece la labor de bomberos y voluntarios y promete apoyo para prevenir nuevos incendios y colaborar con otras comunidades.

Díaz Ayuso en Tres Cantos PD.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado este jueves en Tres Cantos, donde ha recorrido las zonas más afectadas por el incendio forestal que se inició este lunes y se dio por controlado ayer por la mañana.

Díaz Ayuso ha trasladado el pésame y todo el ánimo a los familiares y seres queridos de la persona que falleció en el siniestro, y ha mostrado su agradecimiento a los servicios de extinción y voluntarios que, en su opinión, “se están dejando la piel y jugando la vida para salvar la de los demás y nuestro patrimonio natural”.

“En España entera llevamos más de 100.000 hectáreas quemadas, es un drama sin precedentes. Estamos en uno de los peores años”, ha señalado la jefa del Ejecutivo autonómico, que ha añadido que el Gobierno regional seguirá trabajando para evitar nuevos incendios y, al mismo tiempo, ayudar al resto de las CCAA que lo necesiten.

“Estamos a su entera disposición. El patrimonio natural es de todos y no entendemos de fronteras”, ha enfatizado.

