LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, HARTA DE LA DEJADEZ DEL GOBIERNO DE ESPAÑA CON EL ASUNTO DE LA INMIGRACIÓN

Ayuso estalla contra Sánchez tras la violación de una niña a manos de un MENA marroquí

"Cada día son menores más agresivos y llegan en peores condiciones. Y la respuesta del gobierno de Sánchez es multiplicar su llegada y desatenderse de ellos mientras nos insultan a los presidentes"

Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez.
Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez.
Un MENA marroquí somete a golpes, desnuda y viola a una niña de 14 años en el centro de Madrid

A esto lleva el buenismo de Pedro Sánchez con la inmigración indiscriminada.

La noticia ya es de sobra conocida.

Un MENA marroquí de 17 años, interno en el conocido centro de menas del distrito madrileño de Hortaleza, agredió sexualmente a una niña española de 14 años en las inmediaciones del Parque Isabel Clara Eugenia, justo al lado del propio centro.

La agresión ocurrió la noche del viernes al sábado 30 de agosto de 2025, cuando la menor fue asaltada, arrastrada entre los arbustos y violada por el facineroso.

Los desgarradores gritos de la víctima alertaron a una vecina, quien no dudó en avisar a la Policía Nacional. Los agentes acudieron rápidamente, pero no lograron evitar la consumación del ataque.

Desde el Gobierno sanchista, con su delegado del Gobierno, Francisco Martín, se intentó echar paladas de tierra para evitar que trascendiera la nacionalidad del autor de la violación.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, estalló en redes ante este repugnante suceso y apuntó directamente hacia el inquilino de La Moncloa:

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la inauguración del curso político, desde Galicia, puso el foco en la falta de la política migratoria del Gobierno de Sánchez. «Una política de aquí vale todo, con las implicaciones que ello tienen para la convivencia de la gente», subrayó el líder de la oposición, que también censuró que el Ejecutivo monclovita exija a las comunidades autónomas que gestionen más de 3.000 menores «cuando tienen todos sus recursos públicos saturados».

Y denunció la estrategia coaccionadora del Gobierno Sánchez:

Pero es que no acaba aquí. Es que ahora hemos leído que el Gobierno ha amenazado a los presidentes de las comunidades autónomas con la Policía si no cumplen. Y la pregunta es, ¿cómo le puede mandar usted a la Policía a los presidentes autonómicos? Lo que tiene que mandar usted es a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a las fronteras españolas para asegurar la seguridad.

Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

