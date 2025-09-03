Justicia Denegada: La Doble Expulsión del Sargento Páez, Co-fundador del Asociacionismo en la Guardia Civil

La historia de la democratización de la Guardia Civil es un relato de valentía y represión. En el centro de esta lucha por los derechos fundamentales se encuentra la figura de D. Juan Manuel Páez Muñoz, co-fundador de la Unión Democrática de la Guardia Civil (UDGC) y la Unión Federal de Guardias Civiles (UFGC). Su caso, que culminó con su expulsión del Cuerpo y la reciente denegación de su rehabilitación, no es un mero trámite administrativo, sino un claro ejemplo de la deuda histórica que el Estado español mantiene con aquellos que se atrevieron a reclamar sus derechos constitucionales.

La reciente solicitud de rehabilitación del Sargento Páez ha sido denegada, amparándose en una interpretación administrativa que alega que su expediente no refleja una expulsión por motivos políticos o de asociación, sino por «conducta contraria a la disciplina». Esta es una narrativa familiar y preocupante. En los años 80 y principios de los 90, la represión contra los guardias civiles que demandaban derechos básicos se disfrazaba a menudo bajo acusaciones disciplinarias. Resoluciones como las que afectan al Expediente Gubernativo 4/89, del Sargento Páez, son ejemplos de cómo la disidencia interna era neutralizada por la vía disciplinaria.

La realidad subyacente a esta represión era el miedo a que las denuncias de corrupción y las demandas de transparencia socavaran el poder establecido, como sugieren los montajes como la «Operación Columna». Aquellos guardias civiles que, por el legítimo ejercicio de sus derechos, fueron señalados como disidentes, se enfrentaron a un destino nefasto: desde la persecución y los expedientes disciplinarios hasta el internamiento en centros psiquiátricos, en lo que se denominó «epidemia constitucional».

Este trágico suceso, que en ocasiones incluía traslados a zonas de alta peligrosidad para los disidentes, como el País Vasco, evidencia la brutalidad de un sistema que buscaba silenciar la voz de los demócratas. Recordar que el Sargento Paez fue trasladado forzosamente y sin respetar el ordenamiento vigente de prelación de traslados sufrió paradójicamente un atentado en el Pais Vasco.

Sentencias Europeas y Constitucionales Ignoradas

La negación de la rehabilitación del Sargento Páez se produce a pesar de la existencia de precedentes judiciales que han condenado al Estado español por sus acciones. El Tribunal Constitucional, en la Sentencia 871/90 (Caso Manuel Rosa Recuerda), dejó patente la vulneración de derechos, un hecho que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) confirmó de manera contundente. Siendo expulsado a pesar de dicha sentencia con la normalidad de una clara desviación y abuso de poder con dolo penal y con vulneración tolerada por todos y especialmente por el poder judicial.

La Sentencia del TEDH 69966/01 (Caso Dacosta Silva c. España) condenó a España por delitos de detención ilegal y por vulnerar el derecho de asociación, ratificando lo que los guardias civiles llevaban años denunciando. Estas sentencias históricas, sin embargo, nunca fueron plenamente ejecutadas por el Estado. La administración continuó expulsando a los guardias civiles por ejercer un derecho legítimo y legal, en un claro desafío a la justicia internacional y a las libertades consagradas en la Constitución.

Mientras estos pioneros del asociacionismo eran reprimidos, hoy vemos cómo otras asociaciones de jueces y magistrados, a pesar de cometer actos graves prohibidos por ley, como convocar huelgas, gozan de la protección del sistema. Es una amarga ironía y una muestra de doble rasero: a unos se les castiga por defender los derechos de forma legítima, mientras que a otros se les protege a pesar de vulnerar la ley.

El Legado de los Pioneros

En 2021, el Consejo de la Guardia Civil emitió un acuerdo para «cerrar una página» de su historia, reconociendo a aquellos que iniciaron el camino hacia el derecho de asociación profesional. Sin embargo, la denegación de la rehabilitación del Sargento Páez y de algunos otros, y el olvido de la aplicación de las sentencias firmes como la del Tribunal Constitucional de España que reconoció el derecho de los guardias civiles a asociarse, y del Tribunal Europeo de derechos humanos que dijo aún más que la guardias civil no era militar, que el régimen disciplinario aplicado a los guardias civiles era ilegal, y que el estado español fue condenado por delitos muy grave y en masa como es la «Detención Ilegal».

El Sargento Páez y sus compañeros no solo lucharon por sus propios derechos, sino que forjaron el camino para las asociaciones de guardias civiles que hoy existen. Su expulsión fue el precio por la valentía de denunciar la corrupción y exigir la democratización del Cuerpo. Negarle su rehabilitación es una traición a su legado y una mancha en la historia de la democratización de la Guardia Civil. Es hora de que el Estado ejecute las sentencias internacionales, reconozca a sus pioneros y pague la deuda histórica que tiene con ellos, restaurando la dignidad que se les arrebató.

Para Terminar Ya. Los guardias civiles siguen siendo los peor tratados, esforzándose por conseguir los mínimos derechos que ya tienen todos los colectivos, siendo discriminados hasta en sus jubilaciones y en sus salarios, estando como siempre al capricho del mando, que curiosamente no pisan las calles. Con una planificación estructural que pone al ochenta por ciento en servicios burocráticos y el resto en condiciones de trabajo sobrehumanos. Es hora ya de que el consejo de la Guardia Civil y sus asociaciones den un golpe en la mesa y comiencen primero por lo primero. «Exigir desclasificación de la operación delictual columna», «Cumplimiento de las sentencias del TEDH y del TC» y se depuren responsabilidades de una vez por todas. No entrar en estas resoluciones y graves persecuciones pone al Consejo y a las asociaciones en meras organizaciones colaboracionistas en el atraso de los derechos básicos de los guardias civiles. Sin duda serán los responsables una vez más de poner barreras a los derechos de los ciudadanos guardias civiles.