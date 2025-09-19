La policía a los pies de los caballos.

Articulo de “Un gobierno de la UE no garantiza la seguridad de las calles; los violentos agreden a deportistas y espectadores, consiguen abortar la carrera y el podio final de la vuelta a España”; literal, esa es la lectura mundial, los violentos imponen su Ley y revientan el final de la vuelta a España; una competición de prestigio internacional. Ese y no otro, es el mensaje que hemos dado y asi lo ha interpretado el mundo; por tanto, siga glorificándose señor Sánchez por su éxito al haber arrastrado al fango a la Policia y volver a rebozar en un lodazal la dignidad de la Nación.

Asistimos en directo a la utilización más rastrera que ha sufrido un cuerpo de policía y la más vergonzante ignominia, protagonizada por un gobierno en democracia; la chusma reventando impunemente un evento deportivo y la Policia obligada a no intervenir mientras era masacrada bajo un granizo de botellas, piedras y algo más; ello, tras poner en serio peligro la vida de deportistas de elite e incluso la del público que asistió pacíficamente para contemplar un espectáculo deportivo; todo ello, jaleado y bendecido por un presidente de gobierno, su infumable ministro, un tal Marlaska y el innombrable lacayo disfrazado de delegado de gobierno en Madrid. Todavía resuenan los ecos de la chusma, vanagloriándose de haber puesto de rodillas a la Policia y al Estado. Enhorabuena Señor Sánchez

Este infame episodio, pasará a los anales de la historia como un antológico referente de traición y bellaquería, nunca vista en un país democrático; un presidente de gobierno jaleando y exhortando a una chusma a masacrar a sus propios policías. Pura enajenación; no sabemos si usted tiene el control de sus acciones o esa miríada de asesores a su servicio, se han intoxicado con el botafumeiro y a saber que le han contado; porque gracias a Usted Señor Sánchez, han triunfado los violentos; los que destruyen la convivencia y agitan el terror en las calles; los que incendian contenedores y rompen escaparates cuando huelen la sangre y el miedo en los ojos de los ciudadanos; son los mismos que destrozan comercios, vehículos, mobiliario urbano; queman contenedores, destruyen vidas y proyectos de inocentes e imponen el terror a golpe de adoquín; los mismos que siembran el miedo y el pánico en la calles vanagloriándose de haber puesto de rodillas a la Policia y al Estado; los que destrozan la seguridad ciudadana y la convivencia; los que arrasan, calcinan y destruyen todo aquello que se interpone entre la vida del prójimo y su odio, destrucción y locura; los que pasan por la vida dejando una estela de destrucción y muerte. Eso se llama terrorismo urbano o terrorismo a secas Señor Sánchez y son siempre los mismos; acuden a cualquier convocatoria como los insectos venenosos a la luz, dejando a su paso una estela de odio y destrucción; nada que ver con causa noble alguna, menos defensa de los derechos humanos; pura instrumentalización política y Usted lo sabe mejor que nadie que los utiliza; aquellos que usted ha incitado y jaleado contra la Policia, son los mismos que militan en la única causa en la que creen, arruinar la vida del prójimo y destruir el sistema, -cualquier sistema-; porque ellos al igual que algunos hongos saprofitos se alimentan de la descomposición de lo que les rodea; su patria es la destrucción y el odio su bandera. Por cierto, Señor Sánchez, vaya risión ver a varias de sus ninfas cinco estrellas y caviar beluga, bien escoltadas y parapetadas detrás de una valla, azuzando a la turba contra la policía y vociferando como adolescentes pijos; ello, mientras se contorneaban ante las cámaras como un pollero de barrio cantando regatón. Sin duda, hay gente que nace con carencias; algunos lamentablemente físicas a otros, otras y otres, se les niega ya desde la cuna el sentido común y el del ridículo, a lo cual y con la edad, se les añade alguna carencia más, la ausencia del sentido del deber, la ética y la responsabilidad. Usted Señor Sánchez, tiene el don de rodearse de todos ellos y apelando a una máxima oculta, “como es arriba es abajo”; asi que solo hay que ver a sus compañeros de viaje y de gobierno, para adivinar sin margen de error cual es el caladero donde pesca sus votantes, diga lo que diga el tal Tezanos

Lo trágico es que se han abierto las siete puertas de los infiernos y el daño ya está hecho, a la patética e irrisoria imagen de esta España banana, hemos transmitido en directo a medio mundo, -algo harto peligroso-, que unos zarrapastrosos humillan y causan veinte heridos a la Policia ante la cámaras y contando con la aquiescencia del gobierno; máxime en la retransmisión de un evento deportivo de máxima categoría objeto de difusión universa; ¿es eso lo que quería Señor Sánchez?, presentarse ante el mundo como el paladín anti israelita y máximo líder mundial y defensor de los derechos humanos en la franja de Gaza. Pues bien, le ha salido el tiro por la culata, el mensaje que se ha dado es este: “En la España actual sale gratis tomar las calles, no hay seguridad jurídica, ni seguridad a secas; territorio botín para cualquier mafia, delincuente o grupos violentos en busca de prosperidad y terreno abonado y fértil”. Éramos pocos y Usted acaba de volver a enredar a los españoles, metiendo los pies en otro toxico charco, ¿hasta cuando vamos a transitar por terminales infumables de su mano?; ya soportamos una invasión descontrolada, sin fronteras ni control alguno y ahora en su particular restaurante nos añade un segundo plato aún más ponzoñoso. Ya en su día, en la aurora woke y progresista, nos colgaron en la fachada principal del Ayuntamiento de Madrid -en el corazón de Cibeles-, una ajada sábana de alguna caravana trashumante, con el texto “Welcome refugees”; ahora podíamos colgar otra en la fachada del palacio de la Moncloa donde se leyera “Trash of the world, welcome to Spain”

Como pedir dimisiones a esta banda, les estimula más que a un obseso sexual una pastilla de viagra; comencemos a formular la pertinente batería de preguntas y a abrir la via de un formulario básico que facilite la petición de ceses y dimisiones por el método inductivo, de abajo arriba y hasta donde se llegue sin descartar la via penal. Empecemos: ¿Quién planificó el infame dispositivo y exigencia de copia?; ¿qué instrucciones políticas se recibieron?; ¿criterio de selección de unidades de intervención y mandos?; ¿instrucciones operativas que recibieron los policías?; ¿Puntos y áreas prefijadas del despliegue?; ¿Se incorporó a la planificación del dispositivo el informe previo de la Brigada Provincial de Información evaluando riesgos, difusión de la convocatoria y, canales de difusión, predicción de asistentes y estimación de peligrosidad y grupos violentos que podrían sumarse a la convocatoria?; ¿se les facilitaron a los policías material reglamentario antidisturbios? ¿En el momento en que los violentos desbordaron el cordón policial y dio inicio el lanzamiento de objetos a la fuerza policial, de que medios reglamentarios contaban para repeler la agresión?; ¿Qué medios reglamentarios tenían en aquel momento?; ¿Descripción de dichos medios y en su caso justificación operativa de la carencia?; ¿Informe de los hechos y descripción detallada de las circunstancias en que se produjeron la lesiones a veintidós policías?; ¿equipamiento reglamentario desde el inicio del dispositivo e instrucciones recibidas?; ¿copia de las grabaciones de todas las comunicaciones mantenidas con la base durante el desarrollo del dispositivo?; ¿recibieron orden de retirarse y si es asi, quien dio la orden y en qué momento se produjo?. En fin, hay mucho más, pero cualquier profesional de la Policia sabe que una cifra de veintidós policías heridos y solo dos detenidos, obedece a las ordenes políticas de enviarlos sin el material adecuado y estrategia política de no cargar; el precio de un policía no vale nada, carne de cañón

La única víctima de verdad, más allá de los profesionales, son los ciudadanos, los cuales están a merced de la desprotección y la inseguridad jurídica más infame; ello, lo estamos viendo en todos los órdenes y esferas. En lo referente a la Policia, hace tiempo que uno de los objetivos del poder político, es su control e instrumentalización sin más; lo que ocurre aquí y ahora es que de una fractura, hemos pasado a la UCI por traumatismo severo; se ha instalado la checa y el comisariado político; ello, aplicando cortafuegos sin más y ascendiendo a puestos de relevancia a trepas de la cosa, portadores de una incompetencia y desconocimiento, directamente proporcional a su fervor baboso; puro récord del Guinness. En suma, desmotivación general y desprofesionalización de un Cuerpo otrora ejemplar; ya solo quedan resistentes y aislados faros en los Cuerpos policiales, que mantienen viva la llama; especial aliento y reconocimiento a la UCO .-hermanos- y a muchos profesionales dignos de ambos cuerpos, que tratan de mantener la dignidad y el respeto a sí mismo, al Cuerpo en el que ingresaron y el Código de honor de cualquier Policia, el servicio a la Constitución y los ciudadanos, no mercenarios de una camarilla encaramada al poder. Va por ellos

Hay heridas que no se cierran nunca; el firmante es, ha sido y seguirá siendo policía en este mundo y tal vez mas allá; imposible digerir la desprotección de los ciudadanos y la destrucción de la Policia; estamos hablando de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad, a los que el mandato constitucional les consagra como los garantes de la seguridad, protección de los ciudadanos y la defensa de los derechos y libertades de todos los españoles sin exclusión; estamos hablando de una Policia, que hasta que el Señor Sánchez se encaramó al poder de aquella manera, tenía un reconocimiento universal y unos estándares de calidad, servicio, ética y eficacia que la situaban entre las mejores y más prestigiadas policías de Europa y del mundo. Aquí lo dejamos

Veintidós heridos y el escarnio, ningún Policia lo va a olvidar con facilidad; ni tampoco que en octubre de 2017; más de cuatrocientos policías fueron heridos; muchos de ellos graves y alguno incapacitado de por vida, por cumplir con su deber al servicio de la Nacion; recordar que abortaron un golpe de estado y una declaración unilateral de independencia de Cataluña. Nadie olvidará jamás que los dejaron abandonados a su suerte; sufriendo penas de banquillo -ellos y sus familias-. durante años y que los golpistas y profesionales del lanzamiento de adoquines, fueron amnistiados y a mayor ignominia, los primeros canonizados y elevados al rango de estadistas, compañeros de gobierno y garantes de la legislatura de la mano del Señor Sánchez.

Desde aquí un sentido homenaje y solidaridad con los Policías adscritos a las Unidades de Intervención y muy especial a los compañeros heridos y a todos los que prestasteis servicio en esa encerrona. Sois un ejemplo de dignidad, profesionalidad y servicio; aun en las peores intervenciones, nunca habéis defraudado y por encima del desprecio y abandono; siempre habéis mantenido vuestro silencio como santuario donde se custodia el Código del honor. Ahora y como siempre, vosotros no habéis fallado, son otros los que tendrán que responder de sus infames órdenes y cobardía. Algún día, la Nacion se librará de este gobierno indigno y tanto la Policia como la Nacion comenzaran a recuperar el honor y respeto que nunca debió de ser profanado, Como siempre: Viva la Libertad y Viva España».