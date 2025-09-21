Tocomocho Nacional: La quita de la deuda.

Vaya por delante la obligada petición de disculpas por haber perturbado las placidas vacaciones del Señor Sánchez; ni el mismismo emperador Tiberio, en el crepúsculo de la isla de Capri, se rodeó de tanto centurión, pretoriano, tropas auxiliares y para que no faltara nada, unos cuantos buzos; ¡cojonudo! Este boato digno de un dictador bananero no sería un exabrupto megalómano al uso, – a lo que ya estamos acostumbrados con esta peste progresista – si no fuera porque España estaba en llamas, ardiendo por los cuatro costados y a mayor abundamiento. soportando el desbordamiento de nuestras inexistentes fronteras; una auténtica invasión fuera de control, amenazando con llevarse por delante nuestras calles y la seguridad de todo hijo de vecino. Mas que nadie tema, colegimos que la única preocupación de este hombre, posiblemente fuera, que la maquilladora le pidiera asuntos propios o que sufriera fatiga laboral y se diera a la fuga; lo cierto es que no hubo problemas, el personaje hizo una mueca y se enrocó en la madriguera; sin mas

Tras salir de la guarida y desalojar el florido edén de la Mareta, asistimos a la reaparición del Señor Sánchez, que nos obsequió con todo un espectáculo televisivo de magia negra o eso nos pareció; una genuina aparición zombi, formato de entrevista en al altavoz bolivariano de TVE; cadena pública -choteo al canto- y pesadísimo fardo para el bolsillo y la salud mental de los españoles. Más a lo que vamos, aquello no era una comparecencia de un presidente de un gobierno, aquello era lo más parecido a un ritual vudú o una misa negra oficiada por un chaman, -vaya papelón el de la entrevistadora-; el yermo escenario, reclamaba a gritos su genuina escenografía para la ocasión; veamos: Un pollo sin cabeza por aquí, unas plumas por allí, alguna calavera de ralo pelo, medio cuerno penduleando de una cuerda, la imprescindible pezuña de alguna infortunada cabra, ración de humo mefítico y por ahí …cualquier fetiche siniestro encajaría; esto no es jocosidad alguna, mucho menos restar transcendencia a la comparecencia; no, el problema es que salimos espantados, aquello pasó de la desazón expectante al pánico contenido. Para empezar, contemplábamos una inquietante escena, una efigie cuanto menos perturbadora, un ser a medio camino de este mundo y vaya usted a saber; la faz rígida, tersa, acartonada, un rostro demacrado, cadavérico, lívido, puro desasosiego; sin duda, el golem expuesto a las cámaras, se hallaba embarrado por una desmesura de ungüentos y tarquines, resultando baldío cualquier intento visual de adivinar la faz real del personaje; allí se daban cita todas las pócimas posibles de los laboratorios narciso; aceites, emolientes, glicerina. pigmentos, exfoliantes, ácido hialurónico; en fin, daba miedo, era lo más parecido a una esfinge zombi; pura escenificación del pacto de Fausto con Lucifer o su secretario; hasta algunas momias egipcias presentan a fecha de hoy, un aspecto más vital y sonrosado que aquella presencia bajo los focos; la falsaria voz tampoco lo mejoraba, onanista monologo, que parecía emanar de algún rincón oscuro de un alma arrojada a la fosa de un cenote. El cansino tostón dio paso al desconcierto y algo más. Siendo indulgentes con la mascarada bolivariana, sin duda los osados españoles que se asomaron al pestiño, dudamos que se fueran a la cama y pudieran conciliar el sueño con más placidez que la noche anterior

Uno de los grandes arcanos de la existencia humana es la dialéctica de los polos de opuestos, el bien y el mal; una danza eterna que no tiene nada de mítica ni sujeta a razonamiento filosófico alguno, más real que la electricidad y para comprobarlo solo hay que meter los dedos en un enchufe. El mal, se halla presente en los indigestos platos que nos cocinan a diario e incluso en nuestros particulares y soterrados pozos oscuros; aunque el abrevadero favorito de la pezuña de lucifer, se halla en cultivar la banalidad y cebar a los idiotas, en eso andamos sobrados; por cierto, el partido de Hitler era nacional y socialista-el copyright no es nuevo -; destruyó media humanidad y cometió los más atroces crímenes inimaginables con la inestimable colaboración de los ciudadanos; al final resultó que todos cumplían órdenes, aquí parece que todos se llevan algo del Señor Sánchez y su peculiar negocio, el despiece y venta de chatarra de la otrora Nación. Sigamos

Los destrozos y engaños del Señor Sánchez, deberían ser declarados patrimonio cultural de la humanidad, al menos en la categoría del desahucio universal; superan o mantienen una competencia brutal con figuras míticas de la historia de la rapiña; comencemos por casa y rescatemos un breve retazo biográfico de Francisco de Sandoval y Rojas, el Duque de Lerma; este, se hizo con el poder absoluto del reino, ante la cachaza y sesteo de Felipe III, más centrado en cuestiones cinegéticas y el ensimismamiento, que en aplicarse a los pesadísimos asuntos de gobierno; el sibilino Duque, logró trasladar la corte a Valladolid, con el único fin de pegar un pelotazo inmobiliario que le reportó pingues beneficios; preñó de simonías y tabardones parasitarios la corte y cuando reventó el corrupto puchero, ahorcaron a su secretario Rodrigo Calderón de Aranda; más el taimado, cuando atisbó la soga acariciando su cuello, descubrió su auténtica vocación, lo suyo era la santidad y la vocación religiosa; asi que dicho y hecho, armó algún estraperlo y se encasquetó un bonete cardenalicio y a vivir que son dos dias, nada como la fe para ponerse a salvo y transitar por la senda del buen cristiano. Mas abramos las fronteras, nos remontamos a 1925, un tal Lustig, vendió la Torre Eiffel dos veces a empresarios incautos, como si fuera chatarra del Estado francés; como seria el arte de este artista, que llegó a estafar al mismísimo Al Capone. En fecha más reciente, citamos a otro prodigio de la cosa; un tal Bernard Madoff; este, arruinó a un enjambre de incautos cebándolos en una estafa piramidal; ello, prometiéndoles estratosféricas ganancias, mientras les rebañaba hasta las costuras de los calzoncillos. Hay muchos más y una competencia feroz por el podio, más vayamos al objeto de estas líneas; el señor Sánchez se halla actualizando el milagro de los panes y los peces; más nada que ver con santidad alguna, menos con el nuevo testamento y las enseñanzas del divino Maestro; más bien esta toxica versión de la quita de la deuda, se ha incubado en un tugurio y una partida de cartas al mentiroso; para empezar, el Señor Sánchez anda exasperado-por decirlo suavemente-, en una desquiciada vuelta de cubilete, ha mandado al lacayo Illa a babear ante el cancerbero de las siete llaves del Hades, un tal Puigdemont; siete llaves son siete votos; cuesta un dineral y una ruina cada día que el señor Sánchez se aferra al colchón del hotel monclovita. En resumen, si ya estaba la dignidad del españolito de a pie -que somos todos- a la altura de celador de urinarios, ahora hemos pasado directamente a limpiar las letrinas; más surge una pregunta, ¿qué coño le queda al señor Sánchez por ofrecer y malbaratar en su particular chatarrería?; especular es libre, ¿tal vez algún cenicero, plafón, tapices y mobiliario del infinito enjambre de chiringuitos, asesorías y órganos ministeriales?; ¿tal vez algún enchufillo en alguna empresa del apaleado Ibex?; ¿alguna capillita en la interminable telaraña de embajadas, consulados, ONG, s e incontables íncubos y súcubos de organigramas y delegaciones que vampirizan las arcas públicas?. No nos extrañaría que como ultimo y desesperado recurso, recuperara el canovista cuerpo de serenos y lo traspasara un día antes de ser aprobado. Cualquier cosa se puede esperar

Más entremos en materia, la quita de la deuda a las comunidades autónomas, un auténtico tocomocho al ciudadano y una guindilla con cianuro en la boca de los gobiernos de las Comunidades; un trile que apelando al argot taurino, puede dar el descabello a la Nacion y no quitamos un ápice

Pasemos al quirófano; Cataluña tiene una deuda de 89.700 millones de euros al cierre del primer trimestre de 2025; es decir, un 29,6% de PIB regional; no vamos a entrar en digresión alguna, simplemente las políticas del neonazismo identitario y la bajada de pantalones de los sucesivos gobiernos, han dejado en via muerta y achatarrada la otrora locomotora que tiraba de la economía de toda España; ahora afronta un despilfarro de gestión insoportable, unos indicadores económicos que abocan al desastre: Declive industrial, económico, exclusión social, índices de marginalidad y pobreza en aumento, inseguridad ciudadana etc.. El último dato, 28000 asistentes a la epifanía de la diada este año 2025; el embeleco de la industria identitaria toca a su fin, la cruda realidad se impone

Sigamos, la estafa a los españoles llamada quita de la deuda, consiste en disfrazar el pago del secuestro y endosárselo al bolsillo de todos los ciudadanos-catalanes incluidos- premio gordo a Cataluña para garantizar el chantaje del tal Puigdemont y de paso se truca el bombo y el segundo premio navideño para Andalucía, donde el partido del puño y de la rosa lo tiene harto jodido de cara a las próximas elecciones.

Es falso que vayan a mejorar los servicios sociales y prestaciones a los ciudadanos; los intereses del quite de deuda, se deberían destinar a reducir deuda acumulada; más el efecto toxico arrasa, premia a las comunidades más endeudadas y con una gestión ruinosa, nefasta y clientelar; léase Cataluña y su política identitaria; penaliza a las que hacen los deberes y tienen las cuentas saneadas o al menos presentables, premia la irresponsabilidad y el saqueo al bolsillo del contribuyente; así de simple, amén del gratis total a la corrupción y más ruina a la vuelta de la esquina. Hablamos de la última y desquiciada carta marcada del señor Sánchez por siete votos, llevándonos al engorde mórbido de la deuda del Estado; ruptura de la caja única y por ende de la Nacion; todo ello, “porque yo lo valgo” y pasándose cualquier protocolo o procedimiento institucional por el forro de la entrepierna; para variar desprecio al parlamento -al que ignora-, al Consejo de estado, la Constitución y cualquier cosa extramuros de su roída cocina, donde se confecciona la carta del menú del día. Hay que señalar que un gobernante digno y responsable, motivado por el bien de la Nación hubiera buscado el consenso, a fin de poner el dedo en la llaga y solventar mediante un pacto de Estado el auténtico problema, la financiación de las Comunidades Autónomas; más en este supuesto hablamos de otra cosa, una maniobra falsaria, vil y rastrera; pagar un chantaje y dejar al resto de españoles y Comunidades a los pies de los caballos. Sin más

Mas como de la nada solo sale nada, tal vez humo y de mala calidad, -nadie regala diamantes a precio de serrín-; por tanto, la deuda no desaparece por arte milagrero de algún asesor ensimismado, de los muchos que le sobran al Señor Sánchez; el quite de la deuda pasa a ser asumido por el Estado y al final desemboca en meter brazo, mano y puño en el bolsillo del asfixiado contribuyente, es decir de todo hijo de vecino. Veamos; la deuda pública a fecha de Marzo 2025 era de 1,668 billones de euros, el 103,5 % del PIB; parece ser que los pactos con el tal Puigdemont no incluyen la trasferencia territorial de las cargas de la Seguridad social ni los disparatados costes hinchados y soportados por la administracion central; es decir, el Estado; asi que lo pactado con el tal Puigdemont, es nada más y nada menos “que la Agencia Tributaria catalana gestione el IRPF y otros tributos estatales completamente y en su totalidad a partir de 2028”. Hasta los sindicatos han puesto el grito en el cielo; léase el Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria (SIAT) y la UGT; reproducimos, literal “tenemos que decir que, en este acuerdo, va incluido que la comunidad autónoma de Cataluña salga del régimen común de financiación autonómica y tenga su propio concierto económico. A consecuencia, se traspasará el 100% de los impuestos que estaba recaudando la Agencia Estatal de la Administración Tributaria”. Mas claro agua; eso sí, a continuación, a nadar y guardar la ropa, plañideria pura; “Atentado a los derechos de los trabajadores; traslados o secuestros forzosos; que la cesión es ilegal, dinamita la constitución y la Leyes; medida fuera de la Ley y de cualquier acuerdo; etc.…”. En resumen, que no piensan ir si no son arrastrados, atados a una cuerda y con un nudo en la garganta, conocedores de los guisos de lo que se cocinan en el restaurante Sánchez

Como colofón, falta la viga maestra que soporta todo el edificio; el derroche, la deuda creciente y acumulada por la nefasta o algo peor gestión del Señor Sánchez; para empezar la ubre de la UE nos ha regado generosamente con la mareante cifra de 163.000 millones de euros (entre transferencias y préstamos blandos).de los cuales unos 70000 millones lo son en concepto de no rembolsables. A fecha de hoy ni el Tribunal de Cuentas puede aportar un informe detallado sobre la contabilidad, paradero y destino de numerosas partidas. Sigamos; ¿se han empleado dichos fondos para la creación de riqueza y ayudar a la creación de puestos de trabajo?; para nada, ¿qué ayudas han recibido las pymes, autónomos y empresas?; más allá del apaleo fiscal y un saco de estacas para joder la rueda, en forma de asfixia fiscal y granizada de normas absurdas y delirantes; ¿Qué ayudas se han destinado a ayudar al sector agrícola, industrial, el sector tecnológico, fuentes de energía, sector naval y un largo etc., incluidos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas; no rotundo y abreviamos; red clientelar y banana franquicia del criminal Maduro; asi que no dejamos de hacer el ridículo, patética la foto del Señor Sánchez agazapado en un rincón o tras las cortinas en la foto oficial ante los lideres de la OTAN, -el mundo libre- y aquí galleando su entrada triunfal y ciñéndose la corona de laurel por su épico heroísmo del 2%. Una más y van…

Como colofón, nos enfrentamos al pago de los intereses de la deuda, sabiendo que cada español ya debe de su bolsillo la friolera de 34.315€; que este tocomocho llamado quita de la deuda a las comunidades autónomas, disminuye la capacidad de financiación en los mercados; hasta las agencias internacionales de calificación de deuda como moody’s apuntan a una bajada del rating financiero para España. Por tanto, si el Señor Sánchez consuma su última y demencial fechoría, no hay que irse al rincón del vago para plagiar un doctorado en economía; simplemente pasaremos de la asfixia fiscal a la masacre tributaria y el sombrío escenario qué acecha al españolito de a pie, que cada cual se ate los bolsillos y espolee la imaginación, vamos directamente a la ruina -catalanes incluidos-; breve apunte: Paro, cierre de pymes, empresas, autónomos carne de pecio, etc…huida de la inversión y candado a proyectos presentes y futuros; aumento niveles de marginalidad, exclusión social, delincuencia e inseguridad ciudadana…No seguimos; las cadenas del narco movimiento han publicitado una novia putrefacta vestida como miss universo por el mismísimo Armani y orlada por gemas y collar pectoral de diamantes; puro trile

Por último, no podemos dejar pasar por alto, la última patochada del pago del secuestro, el ultimo guiso de la cocina Monclovita, para que las empresas atiendan a sus clientes en lenguas vernáculas: catalán, vasco, euskera, etc.…. Ese delirio no puede provenir nada más que de una mente febril aquejada por el síndrome de Estocolmo; esperemos que al Señor Puigdemont, no se le ocurra ordenar al tal Sánchez, que en la sede de las empresas se instale una capilla secular con su imagen y velas en forma de barretina; oración y liturgia soberanista a desarrollar via Real Decreto. Hemos alcanzado el desquiciamiento total; preparándose el terreno para echar el cierre y armar cayucos a ninguna parte, -a fin de cuentas, somos una franquicia banana del narco dictador Maduro-. Visto lo visto, sugerimos que los empresarios echen el candado y vayan amarrando algún puestecillo, para incorporarse a la miríada de asesores del Señor Sánchez o colarse en algunos de los interminables caladeros, órganos, cuevecillas ministeriales u otros incontables nichos del laberinto administrativo Sanchista. Garantizamos que con esa decisión, cualquier empresario verá recompensada su salud, amor a la vida y disfrute de amigos y familia; amen de experimentar una milagrosa mejoría en su salud y niveles de colesterol y tensión arterial

Cerramos con una paremia oculta, sabiamente recogida en el refranero castellano, “Solo los necios se atragantan con las mentiras”. VIVA Viva la Libertad y España.