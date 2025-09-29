La necesidad de un partido reformista en España.

Lezcano, un activo guardia civil, UMDVERDE, que desde el Movimiento Democrático trabajó por la democracia y por los derechos de los guardias civiles.

En un contexto de polarización creciente, bloqueo institucional y fatiga ciudadana hacia la política, España se enfrenta a un dilema de fondo: ¿cómo garantizar que las reformas necesarias para la modernización del país no queden atrapadas en la confrontación partidista? La respuesta podría estar en el surgimiento de un partido reformista, capaz de situar la eficacia y el consenso por encima de la ideología rígida.

Las últimas décadas han demostrado que las reformas estructurales en España —educación, sistema laboral, pensiones, fiscalidad o modelo territorial— se ven paralizadas por la lógica de mayorías frágiles y pactos coyunturales. Cada legislatura trae consigo promesas de grandes cambios que rara vez se concretan. El debate político se reduce a la táctica inmediata y a la lucha por ocupar titulares, mientras se posponen decisiones cruciales para la sostenibilidad social y económica del país.

Uno de los grandes fracasos de la política española es la incapacidad para garantizar el acceso a la vivienda. En un país donde los precios del alquiler crecen por encima de los salarios y la compra de una vivienda resulta inalcanzable para gran parte de la juventud, el problema se ha convertido en un símbolo de la desconexión entre la clase política y la vida real de la ciudadanía.

La frustración es especialmente visible entre los jóvenes. Generaciones formadas, con alta movilidad y conciencia social, ven cómo su horizonte vital se reduce a empleos precarios, alquileres desorbitados y un sistema político que parece hablar en un idioma ajeno. El astío juvenil hacia la política no es desinterés, sino una sensación de abandono: perciben que el sistema no responde a sus demandas y que la participación política rara vez se traduce en mejoras tangibles.

Un partido reformista no aspiraría a sustituir a las fuerzas tradicionales, sino a actuar como catalizador de consensos, impulsando una agenda pragmática. Sus ejes serían la modernización institucional, la regeneración democrática y el fortalecimiento del Estado social. Su misión: tender puentes donde otros levantan muros.

Este espacio no es imaginario. Los sondeos muestran que una parte relevante de la ciudadanía se siente huérfana, cansada de la dicotomía izquierda-derecha y preocupada por cuestiones que rara vez ocupan el centro del debate: la eficiencia de la administración, la lucha contra la corrupción, la transición energética realista, la productividad económica y, cada vez más, la vivienda como derecho esencial.

Europa ofrece ejemplos útiles. En países como Francia, Italia o los nórdicos, movimientos de corte reformista han logrado abrir hueco en sistemas tradicionales, no tanto por ideología como por la promesa de estabilidad y soluciones técnicas. España, con un modelo de partidos altamente fragmentado, podría encontrar en esta vía una oportunidad para superar la parálisis.

No obstante, la creación de un partido reformista no está exenta de riesgos. En un sistema electoral como el español, donde la proporcionalidad se ve matizada por la ley D’Hondt y la influencia territorial, su impacto dependería de una implantación equilibrada en todo el país. Además, la ciudadanía suele desconfiar de proyectos que se presentan como “transversales” pero acaban alineándose con uno de los bloques tradicionales. La clave residiría en su capacidad para demostrar independencia real y solvencia técnica.

La sociedad española demanda certezas, pero también diálogo. En un momento donde la polarización parece haberse convertido en norma y los jóvenes viven con la sensación de que el futuro se les escapa de las manos, la irrupción de un partido reformista podría ser no solo necesaria, sino inevitable. Sería, en última instancia, un instrumento para devolver la política a su razón de ser: resolver problemas comunes con visión de futuro.