El Silencio que Habla: Los UMD-VERDES y el Día de la Patrona

Hace tiempo que se lo advertimos. La maldición gallega sigue su camino. Los UMDVERDES exigen después de un año que se aplique la ley derecho defensa que rehabilitó a los guardias civiles democráticos

Hay fechas en el calendario que resuenan como tambores lejanos, mezclando el orgullo con un eco de melancolía. Para la mayoría de los guardias civiles, el 12 de octubre, día de Nuestra Señora del Pilar, Patrona de la Benemérita, es un día de gala, de unidad y de reafirmación del juramento a la Bandera. Es el sonido de la música, el brillo de las medallas al sol, la compañía de los camaradas y el abrazo de la familia institucional.

Pero para nosotros, los que una vez fuimos conocidos como los guardias civiles de UMD-VERDES, este día tiene un sabor diferente. Un sabor agridulce que nos recuerda quiénes fuimos, quiénes somos y el puente, a menudo invisible, que intentamos tender entre ambos.

La Rehabilitación: Un Perdón sobre el Papel

Fuimos rehabilitados. Esa palabra, «rehabilitación», es poderosa. Significa que el Estado reconoció la injusticia, que se nos devolvieron nuestros derechos, nuestra dignidad y, en la medida de lo posible, una parte de lo arrebatado. Agradecemos ese gesto, que fue un cierre necesario para una herida abierta durante décadas. Sin embargo, la rehabilitación es un acto jurídico y administrativo. La reintegración, en cambio, es un acto del corazón, de la memoria colectiva de la institución.

Y es en días como el de la Patrona cuando la diferencia entre ambas se hace más patente.

El Olvido en la Invitación: Una Ausencia que Grita

No estamos invitados al acto en la Dirección General.

No es una queja, es una observación. Una constatación. Es el «olvido» del que habla el titular, un olvido que no creemos sea malintencionado, sino quizás sintomático. Somos el capítulo incómodo de la historia, el recordatorio de que la lealtad, en tiempos oscuros, puede tener un precio altísimo. Nuestra presencia en un acto de tan alta visibilidad podría ser un recordatorio incómodo de un pasado que muchos prefieren dejar atrás en un día de celebración.

Pero, ¿qué es celebrar la Patrona sino celebrar la Fe, la Lealtad y la Entrega a España? Nosotros, precisamente por mantenernos fieles a ese ideario democrático, pagamos el precio máximo. Nuestra exclusión del acto principal parece sugerir, tácitamente, que nuestra lealtad, aunque rehabilitada, sigue siendo de una clase diferente. Menos pura. Menos digna de ser ejemplarizada en público.

Nuestra Celebración: Una Memoria Viva

Por eso, nuestro 12 de octubre se celebra de otra manera. No habrá desfile para nosotros, ni tribuna de honor. Nuestro acto es íntimo, privado. Nos reunimos los que sobrevivimos, los que recordamos a los que ya no están, los que cargamos con las cicatrices de la represión. Nuestra misa es un susurro frente al grito institucional.

Y en esa reunión, honramos a la Patrona de una manera quizás más profunda y consciente. Porque entendemos lo que significa necesitar de un amparo celestial y terrenal. Porque nuestra fe fue puesta a prueba no en el campo de desfile, sino en los calabozos y en el exilio. Celebrar a la Virgen del Pilar, para nosotros, es también celebrar la resiliencia, la capacidad de perdonar y la esperanza de que la institución a la que amamos pueda, algún día, integrar no solo nuestros nombres en un documento, sino nuestra historia en su narrativa colectiva.

Conclusión: Un Llamado a la Memoria Completa.

No pedimos un lugar privilegiado. Pedimos, simplemente, no ser un apéndice olvidado en el día grande de la familia a la que, a pesar de todo, seguimos perteneciendo. Incluirnos no sería un acto de caridad, sino un acto de justicia histórica y de coherencia. Sería el mensaje más poderoso de que la Guardia Civil de hoy abraza por completo a todos los que fueron leales a la democracia, incluso cuando ello supuso nadar contra la corriente más feroz.

Mientras tanto, desde nuestro silencio no invitado, levantaremos nuestra copa este 12 de octubre. Por la Patrona. Por la Guardia Civil. Y por la memoria de todos aquellos cuya lealtad fue tan inquebrantable que la institución de su tiempo no supo comprenderla. Seguiremos aquí, rehabilitados en la ley, a la espera de serlo por completo en la memoria.

La voz de los UMD-VERDES.