UNIONGC, la voz veterana y comprometida que pide el voto para el cambio en el Consejo de la Guardia Civil

La Unión de Guardias Civiles, organización histórica y de referencia dentro del Cuerpo, presenta su candidatura a las elecciones del Consejo con el objetivo de impulsar un modelo de representación más justo, moderno y transparente.

La Unión de Guardias Civiles (UNIONGC) encara las elecciones al Consejo de la Guardia Civil con la experiencia que le confieren años de trabajo, coherencia y servicio a los compañeros. A lo largo de su historia, la organización ha estado presente en todos los procesos de diálogo institucional, reclamando con firmeza mejoras laborales, derechos de conciliación, reconocimiento profesional y dignificación del servicio. Web UnionGC

En esta nueva convocatoria electoral, UNIONGC se presenta con un mensaje claro:

“Decide con tu voto un Consejo que defienda tus intereses”, apelando a la responsabilidad y la unión de todos los guardias civiles para lograr un verdadero cambio en la representación interna. Lista candidatos UnionGC

“UNIONGC ha sido, es y seguirá siendo la voz de quienes creen en una Guardia Civil moderna, respetada y con derechos equiparables a los del resto de servidores públicos. Nuestro compromiso es firme: seguir defendiendo a cada compañero desde la independencia, la honestidad y la experiencia”,

declaró un portavoz nacional de la organización.

Desde UNIONGC subrayan que el Consejo de la Guardia Civil debe ser un espacio de participación real, no una mera formalidad administrativa. Por ello, presentan un equipo de representantes veteranos, preparados y comprometidos con las reivindicaciones históricas del colectivo, orientados a recuperar la confianza de los profesionales del Cuerpo.

El mensaje que trasladan a todos los agentes es directo:

“Es el momento del cambio, de la unidad y de los logros reales. Vota UNIONGC.”

Sobre UNIONGC

La Unión de Guardias Civiles (UNIONGC) es una de las asociaciones profesionales más veteranas y activas en el ámbito de la Guardia Civil. A lo largo de su trayectoria ha impulsado importantes avances en derechos laborales, seguridad, conciliación y reconocimiento profesional, manteniendo siempre una posición constructiva, independiente y leal a los valores del servicio público.