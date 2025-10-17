Candidatura de la UnionGC. Un ejemplo de compañeros, están siempre donde se les necesita.

El trabajo, la dedicación y el compañerismo en cada paso de la UnionGC y en Choche. Todo un ejemplo.

José Luis Alonso López “Choche”: El Compromiso Real de UniónGC para el Consejo de la Guardia Civil 2025

En un momento decisivo para el futuro de la Guardia Civil, UniónGC presenta como candidato al Consejo a José Luis Alonso López, más conocido entre sus compañeros como “Choche”, un guardia civil con una trayectoria marcada por la cercanía, el compromiso y la defensa incansable de los derechos profesionales.

¿Quién es “Choche”?

Con más de dos décadas de servicio, José Luis Alonso López ha sido una figura respetada dentro del cuerpo. Su apodo, “Choche”, no solo refleja el cariño con el que lo conocen sus compañeros, sino también su estilo directo, humano y resolutivo. Ha trabajado en unidades operativas, ha participado en misiones de seguridad ciudadana y ha sido un referente en la defensa de condiciones laborales dignas.

Su compromiso con UniónGC

Como candidato de UniónGC, “Choche” encarna los valores que la organización defiende: transparencia, acción directa y representación real. Su candidatura no es una promesa vacía, sino una extensión de su trabajo diario por mejorar la vida de los guardias civiles.

Entre sus principales propuestas destacan:

Equiparación salarial real con otros cuerpos policiales.

con otros cuerpos policiales. Turnos 6×6 que respeten el descanso y la conciliación familiar.

que respeten el descanso y la conciliación familiar. Jubilación anticipada digna , reconociendo el desgaste físico y mental del servicio.

, reconociendo el desgaste físico y mental del servicio. Actualización de dietas y mejora de material operativo, para que el trabajo se realice con seguridad y eficacia.

“No es solo nuestro trabajo… es nuestra vida”

Este lema, que encabeza el programa de UniónGC para las elecciones de octubre de 2025, resume la filosofía de “Choche”: luchar por una Guardia Civil moderna, justa y respetada. Su candidatura busca representar a quienes sienten que su voz no ha sido escuchada, y transformar esa frustración en propuestas concretas.

Elecciones 2025: Un momento para decidir

Las elecciones al Consejo de la Guardia Civil se celebrarán los días 28 y 29 de octubre de 2025, y serán una oportunidad histórica para impulsar un cambio real desde dentro. Con “Choche” como candidato, UniónGC apuesta por una representación que no se limite a los despachos, sino que esté presente en cada turno, en cada patrulla, en cada necesidad. Web UnionGC