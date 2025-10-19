Canallesca e industria del postureo.

“Para los delincuentes y el mal gobierno, la verdad no existe, la mentira es su dios y el engaño su profeta”

La España de los pinganillos es la escenificación teatral de la balcanización, desmembramiento y ruina de una Nacion; es lo que tiene, cuando los delincuentes y grupos mafiosos asaltan el poder para sus propios intereses; ¿hemos tocado fondo?, ojala!, optimismo que no falte; somos los apestados del mundo libre, este es uno de los logros de la gestión al frente del gobierno del Señor Sánchez, una gesta al alcance de muy pocos; el libro de la historia ya tiene grabado su nombre, omitimos valoración y apuestas sobre futuribles comentarios. Recientemente, hemos padecido un miserable intento de reventar las calles por parte de este gobierno; ¿pregunta, “¿se trataba de un ensayo general u otra vuelta de tuerca para escarnecer aún más el honor y prestigio de la Nacion?; ¿qué somos, un tejido mafioso?; ¿una franquicia narco banana al dictado de Caracas?; ¿una macedonia confederal de no se sabe qué?; ¿Qué coño somos señor Sánchez? Sigamos

Como apestados reconocidos, el facturón al igual que la hipoteca de su deplorable gestión, la van a pagar los españoles, -incluidos hijos y nietos-; usted veremos donde acaba y por prudencia, omitimos especular sobre los deseos del personal. A la irrelevancia internacional, se suman pinceladas patéticas, bochornoso apretón de manos con el líder del mundo libre, puro postureo, hay gestos que no necesitan añadidos, por sí mismos son una bomba con espoleta; sin duda hay que tener faz marmórea para mendigar una foto ahí; ello, tras ponerlo a caer de un burro, liarla parda encabronando a Israel y de postre, galleando dentro y gallinando fuera con la aportación del 5% a la caja de la OTAN; ¡coño, si tiene la caja vacía!, lleva sin presupuestos tres años y para terminar de pelar el pollo, tiene unos socios de gobierno que reunidos en una sala y puestos delante de un espejo, piden un exorcismo hasta las cortinas. ¿De qué va esto Señor Sánchez.

Sigamos, repudio y asco, alentar el terrorismo urbano desde el poder; ello, jaleando la kale borroka, reventando una vuelta a España, poniendo en peligro la vida de simples ciudadanos-mujeres y niños incluidos-, dejando en ridículo y a los pies de los caballos a la Policia y al ejército; porque de un vodevil abyecto pasamos sin solución de continuidad a lo grotesco, la humillante farsa llamada flotilla de la libertad, puro postureo y para que la infamia y el escarnio sean completos, el patrullero Furor, buque de guerra de la otrora respetada armada española, exponiendo a la Nación a un conflicto internacional grave y oficiando de niñera de un botellón náutico rave o crucero festivo similar; ¿quién da más?. Seguimos, cuando los flagelados contribuyentes, tienen sudoración y serios problemas para cogerse una semana de vacaciones y pagarse una ración de bravas en un roído chiringuito playero, a estos artistas náuticos, ¿quién les paga el crucero?; ¿los terroristas de Hamas?; ¿van a escote?; ¿alguien lo sabe?; ¿tal vez en las Cortes saben algo?. Nos rendimos, no lo harán público, nos escamotean los auténticos intereses, manipulación y la mano que mueve los hilos de esta farsa; algún encandilado pensaría que llevaban alimentos y preciso socorro para el pueblo palestino; probado que no, alimentos para consumo propio, sin descartar delicatessen de alta restauración y tal vez otras sustancias que desconocemos, especular es libre. Colegimos que a estos beatos del postureo y al gobierno que los apadrina, les habrá sentado como una patada en salva sea la parte, la pacificación y el alto el fuego, se les desmonta el chiringuito y el reventón urbano; todos tranquilos, porque ya se inventaran algo para joderla; aunque eso sí, habrá que compensar a más de uno, una y une por los servicios prestados; tal vez, haciéndoles un hueco de asesor en algún saturado nicho monclovita o con su fulgurante ascensión al estrellato, en programas del marujeo multimedia tipo “no me tires pinzas al patio”, “tu suegra es una asquerosa” o por ahí va la cosa.

Cerrando este capítulo, nos hubiera gustado que esta chusma, se hubiera echado a la calle un 7 de octubre de 2023, cuando los terroristas de Hamas perpetraron una monstruosa carnicería de inocentes masacrando a 1400 civiles hombres, mujeres y niños, -algunos quemados vivos -; más de doce mil heridos y tomando como rehenes 239 civiles y soldados muchos de ellos torturados y asesinados posteriormente; hechos calificados de crímenes de guerra y lesa humanidad. Igualmente nos hubiera gustado ver a esa chusma empoderada fletando una expedición, tras el terremoto del 7 de octubre de 2023 en la provincia de Herat, cuando mujeres y niñas murieron bajo los escombros enterradas vida y sin ser rescatadas; ello, porque el credo de los terroristas islámicos justifica cualquier atrocidad contra los seres humanos; a la muerte en vida y negrura del burka, sumaron el terrorífico final de ser enterradas vivas bajo los escombros; ¿va a haber al menos un gesto simbólico de estas empoderadas feministas de subvención y catecismo woke?, va a ser que no. Idem, echamos de menos la épica flotilla en nombre de la humanidad y los derechos humanos, cuando no menos de veinte niñas yazidíes fueron quemadas vivas por el ISIS en Mosul, tras negarse a convertirse al islam y ser sometidas como esclavas sexuales; ello, tras desfilar en jaulas de hierro ante el populacho camino de la hoguera. Hay infinitos ejemplos en que estos subvencionados de la industria del postureo, podrían embarcarse en una travesía acuática una vez por semana como mínimo; sugerencias no faltan, ¿qué tal otra excursión náutica a Venezuela, donde el narco criminal Maduro robó las elecciones a la vista de todo el mundo y siguió amenazando con romper las piernas, a los que se tomaran en serio, la broma de mal gusto de meter papelitos en un cajón llamado urna; a esta violación de la voluntad de un pueblo, hay que sumar ocho millones de exiliados, represión, hambre y miseria, regalitos con los que ha obsequiado a los venezolanos; apostamos a ver si estos heroicos flotilleros se animan y se echan a la mar,?; más nos da que no, al contrario, nos llamaran fascistas a los demás y a seguir disfrutando del postureo, subvención y confort progresista. Da asco tanta mierda

El mal no descansa, adaptamos a los tiempos una paremia oriental “Para los delincuentes y el mal gobierno, la verdad no existe, la mentira es su dios y el engaño su profeta”; asi que nos hallamos ante una estafa colectiva, un timo descomunal; la monstruosa distopia ha roto la cadena del infierno y anda suelta; no falta nada, los cerditos estabulados de la granja de Orwell, el agrimensor de Kafka noqueado y reducido al balbuceo por una granizada de normas absurdas, tan delirantes como la absurda mano que las vomita; un infernal parto, fruto del feroz cameo entre el comunismo pijo, la venenosa agenda 2030 y la tomadura de pelo del neolenguaje woke; asi que aquí y ahora el monstruo ha parido un feto demoniaco, mitad humanoide mitad cabra; su obra maestra, la industria del postureo; la escenificación de este artefacto, es similar a la de un enorme navío atascado en la inmensidad del océano, una banda de pillos y delincuentes atrincherados en el puesto de mando y control de la nave, repartiéndose el botín y desvalijando el flete de carga; la nave como no puede ser de otra forma-, dando tumbos y girando como una peonza a merced del oleaje, la cubierta noble, congestionada y repleta de picaros, pillos, tunantes y legión de oportunistas, dándose codazos y rebañando coimas, subvenciones y carguitos; una autentica manufactura de la evanescente nada, la industria del postureo; abajo en la bodega, una legión de galeotes encadenados a los remos; estos sobreviven a duras penas, impulsando la nave en círculos a ninguna parte; emprendedores, empresarios, autónomos, pymes, contribuyentes y suma y sigue. Ya se sabe que el comunismo odia la creación de riqueza y anatematiza a cualquier osado que se la juega para crear empleo; así que en la bodega, andan encabronados, exhaustos y harto mosqueados ante el eco del despilfarro y el incesante festejo de los zánganos de la cubierta superior, la del postureo; eso sí, soportan como pueden el atraco fiscal y la granizada de normas delirantes que les impiden hasta sacarle algún redito a la paleta, más allá de la pura supervivencia

Lo anterior no es una fábula, metáfora o escenografía teatral, se trata de una foto real; veamos unos ejemplos, el tal Ministerio de Trabajo y el trampantojo sumarita, protagonizan delirios dignos del museo del pasmo universal; recientemente el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en una entrevista, reaccionó a las nuevas propuestas de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de alargar el permiso por fallecimiento hasta 10 días y el nuevo permiso por cuidados paliativos, alegando que el pediría un permiso para descansar un ratito de los anuncios de la líder de Sumar; sin duda, no es el único fatigado -por ser misericordioso-, harto de soportar ocurrencias y patochadas; ello, cuando estamos hablando nada menos que del empleo y la creación de riqueza de una Nacion; más en esta industria del postureo, es más fácil partir una roca de granito con la uña que desalojar a esta corte de vampiros de la frívola cubierta y bajarlos a la bodega atados a un remo. Hablamos nada más y nada menos que del riesgo cierto de que millones de familias engrosen las listas de pobreza y exclusión social; ello, por una demencial gestión en la regulación del mercado de trabajo y la falta de sentido de realidad, dialogo y compromiso con los actores que soportan el 80% del empleo. Sabemos que es complicado que un jabalí tenga discernimiento sobre el objeto a embestir; asi, según el catecismo pijo comunista, todo el que crea riqueza, es un explotador y un enemigo de la clase obrera y como a estas alturas al catecismo marxista hay que aplicarle el carbono 14, pues resulta sospechoso todo hijo de vecino; empresas, pymes, autónomos y hasta el último contribuyente; eso sí, cuando a muchos que arriesgan, y la guadaña de la ruina les acecha y destruye, nadie se acuerda de una familia rota; patrimonio quebrado, vivienda, bienes, cuentas embargadas y lo que fuere; revoloteando a su alrededor como buitres, bancos, empresas mafiosas de recobro, acreedores efecto dominó y……; eso sí, al menos cabe el consuelo de que a cielo abierto los roedores no les imponen normas disparatadas. Ahí lo dejamos

Veamos una pequeña muestra de la deriva del navío; los remeros de la bodega, tienen que soportar un granizo de normas paridas en un cameo entre el absurdo y la sospecha, -aquí no se aplica la presunción de inocencia-: Rígido control de horarios, -hosteleros, mundo rural y suma y sigue, dense por jodidos-; horas extraordinarias con fórceps; revisión derecho de huelga poniendo el cucurucho a los empresarios y derecho de pernada a los empleados; seguir subiendo el SMI; recortar la jomada laboral, ya se sabe, a mayor holganza mayor productividad, a fin de cuentas desde la cubierta superior se tira con pólvora del Rey; auditorías algorítmicas obligatorias, “con las que poder identificar y corregir sesgos discriminatorios”; creación de un indicador de riesgo de automatización, que permita al Ministerio «identificar a los trabajadores más vulnerables y asegurar su protección”; rigidez laboral….Hay más pero como la perfección es un ideal en movimiento, ahora amenazan con una subida brutal de impuestos, dado que el trile de rebañarle el bolsillo a los ricos era un trampantojo y la cubierta del postureo es insaciable, asi que…..

Citamos una paremia oculta “La ambición es la sepultura de los necios”, añadamos que los efectos indeseables de esta condición se tornan insoportables cuando no se ha gestionado ni una humilde pollería y uno se glorifica a si mismo pontificando sobre lo divino y lo humano; asi que en la cubierta del postureo no hay area ni actividad alguna sobre la que no se pontifique e hiper-regule; veamos: «Expulsar» de la profesión a los periodistas que «desinformen», sin duda, habrán consultado al mismísimo Goebbels a través de la “ouija” para proponer estas cosas; crear una Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato; regular «la figura del agente de igualdad», desarrollando un plan para «incorporar las unidades de igualdad a la estructura de todas las Administraciones; perlas febriles, tales como violencia obstétrica; violencia de género digital. Como no podía ser de otra forma, en este pijo comunismo, nada queda sea a salvo de la garra de estos artistas, la educación de nuestros hijos menos; asi asistimos a la propuesta de crear plazas de “personal técnico especialista en igualdad en todos los centros educativos para impartir contenido sobre educación sexoafectiva, materia LGTBI”; «Nombramiento de personas o de unidades responsables de promover y garantizar el respeto a la diversidad sexo-genérica y planes de formación para el funcionariado». A ello, se sumarían «posgrados específicos de género y diversidad LGTBI+, Sinceramente nos rendimos; a otra cosa

Pasemos al quirófano, la disección de la industria del postureo, una autentica desgracia y ruina para los contribuyentes; ello, sin contar la imposibilidad de ejercer control alguno y supervisión de la granizada de dinero y partidas asignadas a la industria del postureo en sus infinitos órganos y ramificaciones; un auténtico laberinto de la nada, despilfarro y el absurdo, trufado de una risible terminología woke y que hubiera hecho al mismismo Kafka, trepar y arrojarse al vacío desde la aguja de un campanario; léase, cambio climático, sostenible, resiliente, igualdad de género, colectivos LGTBIUW, justicia climática y medioambiental, inclusivo, diversidad,..etc.; veamos un ejemplo real de este embeleco, la creación de una “Vicepresidencia de Feminismos y Economía de los Cuidados”; ni quitamos ni ponemos, tal cual, aunque surge una pregunta, ¿qué coño es esto?; permítasenos que con la misma lógica y prioridad, propongamos la creación de un nuevo Ministerio, que denominaremos “Ministerio de planificación, proyección y seguimiento de ciencias de la observación y expectativa de salto, desarrollos integrados sobre el punto, linea recta y áreas resilientes no binarias”; ¿alguien sabría distinguir, que patochada es más absurda?; mejor no demos ideas, que nos las calcan, enchufan a otro contingente y otra vuelta de tuerca a la presión fiscal

Pasemos a las cifras, abróchense los cinturones; “El Gobierno aprueba el III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-2025, la inversión prevista alcanza los 21.319 millones de euros, un 4,4% del presupuesto no financiero del Estado”; convendría que los altavoces del postureo informaran a los remeros de la bodega de estas cifras y prioridades. Seguimos, ya en el ejercicio 2023, el presupuesto del Ministerio de Igualdad fue de 573 millones de euros, lo que supuso un aumento del 9 % respecto a 2022. Como hemos apuntado, seguir el rastro de los fondos, es una labor tan extenuante como condenada al fracaso; recalamos en una pequeña partida por la cual se colige que para las víctimas del volcán de La Palma, barracones y para feministas extranjeras, casi 10 millones de euros. Echemos una ojeada a los chiringuitos y artefactos ideados por esta cosa de igualdad: Consejo Asesor de Brecha de Género, “que buscará guiar la toma de decisiones de las políticas públicas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones”; desarrollo d la App llamada “Me Toca”, una aplicación cuyo objetivo es registrar el tiempo que dedica cada miembro de la unidad familiar en las tareas del hogar, -asunto de estado sin duda-; puntos violetas, llamado el negocio de las carpas, el pretexto al parecer las mujeres y……Ahí paramos. Resumiendo, una riada de dinero despilfarrado y un armazón de capillas, asociaciones y chiringuitos, a los que se riega con el dinero del contribuyente bajo el paraguas y so pretexto de proyectos de erradicación de violencia de género y señuelos woke repetidos: Concienciación; prevención; sensibilización; innovación; promoción de la igualdad; trato no discriminatorio y personas LGTBI; Subvenciones variadas, observatorios, , especializaciones de la nada; fiestas ideológicas; cursos y suma y sigue….Señalar el tremendo esfuerzo que supone blanquear un presupuesto multimillonario para crear una red clientelar y drenar los desagües precisos, para fundir tan ingentes cantidades, sin que se agriete excesivamente la imagen de respetabilidad y santidad de fines; no siempre es posible, asi nos encontramos campañas publicitarias que -permítasenos- convocan al descojone, hilaridad o ponen a prueba la comprensión y capacidad neuronal del prójimo; la última, un eslogan que rezaba “se cuecen huevos”, “atamos huevos” o algo asi, este mensaje tan críptico como incomprensible, nos hizo pensar por un momento que en el diseño da la campaña, se habían cruzado accidentalmente con la promoción publicitaria de alguna explotación avícola; en fin nunca lo sabremos, mucho menos tendremos acceso al coste y beneficiados del huevero artefacto. Sigamos

Por ultimo los resultados de tan ingente esfuerzo tributario exigido a los remeros contribuyentes: La igualdad entre hombre y mujeres ha saltado por los aires, el sexo discrimina a los primeros por motivo de nacimiento, el 40% de las denuncias contra hombres se archivan; la puerta abierta para que los menores pudieran cambiar de sexo a las 12 años; más de 1.200 rebajas de penas y 121 excarcelaciones de violadores por la aplicación de “La ley del sí es sí”; 1.238 mujeres asesinadas por violencia de género tomando como referencia cifras oficiales; 194.658 víctimas de la violencia de género en 2023, e incrementándose dicha cifra anualmente, en un porcentaje, que aun contando con el maquillaje estadístico, no baja del 10% anual; 789 violaciones tras la aprobación de la Ley trans. Afirmar que lo único que habría ayudado eficazmente a las mujeres víctimas de violencia de género, hubiera sido dotar de recursos a los Cuerpos policiales y mejorar los protocolos de prevención y coordinación; según cifras hechas públicas, dicho ministerio regado con un mareante presupuesto, justificó cuarenta y cinco millones en una partida destinada a adquirir pulseras para la protección de las víctimas; nos encontramos también en esta sensible cuestión, otro churro cojonudo; al parecer, las adquirieron en un bazar chino o similar, con los resultados que cabría esperar; puro pánico

No seguimos, hasta aquí solo la punta del iceberg del navío en el que los españoles damos vueltas en circulo a ninguna parte; esta Nacion la más antigua, determinante y peso histórico de Occidente, ha tocado fondo; no ha podido ser destruida a través de los siglos, soportando epidemias de peste, guerras sin cuento, invasiones, crisis terroríficas y guerras fratricidas, invasiones, Reyes y políticos infames; más un designio divino la protege y la ha mantenido fiel a sí misma, alimentando el fuego de sus raíces cristianas y alumbrando la libertad, civilización y grandeza de Europa y el mundo; en suma, un salto evolutivo de la humanidad sin precedentes; más ahora, lo que no pudieron conseguir las fuerzas de la oscuridad, está a punto de lograrlo un enemigo extremadamente poderoso, “la estupidez” y sus fieles aliados; traidores, truhanes, amorales, logreros y escoria encaramada por la puerta de servicio al poder; creemos en la tutela del Todopoderoso que ha mantenido el rumbo del navío aun sometido a los peores huracanes, ciclones y zarandeado por terroríficas olas; jamás zozobró, una mano invisible guiando a héroes legendarios grabó con letras de oro el nombre de esta Nacion en las páginas más gloriosas de la historia y la humanidad; asi que para cerrar estas líneas, citaremos a un patriota americano dirigiéndose a sus fuerzas armadas.

Alocución de Pete Hegseth dirigida a las Fuerzas armadas de los Estados Unidos:

-«La era del liderazgo políticamente correcto y excesivamente sensible termina ahora mismo».

-«No más cambio climático. No más división, distracción ni delirios de género, no más escombros. Como he dicho antes y lo diré de nuevo, hemos terminado con esa mierda».

Y nosotros terminamos con una sola frase plena de orgullo, esperanza y convicción férrea, esta gran Nacion renacerá de sus cenizas; algo tan grande escapa al poder de los hombres, su destino está grabado en la eternidad por un poder que nos transciende a todos; asi que como siempre. «Viva la Libertad y Viva España».