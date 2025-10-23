“Transparencia o Estado profundo: el caso Villarejo como espejo de la democracia fallida”

Una democracia y una justicia que no ejecuta las sentencias y no deja acceder a sus ciudadanos a las pruebas es un estado en descomposición. Si le añaden ingresos de guardias civiles sanos en psiquiátricos, corrupción pura y dura.

La reciente absolución del comisario José Manuel Villarejo por parte de la Audiencia Nacional en el caso Martinsa-Fadesa pone de relieve un patrón más amplio de opacidad institucional y falta de transparencia del Estado español, especialmente en lo referente a causas judiciales donde intervienen los poderes fácticos y el llamado “Estado profundo”.

La sentencia de Villarejo y la opacidad judicial

El tribunal declaró no probado que Villarejo y su socio Rafael Redondo cometieran delitos de cohecho, revelación de secretos o falsedad documental, considerando que el encargo que recibieron en 2011 fue una actividad «privada» y no una actuación policial. Sin embargo, esta absolución, basada en la falta de pruebas determinantes, reabre el debate sobre la ocultación deliberada de pruebas por parte de la administración, tanto en éste como en otros casos vinculados a operaciones de inteligencia y espionaje paralelas.

La persistente negativa del Estado a permitir un acceso completo a documentación reservada genera un efecto de indefensión institucional y ciudadana, en el que la verdad sobre actuaciones ilícitas queda fuera del escrutinio democrático.

La conexión con la Operación Columna y los UMDVERDES

Este fenómeno de opacidad tiene paralelismos claros con la Operación Columna, emprendida por el Estado contra los guardias civiles democráticos agrupados en la UMDVERDES durante los años 80 y 90. Esta operación, según los testimonios y documentos aportados por el entonces director general de la Guardia Civil Luis Roldán al UMDVERDE José Piñeiro, habría formado parte de una estrategia sistemática de represión ideológica y vulneración de derechos fundamentales de miembros del cuerpo que pedían democratización interna.

Pese al tiempo transcurrido, gran parte de esta información sigue amparada bajo secreto institucional, configurando un delito continuado de silencio de Estado que impide el reconocimiento de las víctimas y la rendición de cuentas.

Infracciones constitucionales y condenas europeas

A esta cadena de impunidad se suman los incumplimientos judiciales de sentencias firmes. El Tribunal Constitucional español, en su resolución RA 871/90 sobre el “caso Cabo Rosa” (referente a la legalización de la UDGC), había reconocido el derecho de asociación profesional de los guardias civiles, pero esta sentencia nunca se ejecutó, perpetuando la negación de derechos fundamentales.

Por otro lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó al Estado español en el asunto Dacosta Silva c. España (69966/01, 2006) por «detención ilegal», al considerar que el régimen disciplinario aplicado en el seno de la Guardia Civil violaba el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El Estado, sin embargo, «no ha asumido plenamente estas decisiones», revelando una brecha entre el marco jurídico y su aplicación efectiva.

El Estado profundo y la democracia secuestrada

Todo este entramado —la impunidad judicial en el caso Villarejo, el encubrimiento de la Operación Columna, la inejecución de sentencias constitucionales y europeas— forma parte de lo que muchos juristas identifican como la persistencia del «Estado profundo” en España: una estructura paralela de poder enraizada en las instituciones judiciales, policiales y de inteligencia, que actúa al margen del control democrático.

Este Estado oculto ha mantenido una lógica autoritaria heredada de la transición, donde los mecanismos de supervisión ciudadana y transparencia institucional siguen siendo insuficientes. El resultado es un deterioro de la confianza pública en la justicia y en la idea misma de un Estado de Derecho funcional.

En definitiva, la absolución de Villarejo no sólo es un episodio judicial más, sino un reflejo de un sistema estructuralmente opaco, incapaz de investigar sus propias sombras y de garantizar el derecho a la verdad que en democracia pertenece a todos los ciudadanos.

Para Finalizar Ya.

La absolución del comisario Villarejo en el caso Martinsa-Fadesa no cierra un capítulo, sino que abre una grieta en el sistema judicial español, al evidenciar la falta de acceso a pruebas clave y documentación incautada. El derecho a la defensa plena, incluyendo el acceso a toda la información intervenida, es un pilar del Estado de Derecho que no puede ser vulnerado por intereses ocultos ni por estructuras paralelas de poder. La persistencia del “Estado profundo” —una red opaca incrustada en las instituciones— impide la transparencia, la rendición de cuentas y el reconocimiento de víctimas de abusos institucionales.

Casos como la Operación Columna o la inejecución de sentencias del Tribunal Constitucional y del TEDH demuestran una preocupante desconexión entre el marco legal y su aplicación real. La democracia no puede sostenerse sobre el silencio, la impunidad y la ocultación de pruebas. Es urgente desmantelar las lógicas autoritarias heredadas del pasado y restaurar la transparencia como principio rector del sistema judicial.

El caso Villarejo debe servir como punto de inflexión para exigir una justicia que no tema a la verdad, y un Estado que no se esconda de sus propias sombras.