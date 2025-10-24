María Guardiola (PP) da un ultimátum a PSOE y VOX en Extremadura: o Presupuestos o elecciones el 21 de diciembre de 2025

Se veía venir.

Desde que VOX salió del Ejecutivo de María Guardiola, en julio de 2024, la situación política en Extremadura había quedado en una situación bastante precaria.

Y eso acaba de verse en la resistencia del exsocio de gobierno y del PSOE a aprobar las cuentas para 2026.

La dirigente del PP, en uno de los últimos plenos, fue bastante tajante al respecto:

No somos como Pedro Sánchez. Hemos cumplido: presentamos los presupuestos más ambiciosos de la historia. Si la oposición sigue empeñada en bloquear las cuentas, serán los extremeños quienes decidan su futuro.

Por tanto, ante una situación límite, la presidenta de la Junta de Extremadura, tal y como adelanta el digital esdiario, ha tomado la decisión de disolver la cámara regional y llevar a los extremeños a elecciones.

A falta de la confirmación oficial, que podría ser entre el 24 y el 27 de octubre, los comicios serían el 21 de diciembre de 2025.

Bien es cierto que a Guardiola nunca le ha hecho tilín eso de tener que depender de terceros para sacar adelante sus proyectos.

Tanto fue así que en 2023, una vez se celebraron los comicios y la candidata del PP podía llegar a tener el mando de la Junta extremeña en su mano, estuvo a punto de forzar una repetición electoral, cuestión esta que al final no llegó a tener lugar.

¿Por qué el PP opta por dar este paso aun con la posibilidad de poder prorrogar los Presupuestos autonómicos?

Por un lado, están los ‘tracking’ demoscópicos que maneja el Ejecutivo de María Guardiola que habría detectado un retroceso de VOX.

Pero, y ahí está el quid de la cuestión, el posible candidato del PSOE a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, está a punto de sentarse en el banquillo de los acusados por el turbio asunto del enchufe otorgado al hermano de Pedro Sánchez, al ‘operetas’ David Sánchez.

Desde el PP se quiere conseguir la foto del rival político siendo juzgado o a punto de serlo.

Esa estampa, qué duda cabe, le reportaría arañar algún que otro escaño y, por tanto, ganar con solvencia esa cita con las urnas.