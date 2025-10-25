Marcelino Bermúdez: ejemplo de compromiso, dignidad y justicia en la Guardia Civil

«El que domina a otros es fuerte; el que se domina a sí mismo es poderoso». Lao Tse.

Hay nombres que dejan huella más allá del tiempo, personas que con su entrega y su coherencia logran cambiar la historia de una institución desde dentro. Marcelino Bermúdez fue uno de ellos. Consejero elegido en el Consejo de la Guardia Civil por la Unión de Guardias Civiles (UniónGC), representó la voz firme, honesta y valiente de quienes no se resignan a la injusticia, ni dentro ni fuera del uniforme.

Con una trayectoria impecable, tanto profesional como humana, Bermúdez simbolizó el espíritu de servicio real: el que no se mide por ascensos ni medallas, sino por el respeto de los compañeros y la defensa incansable de los derechos de todos los guardias civiles. Su paso por el Consejo no fue un mero trámite institucional; fue un ejercicio de coraje y compromiso con los valores más nobles del Cuerpo.

Uno de sus mayores logros —y el que quedará inscrito con letras de oro en la historia reciente de la Guardia Civil— fue su papel fundamental en la rehabilitación de los UMDVERDES, aquellos guardias civiles demócratas que fueron sancionados y expulsados por defender los valores constitucionales en tiempos en que hacerlo costaba el futuro. Marcelino Bermúdez entendió mejor que nadie que la dignidad de una institución no se sostiene ocultando la injusticia, sino reparándola. Y así lo hizo, junto con su organización, la UniónGC, que bajo su impulso y su ejemplo consiguió que la memoria y el honor de aquellos hombres fueran restituidos.

Firme pero cercano, dialogante pero inquebrantable en sus principios, Bermúdez se ganó el respeto de todos los que coincidieron con él. Supo representar a sus compañeros desde la lealtad al Cuerpo, pero también desde la independencia moral de quien no teme decir la verdad. Su voz, clara y directa, fue muchas veces incómoda para los despachos, pero siempre fue la que los guardias de base querían escuchar: la de quien no se vende ni se rinde. Web UnionGC

Hoy, su nombre se recuerda con emoción y orgullo. Marcelino Bermúdez fue un trabajador incansable, un representante íntegro y un guardia civil ejemplar. Dejó un legado que sigue vivo en cada compañero que levanta la voz por la justicia y en cada guardia civil que cree que la honestidad no debe tener precio.

En tiempos de desmemoria, recordar a Marcelino Bermúdez es un acto de justicia y gratitud. Porque hay hombres que no se marchan nunca: se quedan en la conciencia de todos los que, como él, creen que servir a España también es servir a la verdad, la igualdad y la dignidad de todos los guardias civiles.