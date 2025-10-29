Ayuso despelleja a Puente tras el último descarrilamiento en el Cercanías: «Miente y manipula»

El descarrilamiento de un tren de Cercanías en San Fernando de Henares (Madrid) en la tarde del 27 de octubre de 2025 aún sigue dando de que hablar.

La pasividad del ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, indignó no solo a los usuarios de este servicio de Renfe, sino también al Gobierno de la Comunidad de Madrid.

La presidenta del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, en un acto institucional en Torrejón de Ardoz, comentó lo sucedido.

La inquilina de la Puerta del Sol denunció el pésimo estado en el que están los trenes de Cercanías:

No hay más que ver las imágenes de ayer de este descarrilamiento. Es la viva imagen de la gestión de Pedro Sánchez en Madrid, trenes de los años 80, que, por cierto, no fueron a peor porque ese tren descarriló entrando en la estación. Si lo llega a hacer a otra velocidad, estamos hablando de otra circunstancia.

Díaz Ayuso también dejó constancia de que la comunicación con el ministro de Transportes era imposible porque este solo recurría a las redes sociales y además tirando de bulos como el uso de fotos que nada tenían que ver con el problema denunciado para achacarle así las responsabilidades al Ejecutivo de la Comunidad de Madrid: