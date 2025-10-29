Díaz Ayuso inaugura el Palacio de Justicia de Torrejón de Ardoz que atiende a más de 230.000 personas de once municipios

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha inaugurado este martes el Palacio de Justicia de Torrejón de Ardoz en cuya construcción el Ejecutivo autonómico ha invertido 19,5 millones, que permite la unificación en un único tribunal de instancia las cinco sedes que se encontraban dispersas en la localidad torrejonera.

Como ha explicado la jefa del Ejecutivo autonómico, el complejo atenderá las necesidades de más de 230.000 personas de once municipios: Ajalvir, Algete, Cobeña, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Paracuellos de Jarama, Ribatejada, Valdeolmos-Alalpardo y Valdetorres de Jarama, que integran este partido judicial junto a Torrejón de Ardoz.

Con una superficie de 14.576 metros cuadrados distribuidos en tres plantas sobre rasante, se levanta en una parcela de 6.000 metros cuadrados donde ya trabajan once jueces y magistrados y un total de 140 profesionales, con espacio de reserva de un 30% para una posible ampliación futura de la planta judicial. Dispone, además, de un servicio de guardia, oficina de asistencia a víctimas de delito (OAVD), Fiscalía, Forensía, cámara Gesell (lugar adaptado para que los menores puedan declarar en un entorno seguro) decanato, espacios para procuradores y abogados, dependencias policiales y otras estancias auxiliares.

El Palacio de Justicia de Torrejón de Ardoz se ha construido cumpliendo criterios de plena accesibilidad y pensando en la protección de las víctimas, en especial las más vulnerables, habilitando recorridos diferenciados que impiden a los acusados y presuntos agresores cruzarse en momento alguno.

Desde 2019, la Comunidad de Madrid ha estrenado infraestructuras como esta en San Lorenzo de El Escorial, Navalcarnero y Valdemoro, y se ha ampliado la de Getafe. En estos momentos, además, están en diferentes fases de ejecución los de Móstoles, Collado Villalba y la Ciudad de la Justicia de la capital, que inició sus obras hace escasamente dos semanas. También se ha puesto en marcha el proceso para construir nuevas sedes en Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y Arganda del Rey.

De esta manera, el Gobierno madrileño va a actuar en esta Legislatura sobre el 90% de los 572 órganos jurisdiccionales de los 21 partidos judiciales de la región con una inversión superior a los 830 millones de euros, ya sea para su renovación total, parcial o la mejora de su eficiencia energética.