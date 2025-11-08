Un Legado de Lucha Sindical y Crítica Policial: El Libro de José Manuel Sánchez Fornet

El libro de José Manuel Sánchez Fornet, titulado Una historia de policías entre héroes, corruptos y canallas, se presenta como un relato profundo y personal que aborda 47 años de historia policial y sindical en España. El autor, José Manuel Sánchez Fornet, fue un histórico dirigente y secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) desde 1992 hasta 2014, la organización sindical mayoritaria en la policía durante 40 años.

Contenido Central y Temáticas Clave

La obra es un relato de hechos ocurridos en la policía y en el SUP, combinando vivencias propias y de compañeros. El libro se remonta a la manifestación ilegal de policías y guardias civiles de 1976, y narra la historia del SUP desde su nacimiento en 1978 en un régimen policial militar, su existencia en clandestinidad, hasta su legalización en noviembre de 1984.

El autor no rehúye ninguna polémica relacionada con la policía, tal como hizo durante los más de 20 años que ostentó la máxima responsabilidad en el sindicato. Entre los temas que aborda se encuentran:

Hechos Históricos y Políticos: La manifestación ilegal de 1976, guardias civiles perseguidos, el 11M, ETA, los GAL, el 23F y torturas.

Detalles sobre fondos reservados, visitas a Moncloa con Zapatero, su pulso con Rubalcaba, y los ataques que buscaban acabar con el sindicato y con él en el cargo. También incluye los resultados electorales en la policía desde 1987 a 2023. Prácticas Policiales Cuestionables: Denuncia las identificaciones ilegales, indiscriminadas y masivas, señalando que los mandos las exigen para justificar estadísticas estériles, lo que considera un pisoteo de derechos civiles que la policía debe proteger. Argumenta que esta política de seguridad pública es heredada del orden público franquista , anteponiendo el principio de autoridad al respeto a los derechos civiles de las personas.

Auge y Caída del Sindicato Mayoritario

Una parte fundamental del relato es la historia del SUP, el sindicato que dirigió durante tanto tiempo, contada hasta su hundimiento y agonía posterior. Paradójicamente, este declive ocurre tras un acuerdo, que supuso una subida salarial de las más importantes en la historia policial.

Sánchez Fornet sostiene que, a pesar de la Constitución, prácticas de identificación caprichosas que eran habituales en la dictadura (miles cada año) han pasado a ser millones, exigidas por los mandos, con una tolerancia por parte de políticos y jueces. El libro busca evidenciar el desempeño profesional de miembros de distintas profesiones, la mayoría leales, pero sin dejar de señalar a aquellos que pueden merecer otra consideración.

Homenaje a una Visión: La Bondad como Único Requisito

Para Sánchez Fornet, el verdadero valor que debe definir a un policía, a un guardia civil, y a cualquier miembro de las FCSE, no residía en la autoridad impuesta, sino en la bondad de la persona. Su legado nos recuerda que, más allá de la normativa, lo único imprescindible para servir a los ciudadanos es ser, ante todo, una buena persona.

Él defendió que el principio de autoridad jamás debe anteponerse al respeto a los derechos civiles de las personas. Esta convicción es el reflejo de su propia calidad humana: una vida dedicada a la defensa de los derechos, a denunciar las injusticias y a buscar la dignidad de sus compañeros, incluso a costa de enfrentarse a los más altos estamentos del poder político. Su lucha constante por la ética y la profesionalidad, sin rehuir ninguna polémica, fue su manera de vivir ese ideal de «buena persona» al servicio de la verdad.

«Para Terminar Ya»

Ahora que José Manuel Sánchez Fornet ha fallecido a la edad de 65 años), el sentimiento que une a quienes lo admiraron es de profunda añoranza. Su partida deja un vacío inmenso en el sindicalismo policial y en la memoria de la historia reciente de las FCSE.

Descanse en paz, José Manuel. Su visión sobre la nobleza del ser humano como cimiento del uniforme permanece como el más hermoso y necesario de sus legados. El recuerdo de su incansable lucha por la verdad y la justicia se convierte hoy en un faro para las generaciones futuras de policías que entiendan que su única divisa innegociable es la de ser una buena persona.