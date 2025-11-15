El PP convierte la nuclear de Almaraz en el eje central de la campaña de Guardiola, convencido de que la posición del PSOE ‘remata’ a Gallardo

Sólo le falta al socialista Miguel Ángel Gallardo que lo dejen preñado.

No hay nada más efectivo en una campaña electoral que un tema que despierte pasiones.

En Extremadura, ese tema es la central nuclear de Almaraz.

A menos de un mes para las elecciones autonómicas, esta planta cacereña se ha convertido en el núcleo de la estrategia política del Partido Popular (PP), encabezado por María Guardiola, quien busca atraer votantes con un mensaje contundente: “defender la riqueza y los empleos” frente a lo que califica como “traición” del PSOE y del gobierno central.

La reciente historia ha sido un verdadero thriller político.

En el Congreso, los diputados socialistas, incluidos los extremeños, votaron en contra de una enmienda del PP que proponía extender la vida útil de las nucleares.

A esto se suma una imagen del grupo socialista aplaudiendo el cierre y un PSOE regional que, por escrito, prometía mantener abierta Almaraz mientras la seguridad lo permita.

Esta contradicción no ha pasado desapercibida; el PP la aprovecha al máximo en sus mítines, con Guardiola y Feijóo alzando la voz en defensa de “Extremadura” frente a un “Gobierno Frankenstein” que, según ellos, prioriza criterios ideológicos sobre la economía y la estabilidad energética.

Le cuesta hablar o le cuesta mentir. https://t.co/Gd2OjVFAw4 pic.twitter.com/DRyLSXLXiP — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 14, 2025

El pulso político: energía, empleo y contradicciones

La central nuclear de Almaraz no solo es una fuente de energía; también sostiene más de 3.000 empleos directos e indirectos en el Campo Arañuelo y representa más del 5% del PIB regional, según datos de asociaciones locales. Los populares advierten que su cierre sería una condena económica que agravaría la despoblación rural. Por eso han hecho de su defensa un pilar esencial en su campaña, buscando desgastar al PSOE en uno de sus feudos históricos y justo cuando atraviesa una crisis interna debido al procesamiento judicial de su candidato, Miguel Ángel Gallardo, relacionado con el hermano del presidente Sánchez.

El PSOE extremeño, por su parte, asegura que no se cerrará la planta. Sin embargo, su voto en Madrid contradice sus promesas locales. Gallardo se comprometió a mantener activa Almaraz “por el tiempo que permita la seguridad”, pero en el Congreso los socialistas votaron contra la prórroga propuesta por el PP. Esta dicotomía se ha convertido en munición para el partido popular, que acusa a los socialistas de “obedecer a Sánchez” y “aplaudir la traición a Extremadura”.

Vox y la exigencia nuclear: aliados incómodos

La situación se complica con la postura de Vox. Su líder, Santiago Abascal, ya ha advertido a Guardiola que si necesita sus votos será “muy exigente” y no habrá “abstención gratis”. Vox defiende la energía nuclear como un pilar para lograr autonomía energética y critica lo que consideran “demagogia ecologista” del Gobierno de coalición. Se alinean con el PP pero dejan claro que su apoyo estará condicionado.

La alianza entre PP y Vox, junto con UPN, es lo único que ha mostrado su respaldo para evitar el cierre de Almaraz mediante su voto. Mientras tanto, otras fuerzas políticas han optado por abstenerse o rechazarlo, incluidos los partidos independentistas. La abstención de Junts fue crucial para tumbar la enmienda del PP; esto le otorgó a los populares una ventaja mediática notable al poder exhibir una imagen del Congreso como símbolo de supuesta incoherencia socialista.

El debate nuclear, la economía y la estrategia nacional

El debate sobre el futuro de Almaraz trasciende lo local. España enfrenta un dilema en su transición energética: las nucleares son vistas como elementos clave para asegurar estabilidad y costos bajos frente al impulso renovable del Gobierno central. El PP sostiene que cerrar centrales como Almaraz responde únicamente a criterios ideológicos y sectarios; mientras tanto, las eléctricas —Iberdrola, Endesa y Naturgy— han solicitado formalmente al Gobierno extender la vida útil de la planta hasta 2030.

Pedro Sánchez declaró recientemente estar dispuesto a “estudiar” dicha solicitud siempre que se garantice tanto seguridad como provisión energética sin aumentar impuestos para las empresas . Esta ambigüedad añade tensión a una campaña ya cargada y deja entrever posibles cambios inesperados.

Las encuestas y la batalla por el voto

Los últimos sondeos indican un empate técnico entre PP y PSOE. Sin embargo, parece probable que los populares puedan ampliar su ventaja tras el impacto mediático generado por el cierre de Almaraz. A pesar de ello, alcanzar una mayoría absoluta parece complicado; Guardiola podría necesitar el apoyo de Vox para gobernar. Esto introduce incertidumbre y negociaciones difíciles sobre temas cruciales como política energética o gestión nuclear.

La campaña se ha transformado en un auténtico pulso por definir el modelo energético y económico regional. Actos públicos masivos, manifestaciones multitudinarias y visitas por parte de líderes nacionales marcan esta contienda. Feijóo respaldará a Guardiola en Lobón mientras Sánchez y Gallardo presentarán las listas electorales en Mérida; todo ello bajo un ambiente muy tenso e polarizado .

La central nuclear no solo es considerada la mayor industria en Extremadura; también ha inspirado memes locales donde se le retrata como el “gran generador de votos” cada vez que hay elecciones.

En 1981, durante su inauguración, algunos vecinos organizaron una paella gigante alimentada con “energía nuclear”, aunque realmente usaban butano; este evento es recordado como uno de los primeros actos humorísticos vinculados al tema atómico.

En años recientes, debates sobre el futuro de Almaraz han llevado a crear asociaciones con nombres tan creativos como “Sí a Almaraz” o “Campo Arañuelo Energía”, las cuales organizan rutas turísticas por los alrededores con camisetas que dicen: “Mi corazón es más estable que el reactor”.

Curiosamente, esta planta ha sido escenario para cortometrajes y documentales sobre despoblación rural; ahí se representa el «apagón nuclear» con una bombilla cayendo lentamente mientras los vecinos discuten entre luces y sombras sobre lo venidero.

En Extremadura, hablar sobre Almaraz va mucho más allá del ámbito energético.

Es cuestión de identidad cultural, economía local e incluso este diciembre puede convertirse en una inagotable fuente de votos e historias memorables para recordar.