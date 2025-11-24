Mazón dimitido, Sánchez desaparecido y Nerón tocando la lira

En el año 64, el emperador Nerón prendió fuego a Roma; cuenta Suetonio, que el artista contempló extasiado el pavoroso incendio, encaramado a la torre Mecenas y tañendo su lira en arrebatado canto; inmensa perdida, no hay registro sonoro de aquella delirante composición, sin duda la obra de un genio, un loco o las dos cosas; el escenario grandioso e inspirador, Roma, la eterna e imperial Roma, envuelta en un mar de fuego y consumida por las llamas; sin duda apocalíptico escenario, digno de la inspiración del mayor de los artistas que ha conocido la humanidad -hoy en día tendría seria competencia-. El mito y la historia se solapan, cuentan que a golpe de lira, improvisó un canto, digno del sitial donde las musas tutean a los dioses; lastima hallarse rodeado de zoquetes y desechos de tienta, torreznos indignos del artista, carentes de sensibilidad poética alguna, el prefecto del pretorio y una caterva de desencajados lacayos presa del pánico; sin duda, jamás agradecerían lo suficiente, haber quemado Roma, para ofrendarle el grandioso escenario, que el sublime artista precisaba como fuente de inspiración.

Salvando distancias y sucesos, nos preguntamos, ¿dónde estaba el señor Sánchez, en la hora e instante en que la riada reventó la boca del infierno, anegando vidas y haciendas sin previo aviso?; la pregunta es obligada, tanto bajo la inexorable justicia divina-algunos le llaman karma- como de la más material e imperfecta rendición de cuentas ante los seres humanos; repregunta, ¿dónde se hallaba el señor Sánchez en ese trágico momento?, ¿falconenado en gira turística VIP cinco estrellas?, ¿en la India?, ¿qué hacia allí?, ¿quién le acompañaba?, ¿qué agenda y asuntos de estado portaba en el zurrón?, ¿lo sabe alguien?. Lo cierto es que cuando el reloj marcó la hora cero, al parecer se hallaba en un parque temático, los estudios Bollywood, la disneylandia cutre y algo bastarda del Hollywood imperial de toda la vida; ¿qué hacia allí?, no lo sabemos, 7500 kilómetros de distancia, es una metáfora cumplida del alejamiento y la desafección; sigamos, ¿qué personas integraban el cortejo presidencial?, ¿que hizo cuando se le comunicó la noticia?, ¿qué medidas tomó?, ¿qué resortes de estado y respuesta activó?, ¿a qué hora cogió el fatigado Falcón de vuelta?; todo muy confuso, todo muy enmarañado, la propaganda hace estragos, la oscuridad se impone

Lo anterior viene a colación, porque del Señor Mazón lo sabemos todo; donde comió, con quien, color de la mantelería, cubertería, menú degustación, a la carta o menú del día y platos que lo componían, bebida, postre, estética y adornos del local, camareros, servicio, cocinero y asi hasta la fatiga; por supuesto, acompañante y sambenito expiatorio a continuación ampliamente publicitado; torniquete a los tiempos y máquina de la verdad segundo a segundo; en resumen, zafio remedo de la genial escena del lapidamiento de la vida de Brian, repartiendo piedras y barbas postizas a los turiferarios del régimen. Algunos pasajes nos remitían al blanco y negro, cuando las feroces beatas espantaban al vecindario, golpeándoles con un rosario en una mano y el catecismo Ripalda en la otra; reciente en la retina una sesión en las Cortes, donde un chulo disfrazado de padre de la patria, en una comisión, alanceó al señor Mazón con feroz saña, esputando dicterios y macarro postureo; daba la impresión, de que a su lado un navajero de inmundo arrabal, pasaría por un príncipe del renacimiento. En resumen, fuegos de trile y artificio, donde la anécdota se hincha y la categoría se entierra bajo siete llaves; asi de devaluada, se halla la sede de la otrora soberanía nacional; costará que el ave fénix consiga recuperar el prestigio y la dignidad de la Nación y sus instituciones

Cuando el divino Nerón, espeluznado y con los esfínteres sueltos, descubrió que aquella muchedumbre chamuscada, tenía poco apego a la lírica y querían lincharlo, presa del pánico, tuvo que improvisar un mochuelo o chivo expiatorio a la carrera; ello, dada la iracunda turba que se dirigía a Palacio, esgrimiendo palos, antorchas y cuchillería en ristre; asi que, armó un casting sobre la marcha y los cristianos resultaron ser aspirantes top, los señaló al instante por instinto y pura supervivencia, -iluminados y lunáticos suelen salir de todas-; ¡han sido los cristianos!, activó la megafonía y reventó los tímpanos del imperio hasta el último rincón. La artimaña funcionó, salvó el pellejo, -eso nos suena- el trile funcionó al instante, desviando la colera del gentío; a fin de cuentas, los cristianos eran una mosca cojonera, en la telaraña del imperio, gente grillada que creía en muertos que resucitan y propagaban brujerías y ensoñaciones de la peor especie a los cuatro vientos; así, una vez marcados y fijados en la diana, los cristianos resultaron ser alimento de primer orden, para engordar los leones y de paso confinar al populacho en el anfiteatro, hasta que la cosa amainara, se fueran olvidando del macabro patatal de cenizas, a las que había reducido Roma y asi hasta que el artista volviera a liarla parda; borrón y cuenta nueva, pelillos a la mar.

Lo anterior, salvando escenarios y épocas , personajes y distancia, no deja de tener cierto paralelismo metafórico con la actualidad; el señor Sánchez, anduvo buscando sus posmodernos cristianos, cargándole el mochuelo al cambio climático, pánico milenario en estado puro y timo woke por excelencia; no funcionó, era palmario que durante el pasado siglo, se produjeron no menos de diecinueve riadas e inundaciones, siendo la más grave, la del año 1957 con el desbordamiento del cauce del Turia, que causó al menos 81 muertos, además de cuantiosos daños materiales; incluso reseñamos la anécdota que en solidaridad con las víctimas, se celebró una corrida de toros en la Monumental de Madrid; la emoción, solidaridad, duelo y entrega del pueblo español desbordó todos los registros. Va por ellos antes y ahora; seguimos.

Por tanto, no es preciso desencriptar las cuartetes de Nostradamus, para predecir que el desastre estaba cantado, era inexorable y predecible como asi sucedió; a lo anterior, se suma la irresponsabilidad o negligencia criminal más tétrica, recordándole al señor Sánchez, que su Ministra de transición ecológica, Teresa Ribera, había paralizado en 2021 las obras proyectadas de la canalización del “barranco del poyo”, lo cual, hubiera evitado la mayoría de víctimas mortales y la desolación, ruina y perdida de bienes, hacienda, industria, comercios y vidas truncadas; ello, alegando “falta de disponibilidad presupuestaria y problemas ambientales”; fue ascendida y premiada con toda una vicepresidencia europea, pelillos a la mar. Sin comentarios.

Mas parece ser, que el artista Nerón, una vez orondos los leones y la turba hastiada, comenzó un proceso de berrea contenida o mórbido “run run”, extendiéndose a lo largo del imperio y amenazando revuelta; sospechando que les habían dado gato por liebre y que el auténtico autor era el que presidia los festejos en el anfiteatro. Aquí y ahora la maquinaria oficial se refugia en acrónimos como el CECOPI y otros, para eludir el hecho de que tanto la Confederación Hidrográfica del Júcar, como la Agencia Estatal de meteorología-AEMET, dependen del Ministerio de Transición Ecológica y los dubitativos mensajes, harto no aclarados, pillaron a la población desprevenida y a merced de lo que inevitablemente ocurrió; más rotundo, se trataba de una emergencia nacional que desbordaba las competencias y recursos de una Comunidad Autonómica. Veamos, la cifra oficial de fallecidos asciende a 237 personas,​ de las cuales 229 han sido en la provincia de Valencia, 7 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía; en resumen, el gobierno tenia que haber cogido el toro por los cuernos y dado un paso al frente, coordinando la maquinaria de respuesta desde el minuto cero; mas todo se resumen en una sola frase “si necesitan algo que me llamen”. Sin comentarios, historia sí, pero del deshonor y la infamia seguro, de las responsabilidades política y penales, también; sin fecha de caducidad y a merced de la guadaña del inexorable tiempo, ese tirano que impone sus propios plazos y reglas

Sigamos con un pasaje especialmente doloroso, citamos un antecedente tan reciente como histórico, tragedia de Bilbao 1983: “las devastadoras inundaciones que sufrieron Bilbao y otras localidades vascas el 26 de agosto de 1983. Causaron 34 muertes y 5 desaparecidos, y provocaron graves destrozos materiales debido a la subida de la ría del Nervión y las lluvias torrenciales. Las inundaciones coincidieron con las Fiestas de Bilbao y dejaron a la ciudad sumida en el barro y la falta de servicios básicos. En tan solo 48 horas, 2.000 soldados, apoyados por 200 vehículos y 50 máquinas pesadas, llegaron a la zona para hacer frente a la emergencia. En un esfuerzo sin precedentes, el Ejército movilizó hasta 10.000 efectivos de tierra, mar y aire”; huelga cualquier comentario.

Y bien, “si necesitan algo que me llamen”; asombroso, los limitados recursos de una comunidad autónoma, a todas luces se hallan desbordados y son insuficientes para afrontar un trágico escenario de esta naturaleza; la pelota se halló desde el primer segundo en el campo del gobierno de la otrora Nacion; de manual, la importancia de desplegar todo lo que se tiene a mano en el momento crítico, ¿que se hizo?; algunas fuentes hablan de una cifra caramente lacerante, cien miembros de la Unidad militar de emergencias-UME según el relato más optimista; otras fuentes constatan la evidencia, de que las unidades que podrían haber sido determinantes en las primeras horas de la tragedia, no recibieron orden alguna de movilización; recordamos que la UME es una unidad creada específicamente para estas situaciones y cuenta con 3500 efectivos; otras unidades especializadas tienen su sede en la propia Comunidad Valenciana, léase el batallón de helicópteros de emergencias número 2 y el Regimiento de Caballería “Lusitania” nº 8 ; todas ellas unidades del ejército dotadas con vehículos anfibios, medios y máquinas pesadas, cuyo despliegue hubiera sido determinante. Lo demás es pura confusión, tinta del calamar y humo, oscilando entre la propaganda, manipulación y el épico esfuerzo de una minoría, de desplegar contra corriente el velo de la verdad

Los cristianos fueron entregados a los leones, pero finalmente fue él, el que terminó siendo devorado por ellos, en un escenario menos vistoso y espectacular que el anfiteatro; da la sensación de que todos los autócratas y tiranos a lo largo de la historia, son devorados en la misma arena y por la maldición de las victimas que ellos mismos crearon; cuando el luciferino ego se apodera de las conciencias y la soberbia les hace enloquecer y perder el sentido de la realidad, entonces la destrucción está servida y la verdad apaleada, hasta que el último grano del reloj de arena dicta la sentencia definitiva

Por último, un hondo, sincero homenaje y duelo por la victimas de esta tragedia; agradecimiento y rendido homenaje a los voluntarios, el pueblo sin más; allí estabais, sin más armas que vuestras conciencias, vuestro sacrificio, esfuerzo y lo que podíais portar en vuestras precarias manos; con altruismo, valor y espontaneidad sin límites; no os importó afrontar el peligro ni la dureza, respondisteis desde el primer momento a la llamada; allí estabais para compartir el dolor, la angustia y ayudar a otros españoles, cuyo grito de auxilio aun resuena en las conciencias; allí estuvisteis en el momento preciso que os necesitaron, sin burocracia, formalismo alguno, distinción de territorios y pinganillos; fuisteis algo muy grande, españoles codo con codo auxiliando a españoles allá donde el grito de muerte y desesperación os demandaba; por eso sois la luz y la esperanza de que esta gran Nacion, -la más antigua y determinante de occidente-, resurgirá de sus cenizas y sobrevivirá a una minoría canallesca en su afán de destruirla, dividirla, licuar el odio y volver a llevarnos a todos al borde del abismo, ¡Va por vosotros, el bendito pueblo español! Viva la Libertad y viva España.