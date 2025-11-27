Rafael un guardia civil, preocupado por la seguridad y salud de los guardias civiles.

Los UMDVERDES ganaron sentencia en el TCE y en el TEDH y el poder judicial ni el poder político las cumplieron. La democracia secuestrada

Rafael Castro: compromiso, memoria y seguridad en la carretera

Hoy publicamos un artículo que ilumina dos planos inseparables: el de la dignidad de quienes han defendido la democracia en la Guardia Civil y el de la seguridad vial que nos afecta a todos. En esta tribuna rendimos homenaje a Rafael Castro, guardia civil formado en Criminología y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, expulsado de la AUGC por preocuparse por sus compañeros y exigir el retorno de los UMDVERDES, colectivo democrático que nunca debieron ser apartados de la Institución.

Su historia es la de tantos que, por discrepar y aportar planteamientos distintos, sufren persecución. Como sucedió con José Piñeiro, Manuel Rosa, José Morata y Manuel Linde, rehabilitados treinta y tres años después de haber sido condenados injustamente por ejercer el derecho de asociación, Rafael representa la continuidad de esa lucha por la transparencia y la justicia.

La historia, escrita con renglones torcidos, nos recuerda que las mayorías no siempre aciertan, pero el tiempo y el universo terminan imponiendo la verdad.

La baliza V16 y el futuro de la seguridad vial

En paralelo a esta memoria democrática, Rafael Castro nos comparte conocimiento sobre un tema de máxima actualidad: la baliza V16, dispositivo de preseñalización que será obligatorio en todos los vehículos a partir del 1 de enero de 2026. Este elemento sustituirá a los triángulos de emergencia y se integra en el sistema DGT 3.0, un proyecto que conecta la seguridad vial con el Internet de las Cosas (IoT) y la inteligencia artificial.

Características técnicas esenciales

Autonomía mínima legal: 30 minutos, aunque algunos modelos alcanzan hasta 4–5 horas.

30 minutos, aunque algunos modelos alcanzan hasta 4–5 horas. Alimentación: baterías colocadas permanentemente, que deben revisarse periódicamente para evitar sulfatación u oxidación.

baterías colocadas permanentemente, que deben revisarse periódicamente para evitar sulfatación u oxidación. Componentes internos: Chip de geolocalización por satélite (GPS, Galileo, Glonass). Tarjeta SIM de datos que transmite coordenadas a la plataforma DGT 3.0.

Privacidad garantizada: los datos enviados son estrictamente anónimos, sin matrícula ni información personal, según certifica la Agencia Española de Protección de Datos.

Finalidad

La finalidad última es evitar accidentes y mejorar la seguridad en la circulación. Al activarse, la baliza enviará la ubicación de la incidencia a la plataforma DGT 3.0, que la pondrá a disposición de los conductores a través de sistemas de navegación como Google Maps, Waze o Android Auto. No se comunicará directamente a la Guardia Civil ni al 112, sino que funcionará de manera automatizada, integrando la inteligencia artificial en la gestión del tráfico.

Un nuevo ciclo

La enseñanza que nos deja Rafael Castro es doble: por un lado, la necesidad de mantener viva la memoria de quienes defendieron la democracia dentro de la Guardia Civil; por otro, la importancia de asumir la innovación tecnológica como herramienta para proteger vidas en la carretera. La baliza V16 simboliza ese tránsito hacia una sociedad más segura y conectada, mientras que la historia de los UMDVERDES nos recuerda que la justicia, aunque tarde, siempre llega.

Ánimo, compañero Rafa. Comienza un nuevo ciclo en el que la institución está obligada a unir lo mejor de sus valores con la nueva sociedad del siglo de la mente y la inteligencia artificial. Treinta y tres años después, el universo hará justicia y transformará todo. La indignidad y la cobardía, como bien señala la maldición gallega, les persiguirá hasta la tercera o cuarta generación.