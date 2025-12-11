España ya se marchó.

La defecación del sanchismo ha provocado que España se haya marchado por la puerta de atrás. Los pocos españoles que aún quedan miran para otro lado, encubriendo de una u otra forma a una pandilla de maleantes, que están desguazando el Estado y sus instituciones para garantizar su impunidad, como bien ha dicho Maite Rico en el Diario El Mundo.

No obstante, el problema no es Sánchez, somos nosotros. España ya no está viviendo un problema político: está viviendo un problema social. Y lo más inquietante es que nadie parece darse cuenta de que se trata de una crisis de conciencia colectiva, de percepción, de inteligencia cívica. El país entero mira para otro lado, como ha comentado Carlos Souto, mientras el sanchismo se precipita, se derrumba de la forma más humillante: todo el sanchismo cupo en un coche, hoy cabría en un furgón.

A ese caos hay que sumar a los desinteresados porque no tienen tiempo para el interés: padres y madres corriendo detrás de la cesta de la compra, de un alquiler que ya no pueden pagar, de la imposibilidad de darle a sus hijos el regalo navideño que le piden. Para ellos Sánchez, la amnistía o la borrachera de corrupción que estamos viviendo son asuntos secundarios. ¿ Qué le espera a un país cuyos jóvenes quieren dinamitar el sistema, cuyos padres no llegan a fin de mes, cuyos ciudadanos distraídos solo miran deporte, cuyos supuestos informados consumen propaganda, y cuyos indiferentes están anestesiados por el entretenimiento idiotizante? La respuesta es incómoda, pero imprescindible: España no está preparada para el día después de Sánchez. Porque el problema somos nosotros.

Estamos viviendo en un régimen totalitario y represor, bien descrito en la novela de 1984 de George Orwell, que implica un control opresivo mediante la propaganda, la vigilancia masiva, el control de los medios, la manipulación del lenguaje y la negación de la verdad objetiva. La verdad pertenece a quienes la buscan y no a quienes dicen tenerla, tampoco a aquellos que dicen atribuirla, aunque sea en sentencia judicial (Juan J. Gutiérrez Alonso).

Como decía Ayuso hace unos días, España vive su momento más crítico en democracia, ahora abandonada en manos de una mafia que solo necesita tenernos divididos, enfrentados y despistados. Sólo pretenden que no gobierne el otro; no solo pretenden abrir viejas heridas, sino que buscan provocarlas, fabricar bandos y eso es imperdonable en España. No tienen dignidad porque todos los que prestan el apoyo al Gobierno viven de esta mafia. Hay que tener poca vergüenza y menos dignidad para salir todos los días a mentirnos a la cara como si fuéramos unos auténticos idiotas. Por todo ello, los ciudadanos seremos los únicos responsables del devenir de nuestro futuro. En nuestras manos tenemos aún la posibilidad de que retorne nuestra ESPAÑA y acabar con esta gentuza.