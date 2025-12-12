El  Chikilicuatre se instala en Moncloa

Ya tenemos el ultimo adefesio, ridículo superlativo cocinado en los afamados fogones del asador Sánchez, ¡nos vamos de eurovisión!; ¡coño!, esto es una catástrofe mundial!, un órdago a la grande a la política de alianzas y los cimientos del mundo libre; reconozcamos este gesto transcendental, de una superpotencia liderada por un hombre, que al igual que el divino Alejandro, tutea a los dioses y vaya usted a saber, si su linaje no se remonta a algún presunto Aquiles -eso sí, más cutre y bastante menos aseado, que el Homérico y mítico personaje de la guerra de Troya-; pues bien, el órdago Sanchista, ha conmocionado a las Naciones, haciendo saltar por los aires, los frágiles pactos suscritos con nuestros aliados y originando una crisis sin precedentes en el tablero geopolítico mundial; no es exagerado pronosticar que esta trascendente decisión, sitúa a las frágiles alianzas del mundo libre al borde del abismo; repetimos, ¡nos vamos de eurovisión!, ¡occidente en estado de shock!, ¡trauma devastador!. Resulta prematuro evaluar el alcance de la crisis y sus consecuencias en el tablero internacional a raíz de esta decisión, lo que nadie discute es que España liderada con mano firme y rigiendo sus destinos un estadista de talla mundial, con esta arriesgada apuesta, ha demostrado un liderazgo incuestionable y marcado una fecha histórica en el calendario, un antes y un después en el devenir del tablero político y las relaciones internacionales. Detengámonos aquí, esto no es choteo ni jocosidad alguna, ¡nos vamos de eurovisión!; tal cual, solo anticipamos el chorreo y tostón, a que seremos sometidos por los babosos, y orondos propagandistas de este clepto régimen; sin duda, nos va a caer una granizada a tiempo completo, so pretexto de este esperpento eurovisivo, cacareando desde sus bien cebados y engrasados altavoces, hasta que el personal quede cocido, harto y chamuscado; es lo que hay, el nodo franquista en blanco y negro, deviene en pía postal al lado del arte toxico, manipulador y propagandístico de estos sujetos

No es sencillo analizar el impacto de esta decisión transcendental; por una parte, se está privando al vulgo-que somo todos- del único instrumento participativo y auténticamente democrático a salvo de choricerías y truculencias de este torticero régimen bananero del Señor Sánchez; aquí no se esperan ectoplasmas espantando votos por los pasillos de correos, ni truculentos matrix electorales agitando los códigos binarios de las computadoras de Indra o cualesquiera artificio bananero al uso; aquí, lo que pase y el resultado, le da igual al personal; eso sí, en bares, chiringuitos y mentideros a fecha de hoy, se sigue palpando el cabreo, por la tropelía perpetrada en su día contra nuestro representante más ilustre, un prodigio de lo cutre, -difícilmente superable en su zafiedad-, un tal chikilicuatre, con su bandurria de plástico y su ensaladilla sonora del chiki chiki; duele que fuera escarnecido e injustamente apucherado; en puridad y justicia, mereció haber arrasado con todos los votos de la parrilla; ello, acorde a sus probados méritos, sin duda fue el protagonista de la mejor actuación y asombrando al mundo con una obra de absoluta perfección en su desmesura y mamotrética chabacanería, un hito inigualable y clavado en la historia del certamen con letras de oro sin duda. Mas vayamos a la parte positiva, vaya por delante que hasta el mismísimo demonio también la caga de vez en cuando y muy a su pesar se le escapa alguna acción útil y hasta beneficiosa; asi, esta patochada Sanchista del precinto eurovisivo, se puede interpretar como una gesta de gran utilidad para el sosiego y remanso de todos los amantes de la buena música; hablamos de generaciones de españoles que han alimentado su anima y hallado remanso espiritual en las aguas puras y cristalinas de ese regalo de los cielos en forma de armonías y sonidos; desde el mejor Jazz, hasta la devoción al autentico patrimonio de la humanidad, ese santuario donde habitan Bach, Mozart, Beethoven, y una autentica constelación de genios con antena directa a los cielos, el reino donde la divinidad emite un rayo de luz de infinitas combinaciones y pentagramas; seguimos con las generaciones, que han crecido y amamantado en las últimas décadas de los setenta y ochenta del pasado siglo, con una prodigiosa pléyade de talento y sonidos del mejor rock, a fecha de hoy, un ramillete de clásicos indiscutibles; una explosión de luz y esperanza para una Europa preñada de cicatrices y grisura tras la muerte y destrucción de dos guerras mundiales del siglo más violento de la historia; inclusive el artefacto eurovisivo tenía cierta dignidad y un respeto al buen gusto -o lo intentaba-, digno de agradecer; por allí desfilaron personajes como Cliff Richard, julio iglesias, Olivia Newton-John, nuestro dúo dinámico sustentando el pedestal, donde se encaramó nuestra diosa Massiel con un épico estribillo arrasando premios y audiencias; en fin, otra cosa mucho más aseada; por cierto, sería conveniente exigir un Tratado internacional tutelado por la UNESCO que obligue a tipificar e incorporar en las respectivas legislaciones penales de los socios, penas severas para aquellos que profanen y utilicen piezas clásicas del santuario de la humanidad, para promocionar salchichones, energizantes fálicos, mercaderías o inverosímiles trebejos de consumo, sumergiendo a sus víctimas en la charca del depredador y mesmerico atosigamiento publicitario; bastante tenemos ya los ciudadanos, con tener que soportar la cloaca y el atraco de la agenda 2030 y la apestosa ruina woke. Cerraremos este capítulo, dando por hecho que no podremos seguir gozando de eurovisión por el encabritamiento o vaya usted a saber de este gobierno; lo cual no es óbice, para pedirle al señor Sánchez, que ya puestos, nos libre también del regatón y otras morcillas sonoras, mucho más toxicas, perjudiciales y agresivas para la salud mental y el tímpano de los españoles, que los inofensivos y floreados ripios eurovisivos

Ahora contemplemos el espantajo prohibicionista, no desde la estoica visión del aficionado musical, sino desde el ojo del encabronado contribuyente; veamos, la otrora respetada España, se arrastra en el concierto de las naciones como un andrajoso preñado de piojos; la política exterior parece diseñada por un corral de cuatreros, en busca de liquidar el despiece de la Nacion al mejor postor y trincar rentables ganancias para pillos y familiares de esta peculiar camorra de baratillo; en el orden de alianzas, nos hemos integrado de pleno derecho, en el pelotón banana del narco comunismo más fétido via grupo de Puebla; idem, el narco criminal Maduro, titular de la franquicia que nos destruye, anda con los esfínteres apretados, glúteos expuestos y en posición vulnerable; ello, tras pasarse las elecciones por el forro de la entrepierna, -liso golpe de estado-; en su haber ocho millones de exiliados y sembrar de hambre represión y miseria la misma existencia y supervivencia de su pueblo; inundar de droga al vecindario y reventar la tapa de la olla cocinando un guiso tan demoniado como infecto; más vulgo refranero castizo, “a cada cerdo le llega su san martín”; inexorable balanza karmica y la interpretación es libre; lo cierto es que al lucifer imperialista, colonialista y fascista Trump, se le está hinchando la hormona de la testosterona y le ha puesto fecha de caducidad al esperpéntico Tirano Banderas; loado sea, veremos si después del inicio de la veda, rasurado, limpieza y desinfección del estercolero bolivariano y liberación del pueblo venezolano, comenzamos a dotar de dietas a los Juzgados y sanear lo de aquí; no pinta bien, especialmente para una cuadrilla franquiciada que nos están llevando al despeñadero y la ruina de la mano del zascandil Zapatero y del franquiciado Sánchez. Veremos

Sigamos, sobre política interior, puro engaño publicitario, no existe más allá de despellejar las instituciones, perseguir a los jueces, bananizar la Nacion, reducir a escombros instituciones y contrapoderes; en suma, reventar y volar en mil pedazos la democracia, la transición, unidad y concordia entre españoles y voladura de la Nación; ¡Constitución o mafia!, efectivamente, sin duda con fórceps hacia lo segundo; ni presupuestos ni apoyos ni falta que le hace a esta cuadrilla, con manejar la llave de la caja para comprar a todo hijo de vecino, tirar el dinero por la ventana a fin de mantenerse en el poder mes a mes; crear una deuda pública elefantiásica y arruinar el futuro de tres generaciones, con todo ello les sobra y basta; ¿para qué quieren lo demás?, versión Nosferatu de la nueva y progresista escopeta nacional sin talento ni gracia alguna, choriceo puro y duro

La crónica política diaria es un fiel reflejo de lo anterior, difícil distinguir entre la acción de un presunto gobierno y una gacetilla de sucesos de algún poblado marginal de arrabal; pura quinquillería diaria, granizada de choriceo, coimas, acosadores sexuales, mordidas a tirios, troyanos, Ibex no Ibex y lo que se tercie, feministas de trile y pancarta ante los focos y acosadores e íncubos de bragueta suelta a tiempo completo el resto del día; el satanizado régimen franquista en esta materia, ahora ha sido asumido, copiado y mutado en modelo progresista, por el mismo gobierno Sanchista que se autoproclama “el más feminista de la historia”; veamos, “la prostitución no existe”, prohibida y problema resuelto, las trabajadoras del sexo a la cuneta; esto es muy antiguo y muy asqueroso, máxime, cuando estos farsantes, íncubos disfrazados de tartufos feministas, se enrocan en la coyunda carnal, vejación y acoso a las señoras a costa del contribuyente; ¡pelillos a la mar!, ahora resulta que el vilipendiado régimen franquista en blanco y negro, lo han copiado y adoptado como un modelo feminista y de progreso, ¡El descojone!, ¡unos golfos!; la hediondez es tan insoportable que ni el incensario de este patético régimen, puede aromatizar el hedor que desprende lo que se esconde debajo de la manta. El único objetivo es la pura supervivencia, disfrutar de los goces y bienes terrenales y parapetarse tras los jirones del poder o lo que esta cuadrilla entiende por tal cosa; por supuesto, el facturón a pagar, que se lo apunten a los asfixiados españoles, aquellos que sobrevivan sobre los restos de esta desgraciada Nacion y el ultimo que apague la luz.

Pregunta, ¿alguien ha escuchado propuesta alguna o plan de acción en materias que preocupan y mucho a los ciudadanos?, hablamos de: Educación; Sanidad; inmigración; seguridad ciudadana; seguridad jurídica; competencias territoriales, ruptura de la caja única o no y modelo de solidaridad territorial y reparto de cargas fiscales; política energética; política industrial; política agraria y pesca; cesta de la compra e inflación; mercado de trabajo y precariedad laboral; control de la deuda pública; política exterior y defensa; exclusión social y pobreza infantil; inversiones y plan de incentivación del mercado de trabajo; protección e incentivación de autónomos pymes y empresas; plan de garantía viabilidad y mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones; protección de la propiedad privada y seguridad jurídica: ocupación y acceso al mercado inmobiliario; política exterior y compromiso del 5% del PIB de inversión obligado por nuestros compromisos internacionales y defensa común / tratado OTAN; control de nuestras fronteras y tratado Schengen; Cuerpos y fuerzas de Seguridad y autonómicos; política de subvenciones y fiscalización de fondos; control, supervisión y auditoria fondos europeos, contabilidad, destino y asignaciones…….Ahí nos detenemos, no sigamos, esas cuestiones son banales, no son progresistas ni se plantean, son “fake news” y bulos atizados por la derecha, extrema derecha fascistas y si me apuran el Ku Klux Klan; ello, para dar un golpe de estado, apearnos del edén que estamos disfrutando los ciudadanos con este gobierno progresista y erizarnos el vello, con el espantajo y terrorífico peligro -sobre todo para algunos- de que gobierne la extrema derecha, ha vuelto el pánico al hombre del saco; asi que, parodiando la obra teatral del sombrío Samuel Beckett, “esperando a Godot”, en las cuestiones que si son competencia de un gobierno y preocupan radicalmente a los españoles, el gobierno del tal Sanchez y el protagonista de la obra, el tal Godot, coinciden; ni están, ni se les espera, ni van a aparecer, ni cosa alguna parecida; asi que a seguir mareando la perdiz, es lo que hay

Dejémoslo aquí y retomamos el tema que nos ocupa, -este si-, de máxima gravedad y urgencia, ¿qué haremos los españoles, huérfanos de eurovisión?; lo mismo por esta trascendente cuestión, todo hijo de vecino se echa a la calle y reeditamos la más fiera versión del motín de Esquilache; veremos, porque los españoles somos impredecibles, soportamos toneladas de escombro y la liamos por un palillo.

Nada que hacer, este es el gobierno de la regeneración ética, feminista, igualitario y progresista que nos ha tocado en siniestra lotería y manipulación; parapetado a sagrado tras los jirones del poder y hasta que los cuervos que el Señor Sánchez ha seleccionado como estadistas, compañeros de viaje y garantes de la legislatura, no pelen hasta el último hueso del festín, lo mantienen de rehén, bunkerizado y a salvo en el palacete de Moncloa; por tanto, con la cosa esta de eurovisión, todo lo que nos cuentan y farfullan, hay que leerlo e interpretarlo bajo la lente del postureo y la propaganda; sin duda, conviene escrutar la cosa con la misma diligencia conque un policía analiza la técnica del tocomocho; huellas dactilares y cuanto papel de periódico contiene el sobre del señuelo y presunto dinero, miembros de la banda, liderazgo y reparto actoral, distribución del botín, perfil de timados y prevención, apostando por la siguiente esquina donde se van a apostar al acecho de la siguiente víctima y por ahí; por tanto, cualquier declaración de grandilocuentes, solidarias y filantrópicas acciones en política exterior, hay que analizarlas con cierta dosis de expectante cinismo; recientemente, hemos asistido al bochornoso espectáculo de reventar una vuelta ciclista a España desnudándonos y expuestos a la risión de medio mundo; el descredito de un cuerpo policial utilizado para participar en una burda farsa; una flotilla estupefaciente, a la cual le colocamos de niñera, un buque de la armada, es decir, de guerra y a fecha de hoy seguimos esperando pacientemente, saber quién financió aquello, auténticos fines, selección de pasaje, trama, autoría organizativa y logística de la cosa; eso sí, dando gracias a la providencia porque el estropicio, al menor desliz hubiera sido digno de desayunarnos con Oppenheimer y uno de los primeros petardos de Los Álamos. Por tanto, este trampantojo de castigarnos sin el regocijo eurovisivo, a algunos nos convoca a la hilaridad y nos sugiere la genial parodia de la delirante escena de los Monty Python, el pueblo judío ante pilatos y su asesor “Pijus Magnificus”; choteo inenarrable, incontenible ataque de risa patológica; definitivamente, habrá que aceptarlo, el señor Sánchez ha decidido privarnos del primer y fundamental de los derechos de los españoles, meter el hocico en la cosa esta de Eurovisión; al parecer ha instalado al chikilicuatre de turno en el palacio de la Moncloa para disfrute personal y exclusivo, metáfora harto apropiada y acorde con la calidad de su gobierno

Por último, para cerrar estas líneas, no apelaremos a paremia oriental alguna, tiraremos del ramplón refranero castizo de toda la vida; “al necio le das un palito y no descansa hasta que se saca un ojo”; no deseamos mal a nadie, pero tampoco deseamos que el palito termine en el ojo de los españoles y la destrucción de la Nacion, asi que dar gracias y ferviente plegaria para que el mayor de los castigos a soportar por parte de este infame gobierno -que esperemos de brevísima duración- sea privarnos a los españoles del petardo eurovisivo; como siempre VIVA LA LIBERTAD Y VIVA ESPAÑA