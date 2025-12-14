Encuesta Gad3 para ABC: 3 de cada 4 extremeños consideran al socialista Gallardo un candidato ‘indigno’

La incónita es cántos escaños subira VOX y los que faltarán al PP para la mayoría absoluta.

El batacazo del PSOE está garantizado y será bíblico.

La política en Extremadura ha entrado en una fase convulsa. La figura de Miguel Ángel Gallardo, quien se enfrenta a un proceso judicial por prevaricación y tráfico de influencias relacionado con el hermano de Pedro Sánchez, se ha convertido en el núcleo de un descontento ciudadano que trasciende siglas y viejas fidelidades.

Según la encuesta de Gad3 para ABC, tres de cada cuatro extremeños consideran que es un candidato «indigno» para presidir la Junta.

Este juicio no se limita al electorado de la derecha; el 76% de los votantes socialistas opina que no debería encabezar la lista del PSOE en Extremadura.

Este rechazo, sumado al malestar por el cierre de la central nuclear de Almaraz y a una creciente desconfianza hacia el Gobierno central, está modificando el panorama político en la región justo antes de las elecciones autonómicas anticipadas del 21 de diciembre, donde la presidenta popular María Guardiola ya lidera todos los sondeos publicados.

La encuesta que dinamita el relato del PSOE extremeño

El sondeo realizado por Gad3, encargado por ABC, presenta un diagnóstico devastador para el líder socialista en Extremadura. Tres de cada cuatro encuestados piensan que Gallardo no posee las condiciones éticas y políticas necesarias para ser candidato, una cifra que se mantiene notablemente alta incluso al analizar solo a los votantes de izquierda. Lo más preocupante para Ferraz es que el 76% del electorado socialista en Extremadura considera que Gallardo no debería liderar la candidatura ante las próximas elecciones, precisamente debido a su involucramiento en el caso sobre la contratación del hermano del presidente del Gobierno.

A esto se suma un dato aún más delicado: un 74% de los extremeños cree que Gallardo estaba al tanto de la creación del puesto para David Sánchez y permitió su contratación, lo que echa por tierra la defensa tradicional del PSOE, que sostenía que se trataba únicamente de un asunto administrativo ajeno a la cúpula política. La percepción pública ha evolucionado hacia la idea de una maniobra diseñada a medida, con el entonces presidente de la Diputación de Badajoz como protagonista central.

En cuanto al clima social, la encuesta pone de manifiesto:

Un desprestigio personal hacia Gallardo que afecta directamente a la imagen del PSOE en Extremadura.

Una desconfianza generalizada hacia la versión oficial sobre el proceso de contratación del hermano del presidente.

La sensación creciente entre los votantes de que el partido ha forzado su continuidad como candidato a pesar del evidente coste electoral.

Este retrato coincide con lo ya anticipado por una encuesta realizada por Sigma Dos para El Mundo, donde se señalaba que Gallardo arrastraba al PSOE a uno de sus peores escenarios en la región, incluso superando los malos resultados obtenidos en 2023.

El ‘caso del hermano de Sánchez’: de la Sala de lo Penal a la calle

El denominado caso del hermano de Sánchez ha dejado su carácter meramente jurídico para convertirse en un símbolo político. Gallardo está procesado por presunta prevaricación y tráfico de influencias debido a la creación del puesto que habría permitido contratar a David Sánchez en la Diputación de Badajoz. Este procedimiento judicial ha sido el detonante para una erosión que ahora confirma Gad3: amplios sectores del electorado vinculan directamente al candidato socialista con un uso irregular de las instituciones para beneficiar al entorno presidencial.

La encuesta realizada para ABC revela que:

La mayoría considera evidente que existió un diseño específico para dicho puesto.

La credibilidad pública sobre Gallardo para gestionar adecuadamente recursos públicos está por los suelos.

El PSOE no ha logrado establecer una narrativa convincente sobre «persecución judicial» o «lawfare» en este caso particular, contrariamente a lo intentado en otros frentes mediáticos.

Desde una perspectiva política, las consecuencias son dobles: castigo personal hacia Gallardo y penalización indirecta al proyecto socialista en Extremadura, que pasa ahora a ser visto como asociado a prácticas clientelistas más propias del pasado reciente.

El efecto electoral: un PSOE a la baja y una derecha en ascenso

El panorama presentado por Gad3 coincide con otros sondeos recientes. La media recopilada por DatosRTVE señala un escenario donde el PP bajo liderazgo de María Guardiola lograría unos 29 escaños, mientras el PSOE caería hasta unos 22, perdiendo seis respecto a 2023 y cediendo así definitivamente su liderazgo institucional. Vox también aumentaría su presencia como tercera fuerza con alrededor de nueve diputados, lo cual mantendría vigente la necesidad de una alianza PP–Vox para formar gobierno.

La encuesta realizada por Sigma Dos para El Mundo va aún más lejos: sitúa a los bloques centro-derecha (PP y Vox) alrededor de 38 escaños, frente a 30 correspondientes al bloque centro-izquierda, ampliando así notablemente la brecha respecto a hace solo unos meses. Según esa misma muestra, Gallardo recibe las peores valoraciones entre los líderes autonómicos, con un 3,2 sobre 10, mientras Guardiola logra apenas aprobar con un 5,1.

En este contexto, los datos aportados por Gad3 ofrecen elementos clave para entender cómo votará la ciudadanía:

La gran mayoría cree que el caso del hermano de Sánchez influirá decisivamente en su elección electoral , especialmente entre indecisos y potenciales abstencionistas.

, especialmente entre indecisos y potenciales abstencionistas. El desprestigio personal sufrido por Gallardo facilita transferencias directas desde el PSOE hacia el PP; así lo indicaba Sigma Dos, apuntando que más del 9% del electorado socialista podría migrar hacia Guardiola.

El escándalo funciona como un «catalizador» ante un desgaste previo ya existente debido a factores económicos, presión fiscal y percepciones sobre desigualdades en inversiones.

En definitiva, esta encuesta confirma que este asunto ha calado hondo en la esfera electoral y no queda relegado a ser solo ruido mediático.

Almaraz, otro frente abierto: el Gobierno, en el banquillo de la opinión pública

Sin embargo, no todo el desgaste sufrido por el PSOE extremeño puede atribuirse únicamente al caso Gallardo. La central nuclear de Almaraz, durante años motor clave tanto económico como laboral en esta región, se ha convertido ahora en otro punto oscuro para imagen gubernamental. De acuerdo con Gad3, tres cuartas partesde los extremeños consideran responsable al Ejecutivo por el cierre tanto debido a decisiones regulatorias como por carecerse completamente un plan creíble para facilitar una transición adecuada en esta comarca.

El cierre definitivo actúa mentalmente entre los votantes como:

Un símbolo claro sobre decisiones tomadas desde Madrid sin considerar las necesidades específicas extremas.

Un reflejo directo sobre desindustrialización y pérdida significativa oportunidades laborales dentro una comunidad con alta tasa desempleo.

Un recordatorio constante acerca cómo esa «transición ecológica» puede sonar atractiva desde discursos políticos pero se traduce rápidamente en pérdidas laborales concretas dentro pueblos.

Este descontento conecta con tendencias señaladas previamente tanto por CIS regional como medios especializados: parte importante del electorado siente ahora que Extremadura está mejor gestionada bajo liderazgo actualde Guardiola comparativamente con anteriores gobiernos socialistas; esto se traduce así valoraciones relativamente positivas sobre gestión autonómica junto clima favorable ya sea cambio o consolidación giro iniciado hace año pasado.

La batalla demoscópica en Extremadura: radiografía ante posible vuelco político

Tanto caso Gallardo como cierre Almaraz se insertan dentro paisaje demoscópico donde llevan meses apuntando reordenamiento sistema partidos extremeño . A grandes rasgos:

DatosRTVE : PP: 29 escaños PSOE: 22 escaños Vox: 9 escaños Unidas por Extremadura: 5 escaños

: Sigma Dos para El Mundo : Centro‑derecha (PP+Vox): 38 escaños Centro‑izquierda (PSOE+Unidas por Extremadura): 30 escaños

: CIS autonómico marzo antes estallido caso : PP liderando ventaja más cinco puntos sobre PSOE.

:

La tendencia común entre todos estos estudios ahora sumados junto encuesta Gad3 resulta clara:

PP consolida primera posición ampliando margen respecto PSOE.

Vox crece afianzándose socio imprescindible gobierno derechas.

Espacio izquierda apenas capitaliza desgaste socialista.

Liderazgo Gallardo actúa lastre atracción electoral.

La encuesta Gad3 agrega matiz importante: la mayoría cree escándalo hermano Sánchez será determinante resultado próximo domingo; esto explica ansiedad interna dentro partido socialista viendo cómo su candidato ha pasado gran protagonista… pero motivos equivocados.

Consecuencias internas para PSOEdurante elecciones próximas

Que tres cuartas partes votantes socialistas rechacen candidatura resulta dinamita estructura interna partido presente hoy día . En fechas recientes , según revelaban medios nacionales , varias voces dentro PSOExtremeño habían solicitado abiertamente sustitución tras conocer procesamiento , reclamando relevo urgente ante temor histórico castigo urnas .

Si resultado diciembre confirma escenario dibujado Gad3 , Sigma Dos promedio encuestas previsibles consecuencias serían :

Apertura debate sucesorio PSOExtremeño , presión Ferraz cambio liderazgo .

Relectura estrategia nacional Sánchez blindar dirigentes cuestionados constatándose coste electoral resistencia .

Reforzamiento narrativa PP señalando “sanchismo” penaliza federaciones más vinculadas presidente .

Mientras tanto , socialistas acudirán urnas candidato cuestionado , caso judicial marcha relato defensivo no llegando votante .

Curiosidades detalles dejan encuestas

Más allá ruido político datos demoscópicos últimos meses dejan algunas notas llamativas respecto Extremadura :

Percepción victoria : alrededor 63% extremeños creen ganará PP María Guardiola , frente poco más 20% apuesta Gallardo ; ni siquiera entre votantes socialistas confianza plena triunfo .

: alrededor extremeños creen ganará PP María Guardiola , frente poco más apuesta Gallardo ; ni siquiera entre votantes socialistas confianza plena triunfo . Liderazgo personal : Guardiola única líder autonómica aprueba valoración ; mientras tanto , Gallardo comparte parte baja tabla junto candidato Vox ambos con un 3.2*** .

: Guardiola única líder autonómica aprueba valoración ; mientras tanto , Gallardo comparte parte baja tabla junto candidato Vox ambos 3.2*** . Indecisos sombra : CIS llegaba detectar uno cuatro extremeños decididos voto ; caladero donde ‘caso Gallardo’ puede resultar particularmente corrosivo .

: CIS llegaba detectar uno cuatro extremeños decididos voto ; caladero donde ‘caso Gallardo’ puede resultar particularmente corrosivo . Peso simbólico Almaraz : debate sobre central nuclear convertido atajo emocional hablar abandono institucional , infrafinanciación futuro económico mucho más allá propia energía .

Entre candidato calificado propia parroquia “indigno” región siente apaga centrales incendios sociales ; urnas extremeñas preparan medir algo simple reparto escaños . Extremadura decidirá si pasa página o mantiene abierto capítulo cada nueva encuesta hace incómodo .