190.000 plantas y un tanque de tormentas: La revolución ambiental que convierte el río Huerva en el pulmón verde de Zaragoza

El río Huerva, más que un simple afluente del Ebro, ha sido históricamente el «alma secreta» de Zaragoza.

Nacido en la Sierra de Cucalón, en Teruel, el Huerva recorre 128 kilómetros. Sus aguas vieron pasar a romanos, visigodos y musulmanes; los romanos lo emplearon para irrigar y los árabes construyeron acequias y molinos. Sin embargo, la expansión urbana del siglo XX transformó drásticamente su destino en la capital.

En una decisión considerada hoy un error urbanístico, gran parte del tramo central del Huerva fue cubierto entre 1925 y 1928, pasando a surcar bajo el cemento de la Gran Vía y el paseo de la Constitución. Esto lo relegó a un papel secundario, convirtiéndolo en una «cicatriz urbana», a menudo tratado «más como una cloaca que como un recurso natural». El Huerva se transformó en una barrera que separaba el tejido urbano.

Hoy, el Proyecto Río Huerva está reescribiendo la historia de Zaragoza, impulsando el que se considera el mayor y más ambicioso proyecto europeo de integración urbana de una ribera fluvial. La iniciativa busca transformar ese espacio «marginado y constreñido» en un entorno de alta calidad ambiental y bienestar.

Un Nuevo Paradigma: La Visión de una Ciudad Inspiracional

La regeneración del Huerva no es sólo una obra de infraestructura, sino un «cambio de paradigma urbano». Zaragoza, que había sido una «ciudad funcional y ‘paso’», busca convertirse en una «ciudad inspiracional». Este nuevo modelo entiende el espacio público como «infraestructura de bienestar».

El proyecto, que responde a una «visión de ciudad a 20 años» en lugar de al corto plazo electoral, se basa en valores como la sostenibilidad ambiental, la conexión ciudadana y la resiliencia urbana. Se busca un paisaje urbano con «menos cemento y más verde» y una transición de la movilidad centrada en el coche a una «movilidad coherente con la conexión peatonal y ciclista».

Zaragoza ha asumido el compromiso de descarbonizar la ciudad antes de 2030, y el Huerva es parte fundamental de su estrategia de «reverdecimiento». La inversión total asciende a 33,4 millones de euros. Para el Proyecto (REPAPAH) que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del MITECO en la convocatoria de ayudas para el fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza correspondientes al año 2021, en el marco del PRTR- Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU14.

Ejes Ambientales y Ejecución

El proyecto, fruto de una alianza entre el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y la Fundación Biodiversidad del MITECO, aborda la recuperación integral del cauce, incluyendo la mala calidad de las aguas, la presencia de especies invasoras y la falta de movilidad del río.

Las obras se dividen en dos fases principales:

• Fase 1: La Preparación (8,85 millones €): Esta fase inicial de 8 meses, finalizada en verano de 2025, se centra en la construcción del tanque de tormentas anticontaminación para evitar vertidos directos al cauce, y la renovación de las redes subterráneas.

• Fase 2: El Renacimiento (23.071.804,86 €): Extendida hasta finales de 202617, esta etapa es el «corazón de la transformación». Se restaurará la biodiversidad, se adecuarán sendas, mobiliario y alumbrado. Se eliminarán especies invasoras como el ailanto, y se plantarán 190.000 unidades de árboles y arbustos autóctonos. Además, se instalarán refugios para la fauna silvestre, como pasos para mamíferos, cajas nido y hoteles para insectos.

El resultado será un ecosistema fluvial más sano, que incrementará la capacidad de la ribera para absorber y retener el agua, ayudando a mitigar los efectos de las inundaciones. La nueva masa forestal también contribuirá a reducir el efecto «isla de calor» y a mejorar la calidad del aire.

El Nuevo Paisaje: Ocho Parques y 80.000 m² de Revalorización

La transformación revalorizará 80.000 m² a lo largo de más de 2,5 kilómetros de cauce. Se crearán ocho parques fluviales a lo largo del trazado, cinco nuevos y tres renovados:

• Parque Sopesens (3.700 m²): Construido sobre un tanque de tormentas, cuenta con un sendero principal y una gran área de suelo arenoso24.

• Parque Bruno Solano (3.370 m²): Diseñado con la seguridad en mente, incluye una zona de juegos infantiles de 600 m² con perímetro de seguridad25.

• Parque Emperador (2.600 m²): Presenta una gran área circular de arena y gradas curvas para la reunión25.

• Parque Goya (2.300 m²): Busca rehabilitar una zona abandonada, con senderos y escaleras rehabilitadas para mejorar la accesibilidad26.

• Parque Catalina Salazar (430 m²): El más pequeño, centrado en una zona de juegos de 150 m², busca potenciar la ribera como lugar de recreo26.

Parques Renovados (Segundo tramo):

• Parque de Villafeliche (8.865 m²): Mantendrá espacios esenciales como el quiosco y las pistas de petanca, con énfasis en la vegetación de gran porte27.

• Parque Lineal del Huerva (36.606 m²): Se mejorará la conexión de sus senderos y se creará una nueva escalera junto a Camino de las Torres28.

• Ribera del Parque Bruil (33.420 m²): La remodelación se centrará en hacer su ribera más accesible y conectar su gran superficie con el río28.

Metamorfosis Urbana: La Revolución de la Movilidad Adyacente

La Fase 2 incluye la reforma integral de ocho calles adyacentes, priorizando la movilidad peatonal. Adoptan el diseño de plataforma única. En Manuel Lasala, las aceras se expanden de 2,52 a 3,54 metros30. La plataforma única en Río Huerva elimina barreras arquitectónicas y sus aceras se expanden hasta 9,82 metros.

• Manuel Lasala (Tramo B) y Catalina Salazar: Suprimen aparcamientos para ensanchar las aceras, facilitando el tránsito3233. En el tramo B de Manuel Lasala, las aceras alcanzan los 4,21 metros32.

• Martín Ruizanglada: También elimina aparcamientos para ampliar las aceras hasta 3,91 metros y adopta el concepto de «tráfico pausado»34.

• Genoveva Torres Morales: Será peatonalizada completamente, transformando un antiguo nudo de tráfico en un entorno seguro35.

Esta transformación vial garantiza que el río Huerva se integre plenamente en la vida de la ciudad, pasando de ser un obstáculo a un «lienzo urbano para eventos, mercados y actividades culturales«. El Proyecto Huerva se suma a la «liga de ciudades» que han entendido que transformar su relación con el agua es una decisión estratégica, siguiendo modelos como Madrid Río, la ría de Bilbao o la regeneración del río Cheonggyecheon en Seúl.

Para Zaragoza, este proyecto de regeneración del centro y los barrios es clave para atraer inversiones, como la llegada de empresas tecnológicas de Inteligencia Artificial por valor de más de 40.000 millones de euros. El proyecto es un «legado de visión, resiliencia y un profundo respeto por la naturaleza y sus ciudadanos». En esencia, Zaragoza está «reimaginando muchas kilómetros de ciudad a través de un río históricamente olvidado».