El Ayuntamiento de Palma de Mallorca, con el apoyo de VOX y PP y la abstención de Podemos, declara a Sánchez «persona non grata»

Cierto es que a efectos prácticos no es más que mero fuego artificial.
Pero lo cierto es que el Ayuntamiento de Palma de Mallorca acaba de declarar a Pedro Sánchez «persona non grata» tras salir adelante una moció presentada por VOX y que contó con el apoyo del PP y la abstención de Podemos.
Fulgencio Coll, lider y portavoz de VOX en el Ayuntamiento de la capital balear reconoció que la medida tiene un valor meramente simbólico:
Aunque sabemos que este hecho no tiene efectos prácticos, es un grito ciudadano contra un autócrata del siglo XXI que ha fragilizado la estructura del Estado vulnerando reiteradamente principios constitucionales y normas básicas del respeto democrático.
🟢FULGENCIO COLL: «ES UN GRITO DE LA CIUDADANÍA ESPAÑOLA Y PALMESANA, QUE NO QUIERE UN DÍA MÁS A PEDRO SÁNCHEZ EN EL PODER»
El líder y portavoz del GM VOX Palma, Fulgencio Coll, atendiendo a los medios de comunicación en el pleno ordinario de hoy, 18 de diciembre, y al respecto… pic.twitter.com/tOvWhxVzVj
— VOX Palma (@Vox_Palma) December 18, 2025
Recalcó que:
Reconociendo que no tiene efectos reales, no deja de transmitir el clamor popular contra un jefe de Gobierno que cada dia que permanece en el poder destruye aún más la nación española.
🚨🚨🚨 VOX CONSIGUE QUE PEDRO SÁNCHEZ SEA DECLARADO PERSONA NON GRATA EN
EL AYUNTAMIENTO DE PALMA
Palma, 18 de diciembre de 2025 – El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido declarado persona non grata en el Ayuntamiento de Palma tras quedar asi ratificado en el pleno de… pic.twitter.com/Zl68ZOsbMM
— VOX Palma (@Vox_Palma) December 18, 2025
Aseveró que el inquilino de La Moncloa está cercado por la corrupción:
Es un autócrata del siglo XXI que está empantanado por la corrupción. Sánchez ha cedido en todo ante sus socios separatistas para seguir un día más en la Moncloa. Es hora de echar del Gobierno a este personaje.
Coll no se cortó y dijo esto sobre lo que es el actual Gobierno Sánchez:
Es un Ejecutivo de cloacas, prostíbulos, acosadores y mordidas.
Por parte del PP, el edil Llorenç Bauzá aprovechó la circunstancia para reclamar un adelanto electoral:
No se puede normalizar la corrupción. Con una nueva cita electoral, la sociedad española debe pasar página de esta sucesión de escándalos que afectan a Sánchez, su Gobierno y su partido.
El ayuntamiento de Palma ha declarado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «persona non grata».
La moción se ha aprobado a propuesta de VOX, con el apoyo del PP y la abstención de Podemos.https://t.co/vVRqw1kQ0I pic.twitter.com/pyVzrlpInZ
— RTVE Noticias (@rtvenoticias) December 18, 2025