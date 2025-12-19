  • ESP
FULGENCIO COLL ZURRÓ DE LO LINDO AL INQUILINO DE LA MONCLOA

El Ayuntamiento de Palma de Mallorca, con el apoyo de VOX y PP y la abstención de Podemos, declara a Sánchez «persona non grata»

"Es un autócrata del siglo XXI que está empantanado por la corrupción"

Cierto es que a efectos prácticos no es más que mero fuego artificial.

Pero lo cierto es que el Ayuntamiento de Palma de Mallorca acaba de declarar a Pedro Sánchez «persona non grata» tras salir adelante una moció presentada por VOX y que contó con el apoyo del PP y la abstención de Podemos.

Fulgencio Coll, lider y portavoz de VOX en el Ayuntamiento de la capital balear reconoció que la medida tiene un valor meramente simbólico:

Aunque sabemos que este hecho no tiene efectos prácticos, es un grito ciudadano contra un autócrata del siglo XXI que ha fragilizado la estructura del Estado vulnerando reiteradamente principios constitucionales y normas básicas del respeto democrático.

Recalcó que:

Reconociendo que no tiene efectos reales, no deja de transmitir el clamor popular contra un jefe de Gobierno que cada dia que permanece en el poder destruye aún más la nación española.

Aseveró que el inquilino de La Moncloa está cercado por la corrupción:

Es un autócrata del siglo XXI que está empantanado por la corrupción. Sánchez ha cedido en todo ante sus socios separatistas para seguir un día más en la Moncloa. Es hora de echar del Gobierno a este personaje.

Coll no se cortó y dijo esto sobre lo que es el actual Gobierno Sánchez:

Es un Ejecutivo de cloacas, prostíbulos, acosadores y mordidas.

Por parte del PP, el edil Llorenç Bauzá aprovechó la circunstancia para reclamar un adelanto electoral:

No se puede normalizar la corrupción. Con una nueva cita electoral, la sociedad española debe pasar página de esta sucesión de escándalos que afectan a Sánchez, su Gobierno y su partido.

