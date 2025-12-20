Andalucía: ya no se descarta el sorpaso de VOX al PSOE, lastrado por Chiqui Montero

Con las elecciones autonómicas de 2026 a la vista, la situación del PSOE-A se torna incierta en esta recta final de legislatura.

El último barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra), conocido popularmente como el ‘CIS andaluz’, muestra un desplome sin precedentes para los socialistas.

Al frente del partido está María Jesús Montero, alias Chiqui.

Este sondeo, realizado entre el 17 y el 28 de noviembre de 2025, coincide con el escándalo relacionado con los cribados de cáncer de mama, que ha golpeado al PP de Juanma Moreno, y ha beneficiado especialmente a VOX.

El PP se mantendría como primera fuerza política con un 40,2% de los votos, lo que le permitiría obtener entre 53 y 55 escaños en un Parlamento compuesto por 109 miembros.

Aunque pierde algo de brillo y roza la posibilidad de perder la mayoría absoluta que ostenta desde 2022, su base electoral parece resistir.

En contraste, el PSOE-A cae hasta un 21,4%, lo que se traduce en una horquilla de entre 25 y 28 escaños, muy por debajo de los 30 obtenidos en las últimas elecciones.

Este resultado sería el más bajo jamás registrado en Andalucía, una comunidad que fue bastión socialista durante décadas.

Por su parte, VOX, liderado por Manuel Gavira, aparece con fuerza: un 17,5% de apoyos y entre 19 y 22 escaños, cuatro puntos más que en las elecciones anteriores.

La distancia para lograr el sorpaso al PSOE se reduce a solo 3,9 puntos, lo que añade un matiz dramático a la situación para los socialistas.

El peso de Chiqui Montero y su repercusión en la sanidad

María Jesús Montero, actual vicepresidenta y ministra de Hacienda, asumió la secretaría general del PSOE-A tras la caída estrepitosa de Juan Espadas en 2022. Su liderazgo no logra revitalizar al partido a pesar del escándalo relacionado con los cribados que afecta a miles de mujeres andaluzas debido a fallos en la comunicación de resultados. Un notable 56,8% de los andaluces califica como mala o muy mala la gestión sanitaria llevada a cabo por Moreno, siendo ahora la sanidad su principal preocupación superando incluso el desempleo. Sin embargo, Montero no ha sabido capitalizar este descontento. Su pasado como consejera de Salud entre 2009 y 2013 sigue pesando sobre ella: recortó más de 7.700 plazas en el SAS, impulsó fusiones hospitalarias cuestionadas por la Cámara de Cuentas y generó una precariedad laboral alarmante al aumentar los contratos por acumulación de tareas hasta un 800%.

El PP utiliza este historial para responder ante las críticas. En el Parlamento, Moreno ha afirmado que los profesionales sanitarios prefieren su gestión y claman “por Dios que no vuelva” Montero, a quien acusan incluso de tratarles “con desprecio”. Ella se defiende acusando al Gobierno del PP de colapso sanitario y privatización del sistema público; sin embargo, las encuestas no le son favorables. En un mitin reciente celebrado en Sevilla, esquivó la pregunta sobre por qué el PSOE no logra despegar pese a la crisis. Su estilo directo y a menudo estridente provoca opiniones divididas; apodada cariñosamente como Chiqui en círculos periodísticos, genera tanto simpatías como rechazos sin traducirse esto en votos para su partido. La situación interna del PSOE es tensa: detenciones relacionadas con excolaboradores suyos como el expresidente de la SEPI, alimentan las críticas hacia su gestión dentro del partido andaluz.

Escenario electoral: bloques políticos y perspectivas

El barómetro del Centra ofrece una visión clara del mapa político actual. La derecha se fortalece: tanto el PP como Vox alcanzarían entre 72 y 77 escaños juntos, representando más del 57% del voto total. En cambio, la izquierda se presenta fragmentada con un porcentaje total del 37,7%: así tenemos a Por Andalucía (formada por IU, Podemos y Sumar) con un 7,5% y entre cinco y seis escaños; mientras que Adelante Andalucía ascendería hasta un 6,1%, logrando entre dos o tres diputados.

A continuación se presenta una tabla con las proyecciones más relevantes según el sondeo:

Partido % Votos Escaños (horquilla) PP 40,2 53-55 PSOE-A 21,4 25-28 Vox 17,5 19-22 Por Andalucía 7,5 5-6 Adelante Andalucía 6,1 2-3

En cuanto a posibles presidenciables para la Junta andaluza, parece claro que sigue siendo favorito Moreno, quien cuenta con un apoyo estimado entre el 33,1% y el 35,1%. A continuación aparece Montero, con una intención cercana al 19,4%. Por otro lado, podemos observar cómo Vox ha ido creciendo continuamente desde principios de año pasado aprovechando la insatisfacción hacia el Gobierno popular debido a la crisis sanitaria actual. En caso de que Moreno pierda su mayoría absoluta podría verse forzado a negociar pactos con Vox. Aunque el PSOE presenta cifras bajas en intención directa (18,6%), mantiene cierta simpatía popular (18,8%) como opción capaz de resolver problemas personales.

Contexto histórico: del dominio socialista al cambio político

La historia reciente muestra cómo Andalucía fue durante más de tres décadas bastión indiscutible del PSOE hasta caer en manos del PP-Cs apoyados por Vox tras las elecciones de2018 cuando fue derrotada Susana Díaz. En aquel entonces Montero era consejera de Hacienda; su legado incluye recortes significativos que facilitaron esta caída política. En las elecciones celebradas en2022 Moreno logró hacerse con una mayoría absoluta alcanzando hasta un43%. Actualmente enfrentan una grave crisis relacionada con los cribados —másde dos mil mujeres afectadas inicialmente— lo cual ha resultado en dimisiones dentrodel equipo sanitario y movilizaciones sociales; aunque este desgaste afecta al PP también favorece claramente a Vox quien atrae así el voto castigo hacia los socialistas.

A pesarde los constantes ataques lanzados por Montero contra lo que califica como “privatización” sanitaria,muchas cosas parecen no estar cambiando para su partido..

Por otro lado,de cara adentro también hay fricciones dentro del partido socialista andaluz.Las decisiones tomadas desde Madrid han molestado a algunos barones regionales,y escándalos recientes como el caso Salazar o arrestos relacionadoscon colaboradores cercanos generan dudas sobre sus capacidades directivas.Sánchez confíaen desmovilizar al electorado femenino clave para2019; sin embargoAndalucía podría estar preparándose para afrontar unas elecciones difíciles similares alas vividas recientementeenExtremadura o Aragón.

Posibles consecuencias: alianzas políticasy sorpaso inminente

Si estas tendencias persisten sería necesarioque Moreno contemple acuerdos con Vox para poder gobernar; esto fortaleceríasu influencia sobre políticas migratorias o temas relacionadoscon seguridad ciudadana.El riesgo mayorpara el PSOE-A radicaen perder esa segunda posición ante Vox; lo cual tendría repercusiones morales devastadoraspara ellos ademásde complicar aún más lacompleja estrategia nacional diseñada por Sánchez.

En cuantoa Monterosu liderazgo ya cuestionado podría llevarle directamentea situaciones donde necesite enfrentarsea primarias o incluso ser relevada.En cuantoala fragmentaciónde izquierdaactual resulta difícil encontrar alternativas viables.

En definitiva,sin duda algunala sanidad sigue siendo uno delas principales preocupaciones aunque hayque señalarque este desgaste tiene efectos asimétricos.Mientras tanto,Vox gana terreno tantoen intención directa(12 ,9%)como solución personal(15 ,9%).El PP resiste manteniendoun23 ,8 % directo.Sin embargoel PSOEsi bien lideraen simpatíasno logra hacer crecer sus cifrasde votación.

Como curiosidad final cabe destacarque este sondeo se realizó mediante3 .600 entrevistas telefónicascon margen dererror estimado ±1 ,6 %.Finalmente,Monteronacióen Jerez cerca del Guadalquivir,y su apodo Chiqui surgióentre tertuliassevilanas debido asu tono vehemente.Vox alcanza asísu techo históricoenAndalucíamientrasqueel PSOEtoca fondoen sudefinitiva cuna electoral.