Aragón: Azcón (PP) se encamina a un triunfo arrollador, Alegría (PSOE) a un batacazo histórico y VOX sigue subiendo y será clave

Pintan bastos, como no podía ser de otra manera, para la izquierda.

La convocatoria anticipada de elecciones para el 8 de febrero de 2025 ha revolucionado Aragón, y las encuestas recientes presentan un panorama donde la derecha toma el control.

Jorge Azcón, presidente autonómico del PP, se perfila como claro ganador con entre 29 y 31 escaños, según los estudios de SyM Consulting y SocioMétrica, superando así los 28 actuales, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta de 34 en las Cortes de 67 diputados.

El bloque PP-VOX podría sumar cómodamente más de 40 escaños, lo que sugiere un pacto razonable y fortalecido, similar al de 2023 pero con mayor respaldo.

La izquierda enfrenta las consecuencias de estar dividida en cuatro formaciones: PSOE, Chunta Aragonesista (CHA), Podemos y la coalición Sumar-IU.

Esta fragmentación anticipa otro triunfo contundente para la derecha, tal como sucedió en las elecciones generales de 2023.

Pilar Alegría, candidata del PSOE impuesta desde Madrid, lidera un descalabro histórico del partido: pasando de 23 escaños actuales a solo entre 17 y 19, acercándose al mínimo histórico alcanzado en 2015 con Javier Lambán.

Por su parte, VOX experimenta un crecimiento imparable, proyectándose de 7 a entre 11 y 14 escaños (hasta un 17,8% del voto), consolidándose como la tercera fuerza política y clave para el gobierno.

“Estoy en el hostal de Ipiés”

NOOOO 😱😱😱😂😂😂

No, Pili, no!! Estás en HOSTAL DE IPIÉS, no en “el hostal” de Ipiés. Se llama así el pueblo: HOSTAL DE IPIÉS. No es un hostal en el pueblo. Igual como Presidenta de Aragón deberías aprenderte los pueblos. Así como idea muy loca!!! https://t.co/JchWNX4gmf — Flor De Ylang (@FlordeYl) December 27, 2025

La izquierda desmoronada y el espejo extremeño

Aragón se refleja en el espejo de Extremadura, donde las elecciones celebradas este mes han revelado un patrón similar: el PSOE en caída libre, Vox al alza y el PP como claro vencedor pero dependiente del apoyo de la ultraderecha para gobernar. En los sondeos aragoneses, CHA se mantiene entre 2 y 3 escaños, mientras que Aragón Existe logra alrededor de 3.

En tanto, tanto Podemos-AV como IU rondan el umbral del 3% por separado, sumando apenas entre 2 y 3 escaños entre todas las formaciones. Esta disolución del voto dificulta cualquier alternativa viable al dominio derechista.

El binomio PP-Vox ya partía con unas expectativas muy positivas, que ahora se ven reforzadas.

El PP alcanza una intención de voto del 38-39,5%, ganando entre uno y tres escaños en Zaragoza, Huesca y Teruel. Por su parte, Vox capitaliza el descontento social hacia políticas migratorias, ideología de género y pactos con independentistas; así pasa del 11,2% obtenido en 2023 al actual rango del 16,9-17,8%. En Zaragoza —donde se concentra la mitad de los escaños— Vox gana terreno allí donde el PP parece no ser lo suficientemente firme.

Los partidos reaccionan con un optimismo cauteloso. Azcón insta a «seguir trabajando» sin caer en la euforia.

El PSOE, por su parte, menciona «posibles sorpresas», aunque los números no parecen invitar al optimismo. Desde Vox celebran su ascenso e invitan a Azcón a un debate cara a cara, notando cierta inquietud dentro del PP ante su crecimiento. Mientras tanto, en el Ayuntamiento de Zaragoza, Vox ha roto con los presupuestos del PP dirigido por Natalia Chueca debido a líneas rojas como la Zona de Bajas Emisiones y el endeudamiento, marcando así su propio perfil político en esta precampaña.

El giro nacional hacia la centroderecha se refleja en Aragón

Este cambio radical en Aragón forma parte de una amplia ola centroderechista que recorre España. El PP liderado por Alberto Núñez Feijóo ha triunfado en 15 de las últimas 20 elecciones, aumentando su apoyo en cada una de ellas; reina tanto en autonomías como en grandes ciudades y también a nivel europeo.

El descenso del PSOE, carente de apoyos sólidos y sin Presupuestos aprobados, llega justo cuando atraviesa sus peores expectativas a nivel nacional. En Aragón, el cansancio hacia el sanchismo —marcado por escándalos de corrupción e imposiciones como la candidatura «falsaria ministerial» de Alegría— acelera la fuga socialista hacia Vox o incluso hacia opciones como Abstención o Aragón Existe.

Imaginemos cómo podría quedar el mapa promedio de escaños según los sondeos más recientes (diciembre de 2025):

Provincia PP PSOE Vox Otros Huesca (18 escaños) 9 6 3 0 Teruel (14 escaños) 6 3-4 2 3 (Existe) Zaragoza (35 escaños) 14-16 7-8 6-8 3-4 Total (67 escaños) 29-31 17-19 11-14 6-8

La suma total para el bloque PP + Vox podría oscilar entre los 40 y 45 escaños; esto representaría una mayoría absoluta cómoda. Cualquier acuerdo con Aragón Existe sería secundario; sin embargo, la inclinación hacia la derecha parece inminente.

La candidatura encabezada por Alegría enfrenta resistencia desde CHA por un lado; desde Podemos por otro; además de Sumar-IU más allá. Todo esto diluye aún más las opciones para la izquierda. En provincias rurales como Teruel, tanto Vox como Existe castigan al PSOE por su gestión centralista. La anticipación hacia el 8F favorece al PP incumbente pero también exige negociaciones con Vox; este último refleja un electorado que demanda mano dura ante ciertas problemáticas sociales.

Antecedentes y posibles acuerdos tras las elecciones

Desde que asumió el gobierno minoritario en 2023, Azcón ha contado con apoyo puntual por parte de Vox y regionalistas. Las encuestas realizadas por SyM (26 diciembre) y SocioMétrica (4 diciembre) reafirman esta tendencia: PP al 39.5% (29 escaños), PSOE al 24.5% (18/19), Vox al 17.8% (12/14). A+M para Heraldo otorga al PP entre 29-30, a Vox entre 11-12, mientras que al PSOE le asigna entre 17-19. El impacto del PAR parece desvanecerse con apenas uno o ningún escaño previsto.

Las posibles repercusiones incluyen un gobierno más sólido formado por PP-Vox sin depender ni del PAR ni Existe. Es probable que Vox exija recortes significativos en subvenciones a ONG dedicadas a migrantes; además podrían oponerse a ZBE o controlar más estrictamente la migración—como ya han hecho en Zaragoza. Mientras tanto, el PSOE bajo la dirección de Alegría arriesga obtener su peor resultado desde 2015.

A nivel nacional este triunfo podría fortalecer aún más al PP ante unas futuras elecciones generales donde Feijóo acumula victorias significativas. Así pues Aragón —con su economía agrícola sumada al descontento urbano— actúa como barómetro: allí donde Sánchez pierde fuerza crece la derecha.

Para finalizar algunas curiosidades: Vox ha triplicado su número de votos en Huesca durante los últimos dos años. Alegría —exministra de Educación— es vista como una “paracaidista madrileña”, pese a sus raíces zaragozanas. En 2023 el PP necesitó contar con 135 apoyos para investir a Azcón; ahora podrían bastarle entre 40-45 junto a Vox. Y hay que prestar atención: la participación electoral ha subido hasta alcanzar un 69%; esto indica una creciente polarización.