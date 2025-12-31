El Gobierno de La Rioja (PP) compra un convento de monjas por 2 millones para meter a los 17 menas que Sánchez le manda desde Canarias

Les va a salir a los riojanos por un pico.

La ocurrencia del popular Gonzalo Capellán, presidente autonómico, va a costar a la sufrida ciudadanía 150.000 euros por mena

El Gobierno de La Rioja, controlado con amplia mayoría por el PP, ha decidido convertir un antiguo convento de monjas agustinas en Logroño en un centro para recibir a 17 menas provenientes de Canarias.

Esta operación se inicia con un alquiler con opción a compra por 2 millones de euros, y se lleva a cabo en respuesta a la presión del Real Decreto 743/2025 del Gobierno central, que establece un reparto solidario para estos menores no acompañados.

Situado en el Camino Viejo de Oyón, este inmueble tiene una extensión de 12.500 metros cuadrados –con 2.424 metros construidos– y dejará atrás su función religiosa para adaptarse a esta nueva realidad. Las últimas monjas han sido trasladadas a Benicàssim, y pronto este espacio, que antes sirvió para la oración, se convertirá en hogar temporal para estos jóvenes.

Desde el Ejecutivo autonómico aseguran que el coste será cubierto por los 3,9 millones transferidos por el Ministerio, aunque la controversia ya ha estallado.

Un coste que indigna: 150.000 euros por mena

La formación política Vox en La Rioja, liderada por Ángel Alda, no ha tardado en criticar esta cifra: cada uno de los 17 menores supondrá un gasto entre 140.000 y 150.000 euros para los contribuyentes riojanos. Al dividir el precio del convento entre los chicos, el resultado es alarmante y ha encendido la polémica tanto en las redes sociales como en las calles de Logroño.

Los vecinos del barrio ya han comenzado a manifestarse. Un piso tutelado del centro capitalino ha llevado ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) la decisión adoptada por la Consejería de Salud y Servicios Sociales. La indignación aumenta porque La Rioja está pasando de un modelo basado en pisos tutelados personalizados –con 153 plazas al 100%– a macrocentros impuestos desde Madrid.

El Gobierno regional defiende su decisión: «Es necesario adaptar nuestro modelo ante la incertidumbre sobre cuántos y cuándo llegarán», afirman. Se prevé que lleguen un total de 107 menas, y el convento será utilizado como una solución temporal, con planes para darle otro uso después. Sin embargo, el local del PSOE también critica estos «grandes recintos», abogando por una atención más individualizada.

La Rioja, la única del PP sin recurrir los decretos de Sánchez

Aquí se encuentra el meollo del asunto. La Rioja es la única comunidad autónoma gobernada por el PP que no ha impugnado los decretos del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el traslado de menas. Mientras regiones como Madrid, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Cantabria o Baleares han anunciado o presentado recursos ante el Tribunal Constitucional, Capellán ha decidido aceptar sin cuestionar.

En Madrid , se prevé presentar recurso «en las próximas horas», tras haber acogido más de 10.000 menas desde 2019.

, se prevé presentar recurso «en las próximas horas», tras haber acogido más de desde 2019. En Aragón , ya se ha presentado recurso contencioso-administrativo sin cifras disponibles.

, ya se ha presentado recurso contencioso-administrativo sin cifras disponibles. En Castilla y León , reportan actualmente a 178 menas y están considerando impugnar.

, reportan actualmente a y están considerando impugnar. En Galicia , hay registradas 273 menas , con una ocupación del 108% .

, hay registradas , con una ocupación del . En las Islas Baleares, la situación es aún más crítica con 573 menas, alcanzando una ocupación del 1.023%, evaluando acciones judiciales.

Por su parte, La Rioja ha informado que atenderá a solo 18 menas en 2025, con todavía unos pocos (15) en plazas residenciales. Sus centros ordinarios y servicios inmediatos están al borde del colapso. El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, subraya la necesidad de «cumplir con la ley», pero también pide que haya recursos suficientes para todos los ciudadanos.

Desde el Gobierno riojano intentan desvincular esta decisión del partido: «Es una medida adoptada por el Ejecutivo, no por el PP». Quieren distanciarse del ruido político, pero desde VOX critican duramente: «Llamándose Capellán, convertir un convento en centro para menas es una ironía».