La ceguera del ego: Yolanda Díaz y el desguace de los valores.

En el refranero popular, se dice que en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Sin embargo, en la política española actual, nos encontramos con un fenómeno mucho más inquietante: el de quien tiene ojos pero carece de la facultad de ver. La vicepresidenta Yolanda Díaz, llegada de las tierras gallegas para instalarse en la moqueta de Madrid, se ha convertido en el caso paradigmático de cómo una figura pública puede ser «ciega» de inteligencia emocional y dignidad, mientras se observa únicamente a sí misma en el espejo del poder.

El rastro de la hierba quemada

Allá por donde pasa la ministra, el terreno queda yermo. Su ascenso no ha sido el de una construcción colectiva, sino el de una individualidad que utiliza las siglas y las estructuras como simples escalones. Se nos ha intentado vender una política de «cuidados» y de escucha, pero la realidad muestra una gestión donde solo existe espacio para su imagen. Es la política del narcisismo: una mirada que, de tanto centrarse en el propio brillo, ha terminado por cegarse ante las necesidades reales de aquellos a quienes dice representar.

La ideología como herramienta de uso.

Este es el gran drama de las ideologías modernas. Ya no sirven para elevar la condición humana, sino para que figuras como Díaz utilicen a las personas como piezas de un tablero personal. Ella es la prueba de que las ideologías, cuando caen en manos de la ambición desmedida, dejan de ser una hoja de ruta para convertirse en un disfraz.

Advertimos aquí una responsabilidad histórica: Yolanda Díaz es la responsable directa del deterioro de su supuesta ideología. Al vaciar de contenido los conceptos para llenarlos de retórica vacía y posados fotográficos, está desahuciando la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Dirigir desde la carencia.

Para dirigir, para liderar de verdad, hay que partir de una premisa ética: ser, al menos, una persona con integridad. Cuando se carece de la facultad de mirar al otro —de ver más allá de la próxima encuesta o del próximo titular— se incurre en una ceguera moral. Tener ojos en la cara no garantiza la visión; la inteligencia política requiere humildad, y la dignidad requiere coherencia.

La ministra podrá seguir caminando por los pasillos del Congreso, pero lo hace en una oscuridad profunda. Es la oscuridad de quien ha olvidado que la política debe servir a la gente y no servirse de ella. Al final del trayecto, cuando la hierba ya no crezca y el espejo se rompa, solo quedará el vacío de una gestión basada en el «yo» y una ideología convertida en cenizas.

Para terminar Ya: su actitud es de una soberbia intolerable con los guardias civiles democráticos, resultando vergonzante en cada uno de sus actos de desprecio hacia quienes visten el uniforme y que han dado todo por la democracia y los derechos humanos. Que no se equivoque la vicepresidenta: el malestar en el movimiento democrático de la guardia civil es profundo y el hartazgo del colectivo es absoluto. Los desprecios a quienes garantizan nuestra libertad se pagan, y se pagan muy caros. El honor es la divisa de los Guardias Civiles; una divisa que Díaz, en su ceguera de poder, ni conoce ni podrá comprar jamás. Los «UMDVERDES», aunque callados no están parados.