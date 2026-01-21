Policias y Guardias Civiles y por libre se organizan exigiendo libertad de sindicación y negociación colectiva.

Policías y guardias civiles: cuando exigir derechos deja de ser una opción y se convierte en una necesidad democrática

En la actualidad, algo se está moviendo de forma silenciosa pero firme en toda España. Policías y guardias civiles, cansados de décadas de carencias en derechos básicos, de promesas incumplidas y de estructuras asociativas claramente insuficientes, están comenzando a reunirse, organizarse y alzar la voz. No se trata de un gesto coyuntural ni de una protesta puntual: es la expresión de un hartazgo profundo y sostenido.

Estos profesionales, pilares del Estado de Derecho y garantes de la seguridad pública, reclaman algo tan elemental como lo que ya disfruta el resto de los trabajadores: derechos sociales y sindicales plenos. Entre sus principales reivindicaciones destacan dos que resultan especialmente incómodas para determinados sectores del poder político e institucional: el derecho efectivo de sindicación y el derecho a la negociación colectiva real.

Durante años se ha pretendido justificar la excepcionalidad de policías y guardias civiles como excusa para limitar, cuando no directamente negar, sus derechos laborales fundamentales. Se les exige neutralidad, sacrificio, disponibilidad permanente y lealtad institucional, pero a cambio se les ofrece una participación limitada, tutelada y, en muchos casos, meramente decorativa a través de asociaciones profesionales sin verdadera capacidad de presión ni de negociación.

El resultado es evidente: precariedad encubierta, desigualdad salarial, falta de protección social suficiente y una desconexión cada vez mayor entre la realidad del servicio y quienes toman las decisiones desde los despachos. Mientras otros colectivos avanzan en derechos, estos servidores públicos siguen anclados en un modelo preconstitucional que no se corresponde con una democracia madura del siglo XXI.

Lo que hoy reclaman policías y guardias civiles no es un privilegio, sino igualdad. Quieren ejercer sus derechos al lado del resto de los trabajadores. Quieren poder afiliarse libremente a sindicatos de clase, participar en la negociación colectiva y defender sus condiciones laborales sin miedo a represalias, expedientes o estigmatización interna. En definitiva, quieren dejar de ser ciudadanos de segunda en materia de derechos laborales.

Esta reivindicación no debilita al Estado ni pone en riesgo la seguridad pública, como algunos insisten en repetir. Al contrario: fortalece las instituciones, dignifica el servicio público y consolida una cultura democrática basada en el respeto a los derechos fundamentales de quienes la sostienen día a día.

La historia reciente demuestra que negar derechos no genera disciplina ni eficacia, sino frustración, desafección y conflicto. Escuchar a policías y guardias civiles, reconocer su derecho a organizarse sindicalmente y permitir una negociación colectiva real no es una concesión ideológica, es una obligación democrática pendiente.

Porque no puede haber seguridad sin derechos.

Porque no puede haber democracia plena mientras quienes la protegen carecen de las herramientas básicas para defender su dignidad laboral.

Y porque, llegado este punto, callar ya no es una opción.