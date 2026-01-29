Ayuso defiende la coincidencia de misas por las víctimas de Adamuz y lanza un contundente recado a la izquierda

Clara y contundente.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, salió al paso de las críticas por impulsar una misa funeral en la Catedral de La Almudena (Madrid) por las 45 víctimas del trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que coincide en horario con el funeral oficial en Huelva, al que acuden los Reyes de España y el Gobierno.

La dirigente madrileña defendió que es adecuado celebrar diferentes misas en recuerdo de los fallecidos y ha lanzado un duro reproche a la izquierda.

La inquilina de la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol fue tajante a la hora de decir que era lícito que hubiese dos o más misas por la memoria de los fallecidos en esa localidad cordobesa:

Las fechas, cuándo, a qué hora, es una decisión que no nos compete a nosotros. Pero, desde luego, el que se celebre en misas en cualquier lugar de España nos parece que es lo adecuado y creo que es la manera de despedir a nuestros muertos.

Insistió en defender la celebración de varios actos religiosos porque, recalcó, las víctimas y los familiares se merecen todo el respeto del mundo:

Desde luego, siempre ha sido así y por eso se celebran en distintos puntos. Y solamente queremos trasladar un mensaje de apoyo y de respeto a todas las víctimas. Y a todas las decisiones que tomen al respecto, y más en estos días tan difíciles.

Finalmente lanzó un mensaje a las formaciones de izquierdas que han tratado de politizar los oficios religiosos y utilizando a las víctimas como rehenes de su auténtica incompetencia:

Y pido un respeto, por cierto, para estas misas también, por parte de la izquierda, que veo que no respeta nada.

Los focos, en el funeral de Huelva

El funeral más relevante por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz se celebra este 29 de enero de 2026 en el Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva, organizado por el Obispado de Huelva y con carácter religioso, acuden varias personalidades y hay alguna que otra ausencia reseñable:

Los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, que presidirán la misa funeral, que llegarán alrededor de las 17:55 horas y la ceremonia comienza a las 18:00 horas.

Por parte del Gobierno Sánchez estarán la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Luis Planas (Agricultura, Pesca y Alimentación) y Ángel Víctor Torres (Política Territorial).

Otras asistencias confirmadas, la de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía; Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular.

También estarán el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, y el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, que concelebran la misa.

Por supuesto, los familiares de muchas de las víctimas , vecinos, ciudadanos y miembros de equipos de emergencia y salvamento.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, no acude tras el fracaso del homenaje de Estado laico que el Ejecutivo había planeado para el sábado 31 de enero de 2026 y que se pospuso indefinidamente por el rechazo de muchas familias a asistir o compartir espacio con representantes del Gobierno.