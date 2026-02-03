Policías y Guardias Civiles impulsan un homenaje en el Congreso a los agentes que defendieron la democracia durante la Transición.

Un grupo de policías y guardias civiles en activo y retirados, sin adscripción a siglas ni organizaciones, ha solicitado formalmente a la Mesa del Congreso de los Diputados la cesión de un espacio institucional para celebrar un acto de homenaje y reconocimiento a los agentes que, durante la Transición, arriesgaron su carrera, su libertad y su integridad para reclamar derechos laborales básicos y defender principios democráticos hoy plenamente consolidados.

La petición, presentada por el Policía Nacional José Sánchez Amor, recuerda que en diciembre se cumplen 50 años de la histórica manifestación de policías y guardias civiles de 1976, en la que centenares de agentes reclamaron la Seguridad Social, mejoras económicas y condiciones laborales dignas. Aquella protesta, inédita en un cuerpo sometido a disciplina militar y en un contexto político extremadamente tenso, supuso un acto de valentía y compromiso democrático que derivó en sanciones, persecuciones e incluso encarcelamientos.

Asimismo, el colectivo subraya que también se cumplen 40 años del escrito del Cabo Rosa, quien solicitó por vía reglamentaria la creación de una asociación profesional en la Guardia Civil (U.D.G.C.). Por esta iniciativa, él y otros compañeros —entre ellos José Carlos Piñeiro, Manuel Linde Falero (D.E.P.) y José Morata Gargayo entre otros muchos— sufrieron represalias disciplinarias y, en algunos casos, internamientos en centros psiquiátricos sin mandato judicial ni médico, hechos hoy incompatibles con los principios constitucionales de libertad, dignidad y participación.

“Ellos, policías y guardias civiles se la jugaron por nosotros. Es justo que sean homenajeados”, señala el grupo promotor, que reivindica la necesidad de un acto institucional de memoria democrática que reconozca la contribución de estos agentes a la modernización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la conquista de derechos que hoy se consideran básicos.

Los impulsores consideran que el Congreso de los Diputados, como sede de la soberanía popular, es el lugar más adecuado para este reconocimiento, y confían en que la Mesa de la Cámara facilite un espacio y una fecha para la celebración del acto.