Un sondeo interno de Compromís sitúa a VOX como la principal fuerza en la Comunidad Valenciana y hunde al PSOE

Las cifras no engañan, aunque a veces resulten asombrosas. Una encuesta interna solicitada por Compromís ha revolucionado el panorama político valenciano al posicionar a VOX como la principal fuerza en el Parlamento autonómico.

Este resultado es tan sorprendente que ha causado una conmoción palpable en los despachos de la Generalitat. Los de Santiago Abascal se presentan con una ventaja notable sobre las demás formaciones, mientras que el PSOE sufre un desplome electoral que confirma su situación desde hace unos meses.

Lo más curioso es que este sondeo ha sido encargado por los propios catalanistas, lo que añade un interesante matiz a la situación política. Cuando un partido se toma la molestia de encargar una encuesta que le resulta desfavorable, es evidente que algo importante está ocurriendo en el ámbito político.

Los datos internos de Compromís son claros: estamos ante un cambio político sin precedentes en la región, lo que conlleva una reconfiguración tanto de la derecha como de la izquierda en el hemiciclo autonómico. La encuesta sugiere que el liderazgo tradicional de las fuerzas políticas está siendo cuestionado de manera contundente.

El PSOE se encuentra en una situación crítica dentro de la Comunidad Valenciana. El sondeo lo coloca muy por debajo de sus expectativas históricas, reflejando un descontento que trasciende las meras cifras electorales. Este deterioro no es un hecho aislado; forma parte de una tendencia más amplia iniciada en Extremadura y continuada en otras convocatorias autonómicas. El viacrucis electoral de Pedro Sánchez parece no tener fin, cada nueva cita con las urnas trae consigo resultados desalentadores para los socialistas.

La caída del PSOE en Valencia es especialmente relevante, ya que esta región ha sido tradicionalmente un bastión de la izquierda. Que los de Santiago Abascal surjan como vencedores en un sondeo encargado por una formación de izquierda-nacionalista subraya la magnitud del cambio. Los socialistas no solo pierden votos, sino también su capacidad para articular un discurso político convincente en uno de sus bastiones históricos.

La reconfiguración del mapa político

La proyección de VOX como primera fuerza representa un cambio radical en la política valenciana. Los seguidores de Abascal han sabido aprovechar el descontento hacia las políticas anteriores y se han posicionado como una alternativa para un electorado deseoso de transformación. Este sondeo interno de Compromís no solo respalda este ascenso, sino que lo amplifica, mostrando una reorganización clara entre los bloques políticos tradicionales.

Este vuelco podría tener profundas repercusiones para la estructura del Parlamento autonómico. Si estos números se confirman en unas elecciones reales, nos encontraríamos ante un panorama inédito. Las alianzas políticas tendrían que reconsiderarse, los gobiernos de coalición adoptarían nuevas formas y el equilibrio del poder regional cambiaría considerablemente. La encuesta indica que ni la derecha tradicional ni la izquierda pueden dar por segura su posición.

La encuesta encargada por Compromís llega en un momento delicado para el Gobierno central. Aunque se trata de un sondeo interno y no realizado por una entidad independiente, las cifras manejadas son lo suficientemente preocupantes como para encender alarmas en Moncloa. Que sea precisamente Compromís quien realice esta consulta sugiere que los catalanistas están tomando muy en serio el panorama político y preparándose para posibles escenarios electorales diferentes a los actuales.