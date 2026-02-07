Mafia, inmigración y los despojos del caballo

El estadista Sánchez, ha decidido resistir, empecinado en llevarse la Nacion por delante; podemos esperar cualquier tétrico disparate, antes de rendir cuentas y desalojar la madriguera monclovita; acorralado y sin control, dispara contra cualquier cosa o artefacto exterior que le obligue a asumir responsabilidades políticas y penales. El ultimo petardo con ojiva de muchos megatones, colocarnos medio millón de inmigrantes, de aquella bananera manera, a mayor jolgorio y rentabilidad del negocio de las mafias del tráfico de seres humanos; ¿hay comisión? Seguiremos con este capitulo

Los senderos se bifurcan, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas; hablamos de la existencia del mal, según la arqueología teologal, el demonio es un espantajo dimensional con cuernos, rabos y tridente, al cual endosarle toda la mierda, facturas y atrocidades de los humanos; para la filosofía oculta, ángeles y demonios libran encarnizada batalla, disputándose el trono de la conciencia de cada cual; la elección se impone, el libre albedrio es la joya de la corona, ilumina el sentido, pesa las acciones y fija el destino de cada cual; en oriente lo llaman karma, justicia divina, inexorable balanza y retribución; aquí lo tenemos fácil, apelamos al castizo refranero, “se recoge lo que se siembra”; asi, que no contemplamos mayor demonio, que un ego fuera de control, sin empatía ni compasión alguna con la humanidad, ni nada que vaya más allá de utilizar al prójimo como alimento pránico de su insaciable ego, puro canibalismo psíquico; a fin de cuentas, todos los psicópatas y monstruos que ha padecido la humanidad, han utilizado al prójimo, como leña humana, para arder en la pira de sus luciferinos egos; lo demás pura farfolla, incluidas supuestas legitimades ideológicas, dogmáticas, sectarias; no digamos la lacra del narco comunismo y la tribu woke del postureo que tenemos que soportar aquí y ahora, a costa de nuestros esquilmados bolsillos; para estos perfiles, el poder es el único dios y el psicópata su profeta, las victimas todos los demás. Sigamos

Magistral la novela de Mario Puzo y su deslumbrante traslado a la pantalla; imperecedera escena en la que Johnny Fontane el ahijado de Don Corleone -algunos apuntan a Frank Sinatra-, babea a su todopoderoso padrino, suplicando lacrimógeno, que lo redima de la charca y le consiga un papel en una película en ciernes que relanzaría su carrera, -voz mermada, hálito crepuscular y negra fosa para el otrora exitoso cantante-; postrado de hinojos, mendiga la intersección del máximo purpurado de la Camorra; solo hay un pero, el productor de Hollywood,- poderoso magnate de la industria cinematográfica- le tenía tanto aprecio y consideración, como una novicia ante la aparición del anticristo; se colige, que al capo le importaba una higa el ahijado tonadillero; más lo que no podía permitir bajo ningún concepto, era dejar de ejercer su omnímodo poder sobre vidas, haciendas y todo lo que se movía, -pura metáfora de la política que padecemos aquí y ahora-; asi, que el productor cinematográfico, se desayunó en el lecho acariciando aterciopeladas sabanas, rezumando manchones sanguinolentos, de una robusta cabeza de caballo -faltaba el resto-; ¡coño!, ¡le habían encamado en terrorífica coyunda con el siniestro despojo!. Hasta ahí, el cantarin tuvo su papel y nadie duda de que, a partir de ese momento, los guiones y reparto electoral de futuros proyectos cinematográficos, serian supervisados y signados por el consigliere Tom Hagen y su jefe; ambos prestigiados guionistas y expertos en declamación teatral, artes escénicas y selección de actores. Sigamos

Pues bien, aquí y ahora calcado; ¿quién lo iba a decir?; ¿estado de derecho?, ¡el descojone!; aquí ha habido demasiados caballos, en las sábanas de la Nacion y de cualquier hijo de vecino, agraciado con la pedrea, de esta indiscriminada casquería equina. Veamos, a un empresario, -chapoteando como todos, para salir adelante en esta España progresista y del expolio bananero-, le colocaron sobre el somier y harto camuflado entre las sábanas, una cabeza de caballo, semejante a la de un prehistórico mamut; su delito, de máxima gravedad y mortífera pena, ser la pareja sentimental de una adversaria política de indiscutible éxito electoral y político; “me han jodido la vida”. Aquí no tenía papel alguno el competente consigliere Tom Hank, sino un mandria delincuente, disfrazado de fiscal general del Estado, que al final resultó serlo, de obediencia debida y cumplimiento obligado con lo que el jefe le demandaba. Sigamos

Julio Iglesias, -icono nacional, de mundial reconocimiento y prestigio-; le colocaron una robusta cabeza de percherón, similar a un bisonte de altas prestaciones; ello, tejiendo una trama de ultramar via Amazon o mensajería instantánea, de unas presuntas vestales, desfloradas por la bellaquería libidinosa del cantante. Clamor planetario y feminista, en demanda de la reparación del honor agraviado de las virtuosas señoras; un solo pero, a clarificar de entrada; según lo manifestado, habría que recurrir y aplicar la técnica del carbono 14 para datar la antigüedad de los hechos que se denuncian; aún más, si a la fecha de los hechos, se les hubiera asignado un código de barras, la fecha de caducidad, estaría sobrepasada y el producto retirado de la circulación y consumo. Sigamos indagando en el mórbido móvil de la causa; ¿que fines movieron la generosa, caballeresca y filantrópica mano, para aceitar los costes -harto prohibitivos-, de la denuncia e impulsar la acción penal?; ¿qué o quienes financiaron y posibilitaron, que tan recatadas y procelosas señoras, vinieran a vindicar su honor y poner el huevo de la denuncia a miles de kilómetros de su residencia?; eso sí, en territorio sanchista y al calor del reclamo de la nación, que se proclama a sí misma, la más feminista del sistema solar. ¡Atufa!; para empezar, las denunciantes ni tienen nacionalidad española, ni residen en España y los hechos denunciados, supuestamente, ocurrieron en República Dominicana y Bahamas tiempo ah!; con esos mimbres no existía cesto. La denuncia, bajo ningún concepto podría prosperar; más volvió a surgir la cabeza de caballo enredándose en las sábanas de cama ajena; casualmente, intervino un personaje clave y de probada hiperactividad laboral, la fiscal de la audiencia nacional; más, ¿cómo es posible admitir a trámite una denuncia con esa fundamentación y soporte de pruebas y datos?; ¿esta señora es de cuota o la han puesto a dedo?; ¿tal vez se ha contaminado de la metodología y praxis jurídica de su ex jefe delincuente?; se trata de promocionarse engordando baremo en la camorra del poder?; ¿ineptitud sin más?. Como quiera que fuere, esto apesta; asi que debería de abrirse un expediente e informacion en via disciplinaria sobre el comportamiento de esta hiperactiva y estajanovista fiscal. El daño es irreparable e irreversible, el prestigio de nuestro cantante más internacional al vertedero; a los demás nos queda la certeza de que aquí nadie está a salvo, veremos quién es el siguiente mascarón de proa o relapso agraciado por la siniestra casquería de esta mafia; a fin de cuentas, al populacho hay que darle carnaza, para que se distraiga y aturdirlo con chismorreos, no sea que repare, en que le están saqueando y quemando la vivienda. Sigamos

La mafia como forma de gobierno, de la otrora aseada España, sería imposible, sin retrotraernos unos años atrás; cuando el Señor Sánchez triló el poder de aquella manera y siguió mangoneando, tras perder unas elecciones cubilete en mano, se ancló a la Moncloa, como un cangrejo ermitaño a la concha; mintió y engaño a todo hijo de vecino-sus socios de trile y reparto incluidos-; ofició su particular misa negra, esparciendo el odio ente españoles, profanando sepulturas, y reventando los siete sellos de la puerta del infierno; abrió de par la herida de las dos Españas y perturbando el eterno descanso, de miles de víctimas de una guerra fratricida, cuyas almas reposan bajo el manto de la misericordia divina y va para un siglo; en el macabro ínterin, llevó a cabo la voladura del espíritu de la transición, reventó la convivencia entre españoles y a partir de ahí, el desguace de las instituciones, el estado de derecho y las leyes; la mafia se instaló en el centro del poder, exhibiendo su negra pezuña.

En su día, alertamos de una tradición arraigada en todas las culturas y mitologías; las leyendas asociadas a la profanación de sepulturas y perturbar el eterno descanso de los muertos, van ligadas a la inexorable maldición, que recae sobre los vivos que tal osan; en eso estamos. Repasemos, ya en plena pandemia, -plaga bíblica planetaria-, el señor Sánchez comenzó a acumular facturas en su capacho; pendiente rendición de cuentas sobre la gestión y suculento botín en ese baile de comisiones y mascarillas de baratillo, regadas por el dolor y la muerte. Seguimos por el volcán de Canarias; la DANA; el apagón y ahora puro escalofrío, el descarrilamiento de Adamuz y algo más; esperemos que este rosario de muerte, catástrofes y desgracia toque a su fin; más, cuando no se cree en nada, el dolor y compasión por las víctimas y familiares, es desplazado por la manipulación y elusión de responsabilidades, -en ello está este gobierno y ha estado desde el primer momento-; la justicia se burla y la debida reparación a las víctimas se regatea. No seguimos, resta expresar el dolor compartido por tantos y tantos españoles que se han volcado con una sinceridad y entrega sin límites, una y otra vez, siempre que se ha precisado su presencia, consuelo y ayuda.

Seguimos, orillando supersticiones, mitologías y creencias populares, ancladas en la oscuridad y la noche de los tiempos, no precisamos de maldición alguna; la casi totalidad de españoles, comparten la certeza, de que la mayor maldición que podemos y estamos padeciendo, es haber permitido que la banda del Peugeot tome el poder y se instale en la Moncloa; a partir de ahí, todos somos cómplices y todos somos responsables. Sin mas

En esta alocada a carrera para retener el poder, apelemos a los corrillos de plazas y mentideros; “No será desalojado” mientras pueda repartir paguitas”, comentario reciente y en el bar de la esquina; la voluntad de no desalojar el bunker monclovita, harto probada y al precio que sea; la última ojiva del misil, regularizar medio millón de emigrantes en un fotomatón; ¿golpe de estado comenzando por el censo o provocar una revuelta social o ambas cosas?; lo que fuere destila humo negro y harto toxico. Veremos.

Podemos, en delirante butrón, se ha hecho con la sala de mandos del navío; lidera la regularización exprés de medio millón de inmigrantes (más los incontables que ya había colado este gobierno que no sabe lo que es una frontera); ¡cojonudo!, a partir de ahora, las mafias del tráfico de seres humanos, van a cotizar en bolsa y las ONG, s Idem; el único negocio e industria floreciente que se divisa en el solar patrio; léase, comisiones, catarata de subvenciones, mordidas, contratas y maletines asociados, so pretexto de la regularización, desembarco, acogida, servicios sociales, paguitas e integración; por ahí va, puro negocio al compás de los hilos del poder.

La cheka podemita, ha dictado una sombría fatwa, desde sus cochambrosos y oxidados minaretes; una incitación al genocidio o al éxodo masivo de españoles, que tendrán que ir cogiendo las maletas, -carretera y manta-, para ser sustituidos, por una legión o incontable contingente de nuevos progresistas, -medio millón de momento-, de alta cualificación y acreditados méritos antifascistas y anti-heteropatriarcales; ¡Joder!, esto es digno de una sosegada lectura de Carlos Castaneda y arrimar la nariz al peyote; ni el mismismo Hitler reencarnado luciendo la esvástica morada lo supera; perfectamente, hubiera hecho suyas estas propuestas; de gasear y concentrar en campos de exterminio a saldos genéticos y subrazas, judíos, opositores políticos y todo aquello que mosqueara al partido de la esvástica, pasaría sin solución de continuidad y mismo ideario, a expulsar a los españoles de España. La propuesta varia en grado, pero no en calidad, finalidad de exterminio y hoja de ruta política; allí, las falsificaciones de certificados de pureza de sangre aria, hasta tres generaciones, se adquirían en el mercado negro y valían una fortuna, marcaban la frontera entre la vida y el campo de concentración y la muerte; aquí y ahora comenzaran a florecer los certificados de pureza de sangre antifascista y pedigrí podemita, único documento valido y garantía de que el español portador del papelillo, no será marcado con la cruz amarilla y expulsado del territorio nacional

Veremos hasta dónde llega esta demencia; sin duda, amparada, cobijada y tutelada por el seños Sánchez; más hablamos de un partido, que ha embaucado a miles de señoras tras la pancarta, vampirizado el voto con el trile feminista; soltando violadores; saqueado las arcas públicas, nutriendo una mafia clientelar y chiringuitos subvencionados, dignos de un límite matemático, donde la mamandurria y el saqueo del. dinero del contribuyente tiende al infinito; que ha dejado timadas e indefensas a las mujeres, en grave peligro-incluso de muerte-porque las han tomado por carne de cañón y voto, proporcionándoles para su protección, brazaletes de serrín y hojalata, en lugar de pulseras seguras y fiables; que predicaban lluvia de jamones de bellota a los más desfavorecidos, mientras se instalaban en casoplones y llevaban vida de burgués cinco estrellas, -cubertería de oro y mantel incluido- y ya puestos a tomar el pelo al personal, raudos a esconder el megáfono y cobijarse bajo tierra, antes de votar una medrosa e inofensiva moción, para trasladar una chispa de aliento y esperanza a sus compañeras feministas de Irán y Afganistán, asesinadas y enterradas en vida bajo el peso de un sombrío burka impuesto por una teocracia medieval, pasemos a otra cosa, esto no da para mas

Señor Sánchez, usted es el único responsable y artífice del desmembramiento de la Nacion y ruina de los españoles; ahora piensa perpetrar una regularización de medio millón de inmigrantes, via fotomatón; preguntas todas: Origen; peligrosidad, vinculación o no con mafias, Hamas, grupos terroristas internacionales, delincuencia organizada, antecedentes individuales en sus países de origen -si, ya sabemos que van a firmar que no, en una servilleta-; seguimos, cualificación y formación profesional, cultural o técnica; adecuación y posibilidad de integración en la oferta del mercado de trabajo; compatibilidad con nuestra cultura y tradiciones; compatibilidad y acatamiento a la constitución; acatamiento a la declaración de los derechos humanos y libertades reconocidos en los tratados internacionales suscritos por España; familiares y personas a su cargo; medios de vida en su país de origen y etc.…Señor Sánchez, ¿Usted y los artistas podemitas, han contemplado todo esto?; ¿les importa estas cuestiones aparentemente baladíes o prima la urgencia de expulsar a los españoles del territorio?; ¿se hallan garantizadas estas cuestiones en ese fotomatón exprés llamado proceso de regularización?; ¿sabemos quién entra y a qué?; ¿Usted ha considerado que se trata de un asunto de Estado que atañe a la seguridad nacional?. Por último, ¿ha consultado usted con sus socios de la UE? o ¿ya somos banana a tiempo completo y hemos roto por nuestra cuenta el Tratado Schengen porque usted lo vale? Sea lo que fuere, dese prisa, porque esto empieza a irse de las manos antes de que empiece; Consulados desbordados, oleadas masivas, mafias a plano rendimiento alfombrando el negocio; fronteras en estado de alerta sin efectivos y así. Pura enajenación

Señor Sánchez, ignoramos si es consciente del estado real de los ciudadanos y el desastre que usted ha creado; basta una pincelada; muchos españoles terminaran viviendo debajo de un puente ante la imposibilidad de acceder a una vivienda o refugiándose en un piso patera a precio de mercado negro; la sanidad, servicios sociales y mantenimiento de los servicios públicos saturados y al borde del colapso; no hay paguitas para todos y la bancarrota de la seguridad social al acecho a la vuelta de la esquina; la deuda exterior hipoteca el futuro de varias generaciones de españoles, -no hace falta que podemos los expulse, tendrán que emigrar solos; autónomos, pymes y empresas chapoteando y al borde del cierre muchas de ellas, no podrán sobrevivir al atraco fiscal y la demencial granizada de absurdas normas para mantener los privilegios de la corte del postureo; el mercado de trabajo por consiguiente, anoréxico y en la UVI; somos lideres en índices de pobreza infantil y exclusión social; seguimos con los niveles de delincuencia, inseguridad ciudadana e inseguridad jurídica a punto de reventón y a pesar del maquillaje estadístico con las peores cifras de la UE; asentamiento de mafias repartiéndose el territorio; destrucción de la justicia y la propiedad (mafias organizadas ocupando viviendas y una indefensión legal que sienta en el banquillo a los propietarios) y ….ahí paramos; los españoles sobrevivimos en un edifico en ruina y ahora nos mete Usted, cien realquilados más en cada armario; es usted único señor Sánchez, ya ha pasado a la historia, no lo dude, no necesitaba añadir esta regulación .

Por último señor Sánchez, no insista apelmazando al personal y levantando dolor de cabeza con sus minaretes publicitarios y pesadísimos tertulianos, ahorre ese dinero y por una vez inviértalo en algo útil, carreteras, red ferroviaria; en fin, lo que hacen los gobiernos no progresistas, los de verdad; porque el pestiño este de la regulación exprés, a poco que se le airee y publicite, despertará sin duda la anestesiada ira de la ciudadanía. No obstante, ahora que su socio de gobierno, el presidente vicario Puigdemont, anda algo escaldado, dado que la señora Orriols, le está rebañando la tostada a Junts, atizando el brasero de la delincuencia, inseguridad y la invasión descontrolada de inmigrantes en el jardín del edén identitario; pues tal vez, sería conveniente, que como socios, aliados de gobierno y garantes de la legislatura, le dirigiera usted una misiva sincera traducida al idioma del destinatario; algo asi como: “Carles, ficaré mitjà millon mes d’immigrants en mes i mig, potser us munten un campament de refugiats en les Rambles, mes no et preocupis és una estratègia politica per a deportar feixistes; Orriols agafarà un rebot de collons, però no et preocupis, al dia següent-aquesta vegada si-et dono a tu les competències en extranjeria i els hi coloques a Murcia a qualsevol ve”; lo mismo por ahí traga y sigue usted unos meses más parapetado en la casamata monclovita; nada se pierde cuando el objeto, ya ha sido arrojado a un oscuro pozo sin fondo

Si le pediríamos Señor Sánchez, que en la medida de lo posible, evite publicitar el artefacto este de la regularización, están los animo harto caldeados y en relación a los vaporosos tramites a exigir, agradeceriamos que no molestara ni cargara más costes al contribuyente, pagando horas extras y sobrecargando a mosqueados policías y funcionarios de extranjería haciendo el paripé sacando agua de una charca con un cubo sin fondo ; bastaría con situar a un señor con gorra, tras mesita y taburete, recepcionando servilletas de un bar cualquiera, donde el peticionario ponga “VOTARE A SANCHEZ” y si esto no es posible por limitaciones que no vienen al caso del peticionario; bastaría con sustituir las servilletas por folletos con el mismo texto impreso, “VOTARE A SANCHEZ”; tampón, huella dactilar, alcohol y trapillo para limpiarse el dedo, copia en papel de carboncillo y a deambular por la calle, misión cumplida, regulación hecha. Por hoy lo dejamos, como siempre. Viva La Libertad y Viva España.