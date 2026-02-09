José Piñeiro: cárcel para el demócrata, indulgencia para el corrupto.

Foto de José Piñeiro con Luis Roldán. El escudo que pagó por todos, el universo no perdonará a los verdugos y miserables.

Siempre terminamos con un para Finalizar ya. Hoy cambiaremos el rumbo, lo haremos por un «Para empezar Ya:

Hay silencios que no son errores, sino decisiones. Y uno de los más graves de nuestra democracia ha sido la pasividad de jueces y tribunales que permitieron detenciones ilegales, expresamente prohibidas por sentencias firmes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, contra guardias civiles cuyo único “delito” fue exigir derechos constitucionales. No se trató de una interpretación discutible del derecho, sino de una quiebra consciente del Estado de Derecho.

Las resoluciones estaban dictadas, eran claras y vinculantes. Aun así, se detuvo, se encarceló y se persiguió. Y la justicia miró hacia otro lado. Cuando los jueces callan ante la ilegalidad, dejan de ser garantes y pasan a ser cómplices por omisión.

Ese silencio judicial permitió que se ejecutara una de las operaciones represivas más vergonzosas contra servidores públicos en democracia: la delictual Operación Columna.

Una actuación que no solo destruyó carreras profesionales, sino que destrozó familias, marcó a hijos, arruinó economías domésticas y condenó al olvido a hombres que habían jurado defender la Constitución y acabaron siendo tratados como enemigos del Estado.

Hoy, esta memoria no es revancha; es justicia pendiente. Es el recuerdo de nuestros compañeros represaliados, encarcelados y humillados, y de sus familias, que pagaron un precio que nadie les ha reparado. Es la obligación moral de decir que hubo detenciones ilegales, que hubo jueces que consintieron lo que la ley prohibía, y que hubo un Estado que prefirió mirar al suelo antes que mirar a los ojos de sus víctimas.

Escribimos para ellos. Para que sus nombres no se borren. Para que sus hijos sepan que no fue culpa suya. Y para dejar constancia de que, mientras la corrupción encontraba refugio, la dignidad fue perseguida.

La historia de la democracia española contiene una de sus contradicciones más obscenas en el tratamiento dispensado a José Piñeiro, miembro de UMDVERDES, primer presidente de COPROPER, encarcelado por sedición militar por pedir derechos, y Luis Roldán, director general de la Guardia Civil, expulsor del primero y posteriormente condenado por corrupción. No se trata de un error histórico. Se trata de una decisión política consciente.

José Piñeiro fue perseguido, procesado y encarcelado por solicitar la creación de una asociación profesional. No hubo armas, no hubo conspiración, no hubo violencia. Hubo una petición democrática. La respuesta del Estado fue la prisión. Después llegó la persecución administrativa continua, el señalamiento, la expulsión del Cuerpo y el intento deliberado de borrar su nombre de la historia institucional.

La expulsión se ejecutó desde la Dirección General de la Guardia Civil, bajo el mandato de Luis Roldán. El mismo Roldán que años después sería condenado por saquear fondos públicos. El contraste no puede ser más brutal: cárcel para el demócrata, tolerancia para el corrupto.

Pero hay un elemento que incomoda todavía más al relato oficial. Con el paso del tiempo, José Piñeiro perdonó a Luis Roldán. No solo eso: entre ambos surgió una relación de amistad y confianza, hasta el punto de convertirse en confidentes. Un hecho que desmonta cualquier intento de presentar a Piñeiro como un radical o un enemigo del Estado. Quien fue capaz de perdonar a quien lo expulsó jamás fue un sedicioso.

Ese perdón no fue debilidad. Fue una lección moral que deja en evidencia al propio sistema. Mientras el Estado jamás reparó a Piñeiro por la cárcel sufrida ni por la persecución continuada, él fue capaz de separar la responsabilidad política del plano humano. El demócrata mostró una altura ética que la institución nunca tuvo.

La prisión para Piñeiro no fue el final. Fue el comienzo de una larga condena invisible: marginación, silencio, olvido y ausencia total de reparación. Una persecución prolongada en el tiempo que no se explica por la legalidad, sino por el miedo. Miedo a que alguien demostrara que la Guardia Civil podía ser democrática, transparente y no utilizable como escudo de la corrupción política.

Porque eso era lo que estaba en juego. No la disciplina ni el orden público, sino el control de una institución clave para proteger intereses políticos y económicos. Una Guardia Civil con derechos habría sido una Guardia Civil menos dócil. Y eso, para quienes manejaban el poder y el dinero, era inaceptable.

Hoy, décadas después, el equilibrio está demoledor. El corrupto cumplió condena, pero fue escuchado, protegido y hasta comprendido. El demócrata cumplió prisión, fue expulsado y jamás rehabilitado institucionalmente. Y la clase política guarda silencio porque reconocer esta verdad implicaría admitir que la democracia española castigó a quienes la defendieron desde dentro.

No hay memoria democrática posible mientras se siga ocultando que José Piñeiro fue encarcelado por derechos de pedir, perdonó a quien lo expulsó y soportó una persecución continuada sin que el Estado haya pedido perdón jamás.

Esta no es solo su historia. Es la prueba de que, durante años, la corrupción fue más tolerable que la democracia, y que el poder prefirió instituciones obedientes antes que ciudadanos libres, incluso cuando vestían uniforme.

Y esa verdad, por mucho que incomode, ya no se puede enterrar.