El Sindicato de Policias -SRP-. Se reune con UGT y con CCOO.

“Negociaciones sobre Libertad Sindical”

El Sindicato Reformista de Policías (SRP) informa a su afiliación sobre el inicio de un proceso formal de negociación con UGT y CCOO para lograr la plena libertad sindical en el Cuerpo Nacional de Policía (CNP). El comunicado denuncia que el actual sistema sindical policial, vigente desde 1987, constituye una “auténtica anomalía democrática” y limita la capacidad de difusión, representación y acción sindical dentro del cuerpo.

SRP recuerda que otras policías autonómicas y locales ya disfrutan de libertad sindical plena, pese a que la Ley 2/1986 inicialmente también las restringía. Por ello, el sindicato propone modificar la Ley Orgánica 9/2015, que mantiene un “veto” que impide la libre afiliación a sindicatos no corporativos.

El comunicado señala que durante años no han sido recibidos por las autoridades del Ministerio del Interior, a pesar de haber solicitado formalmente la reforma del sistema sindical. Según el texto, “pronto se cumplirán diez años desde nuestra legalización como organización sindical, sin haber sido recibidos por las autoridades administrativas”.

SRP anuncia que, tras reuniones iniciadas en 2025, se ha abierto un proceso de negociación con UGT y CCOO para garantizar el ejercicio pleno de la libertad sindical. Paralelamente, preparan una demanda judicial y prevén llevar el debate al Congreso de los Diputados.

El comunicado detalla varias medidas prioritarias, entre ellas: Protección frente a represalias por actividad sindical. Acceso a información y espacios en centros de trabajo. Participación directa en negociaciones con la Administración. Elecciones sindicales abiertas y democráticas mediante un reglamento actualizado. Creación de una Mesa de Negociación en el CNP con capacidad jurídica real.

SRP considera que estas negociaciones representan un avance decisivo para consolidar un entorno laboral donde el sindicato pueda actuar con plena autonomía o integrarse en otras organizaciones si así lo decide la afiliación. El comunicado concluye agradeciendo el apoyo de los afiliados y destacando que es un “momento único” para lograr la reforma.