Ultimátum a Interior por la equiparación salarial: la nueva ejecutiva de UnionGC toma la iniciativa.

La UnionGC, junto con el resto de asociaciones, exigen equiparación salarial y Jubilaciones dignas.

La Plataforma por la Equiparación reactiva el conflicto: ultimátum a Interior ante el aumento de la brecha salarial

La Plataforma por la Plena Equiparación y una Jubilación Digna ha dado un paso al frente. Ocho años después del llamado Acuerdo de Equiparación de 2018, las principales organizaciones representativas de la Policía Nacional y la Guardia Civil han exigido formalmente al Ministerio del Interior la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento General del acuerdo, ante lo que califican como un nuevo y grave ensanchamiento de la brecha salarial. Web UnionGC

El escrito, remitido a la Secretaría de Estado de Seguridad, no es un gesto simbólico. Es un ultimátum político y sindical: si en el plazo de una semana no hay respuesta, las organizaciones anuncian que iniciarán medidas de conflicto. Enlace Equiparación Salarial y Jubilación Digna

Ocho años después, el mismo problema

El Acuerdo de Equiparación de 2018 nació con una promesa clara: garantizar que no volverían a producirse disfunciones salariales entre cuerpos policiales que realizan funciones equivalentes. Sin embargo, la Plataforma denuncia que el Gobierno no ha aprobado el instrumento legislativo que debía blindar por ley esa equiparación.

La consecuencia es evidente: los recientes acuerdos económicos alcanzados por cuerpos autonómicos han reabierto una brecha retributiva que deja nuevamente en desventaja a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La Plataforma no solo habla de cifras; habla de dignidad profesional, de igualdad en el desempeño del riesgo y de justicia en la jubilación.

Unidad inédita y presión coordinada

La Plataforma agrupa a SUP, UFP, SPP, AUGC, UO, AEGC, ASES-GC, APCGC, IGC, APROGC y UnionGC. Esta confluencia no es menor. Supone una imagen de unidad estratégica entre organizaciones históricamente diversas en métodos y sensibilidades.

En este contexto, merece especial mención la actividad de la nueva ejecutiva de UnionGC, que en las últimas semanas ha intensificado su presencia institucional, su coordinación con el resto de asociaciones y su discurso firme en defensa de la equiparación plena y de una jubilación digna.

La nueva dirección de UnionGC ha apostado por tres ejes claros: Reforzar la presión institucional con iniciativas formales y plazos concretos. Mantener la cohesión interna dentro de la Plataforma. Recuperar el discurso de igualdad real bajo el principio “mismo trabajo, mismo salario, misma jubilación”.

Lejos de posiciones tibias, la ejecutiva ha asumido un papel activo en la articulación del ultimátum trasladado al Ministerio, alineándose con una estrategia de firmeza que marca un cambio de ritmo respecto a etapas anteriores.

Un conflicto latente que puede estallar

El documento remitido advierte con claridad: si no hay respuesta en una semana, se entenderá rechazada la petición de diálogo y se activarán otras vías para canalizar el malestar de miles de policías y guardias civiles.

El mensaje es inequívoco. No se trata solo de una cuestión económica, sino de credibilidad institucional. Sin blindaje legal, cada negociación autonómica vuelve a abrir la herida.

La pregunta ya no es si existe brecha, sino cuánto tiempo puede sostenerse esta situación sin que derive en movilizaciones masivas.

La Plataforma ha puesto fecha. La nueva ejecutiva de UnionGC ha decidido situarse en primera línea. Y el Ministerio tiene ahora la palabra.