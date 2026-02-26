Page se burla de Sánchez: «Tiene carné del PSOE, es socialista y Puigdemont español»

A Page ya le conocemos de sobra. Mucho lirili y poco lerele. Mucho criticar a Sánchez y después vota con él a través de sus diputados en el Congreso, como perrito faldero. Rebelde de boquilla. Y esta parece otra de tantas, pero hay que reconocerle el buen meneo a Sánchez.

Así que Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, lanzó una crítica mordaz este 26 de febrero en el V Foro Económico Español de Castilla-La Mancha, un evento organizado por El Español e Invertia. Ante la cuestión de si considera a Pedro Sánchez un verdadero socialista, respondió con ironía:

«Tiene carné del PSOE, por supuesto. Así que sí, es socialista. Y Puigdemont es español».

Su comentario provocó risas entre los asistentes y refleja el desencanto de un barón socialista ante la dirección ideológica del Gobierno central.

Pero Page no se quedó solo en la broma. Acusó abiertamente a Sánchez de seguir una «estrategia descarada para que Vox gane terreno» en las urnas. Según él, el objetivo sería fragmentar el voto de la derecha, debilitar al PP de Feijóo y luego presentarse como el «muro» contra la extrema derecha en unas elecciones generales. «Es una inmoralidad permitir que crezca la extrema derecha y al mismo tiempo afirmar que nuestra misión es erigir un muro contra ella», expresó con preocupación. Esta táctica, a su juicio, sacrifica a la «infantería» socialista en las elecciones autonómicas –como ya ocurrió en Extremadura con Miguel Ángel Gallardo o en Aragón con Pilar Alegría– para proteger el «cuartel general».

Las declaraciones se producen en un momento complicado para el PSOE, que atraviesa una crisis interna. Las encuestas no auguran nada bueno para los socialistas en los próximos comicios autonómicos. En Andalucía, María Jesús Montero se prepara para evitar ser superada por Vox, con sondeos que le otorgan solo un 21,4% de los votos y entre 25 y 28 escaños, lo que marcaría un récord negativo. Por su parte, Juanma Moreno, presidente andaluz, ha programado las elecciones para junio de 2026, cumpliendo así su legislatura, y ha decidido evitar las romerías primaverales para aumentar la participación.

Page considera que estas elecciones andaluzas representan el escenario «más favorable» para el PSOE a nivel nacional. La posibilidad de coincidir con las generales podría ser un salvavidas: movilizar al electorado progresista en un bastión clave y frenar el desgaste autonómico. Sin embargo, las perspectivas son desalentadoras. En Castilla y León, Carlos Martínez se enfrentará el 15 de marzo a Alfonso Fernández Mañueco, con encuestas poco favorables. Sánchez ya ha comenzado la precampaña en Ponferrada, llamando a un «cambio de ciclo» frente al PP y Vox.

Estrategias cruzadas en el PSOE

La tensión interna es palpable. Page rechaza las acusaciones de «alinearse con la derecha» por criticar acuerdos con independentistas. «Se han prostituido las palabras. Ellos creen que pactar con un fascista moderno como Puigdemont, quien aboga por legislación racista o por suavizar la malversación, es algo de izquierdas», afirmó contundente. «Si ser de izquierdas significa hacer lo contrario a lo prometido, entonces yo no pertenezco a esa izquierda».

En Andalucía, Montero ha convocado este sábado una Interparlamentaria en Alcalá de Guadaíra, un bastión socialista desde 1979, para definir la hoja de ruta. Aunque insisten en «ganar», hay temores ocultos sobre un posible desastre electoral. Proponen un «rescate de lo público», así como empleo y vivienda juvenil, mientras critican las privatizaciones impulsadas por Moreno. Las encuestas elaboradas por Social Data otorgan al PP un 42,7%, muy cerca de alcanzar la mayoría absoluta, mientras que Vox se sitúa a menos de dos puntos del PSOE.

Page extiende su metáfora militar: «No poder salir del búnker es estar atrapado en una prisión. Si todo el ejército cae, ningún general podrá ganar la guerra». Asegura que el avance de Vox representa «un fracaso del PP y un éxito para la estrategia de la izquierda». Mientras tanto, Sánchez defiende al PSOE como una «alternativa progresista» en Castilla y León.

Próximas elecciones clave Fecha aproximada Candidatos destacados Encuestas PSOE Castilla y León 15 de marzo 2026 Carlos Martínez (PSOE) vs. Alfonso Fernández Mañueco (PP) Desfavorables Andalucía Junio 2026 María Jesús Montero (PSOE) vs. Juanma Moreno (PP) 21,4% (25-28 escaños)

Este panorama electoral mantiene al PSOE bajo presión. Page celebra la desclasificación reciente sobre los eventos del 23-F que pone fin a teorías conspirativas sobre el Rey; sin embargo, sus críticas no cesan. En privado, figuras como él instan a dar un giro antes de que el «búnker» sánchezista lleve al partido al colapso.