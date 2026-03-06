La jueza inicia juicio oral contra Mónica Oltra por encubrimiento de abusos

El caso de Mónica Oltra se pone tremendo.

La que fuera vicepresidenta de la Generalitat valenciana, está contra las cuerdas en los tribunales.

Este 5 de marzo, el Juzgado de Instrucción número 31 de Valencia ha decidido abrir juicio oral contra ella por un supuesto delito de encubrimiento relacionado con la denuncia de abusos sexuales a una menor bajo su tutela, presentada por su exmarido, Francisco José Mora.

Esta resolución se produce después de que la Audiencia Provincial de Valencia anulara el archivo previo del caso y ordenara seguir adelante con el proceso, una medida que ha sorprendido a los abogados defensores de la exconsellera de Igualdad en Compromís.

La historia se remonta a 2021, cuando Mora, quien trabajaba como asesor en la conselleria dirigida por Oltra, fue denunciado por una trabajadora social debido a presuntos abusos a una joven en un centro de acogida. En aquel momento, la magistrada instructora decidió archivar la causa contra Oltra al considerar que no existían pruebas suficientes que indicaran encubrimiento. Sin embargo, la Audiencia Provincial ha desestimado esa decisión: ha hallado posibles irregularidades en cómo se gestionó la denuncia interna, como la paralización de las investigaciones y el traslado de la denunciante a otro puesto. Fuentes del ámbito judicial subrayan que Oltra, al ser la máxima responsable, firmó el expediente que exoneraba a su esposo, lo que genera dudas sobre un posible trato preferencial.

Antecedentes del escándalo

El litigio se origina en los abusos denunciados en 2018, pero cobró notoriedad política en 2022. Estos son algunos momentos clave:

Junio 2021 : Se presenta la denuncia contra Mora por tocamientos y vejaciones a la menor.

: Se presenta la denuncia contra Mora por tocamientos y vejaciones a la menor. 2022 : Oltra dimite como vicepresidenta tras filtraciones que ponen en entredicho su actuación y con acusaciones de obstrucción.

: Oltra dimite como vicepresidenta tras filtraciones que ponen en entredicho su actuación y con acusaciones de obstrucción. Archivo inicial : La jueza determina «falta de pruebas» y cierra el caso contra Oltra.

: La jueza determina «falta de pruebas» y cierra el caso contra Oltra. Marzo 2026: La Audiencia revoca el archivo y ordena reabrir el proceso, indicando indicios de delito.

La exlíder de Compromís ha sostenido siempre su inocencia, argumentando que se trata de una «cacería política» orquestada por sectores de la derecha. Sus abogados ya han anunciado que presentarán recursos; no obstante, el juicio oral significa que deberá enfrentarse al banquillo, junto a otros cargos como falsedad documental.

Posibles consecuencias políticas y judiciales

Este avance judicial sacude el panorama político valenciano. Oltra, alejada de la política activa desde su dimisión, podría afrontar hasta dos años de prisión si se confirma el encubrimiento, lo cual complicaría su regreso al ámbito público. Para Compromís, socio clave del PSPV y actualmente en la oposición tras las últimas elecciones autonómicas, esta situación supone un duro golpe: pierde credibilidad en cuestiones relacionadas con género, uno de sus pilares históricos.

En el Botànic, ese pacto gubernamental que Oltra ayudó a establecer resuena con ecos de tensiones pasadas. La derecha, representada por el PP y Vox, celebra esta noticia como un triunfo para «la justicia», mientras que el actual tripartito (PP-Vox) aprovecha para atacar al «sanchismo» valenciano. ¿Regresará Oltra a las portadas como víctima o culpable? Este proceso podría extenderse durante meses e incluir pruebas periciales sobre el expediente y testimonios de la denunciante.

Un detalle irónico: el exmarido de Oltra ya ha sido condenado por abusos en firme y trabajaba en Igualdad promoviendo políticas contra la violencia machista. Un giro del destino político digno de ser mencionado.

Entre otros aspectos relevantes, cabe señalar que la menor tutelada fue reubicada tras realizarse la denuncia y Mora cumplió condena en 2023. Además, Oltra impugnó su expulsión de Les Corts en 2023 alegando persecución. Datos que configuran un auténtico culebrón judicial con un inconfundible aire a Valencia eterna.