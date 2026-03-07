Las mujeres que sostuvieron la democracia en silencio.

Tenemos la fuerza de la razón no la razón de la fuerza. Si os habéis creído que nos vamos a rendir es que no conocéis el calvario que os espera.

En la historia de la democracia española hay protagonistas visibles y otros que permanecen en la penumbra de la memoria colectiva. Entre estos últimos se encuentran las mujeres de los policías y guardias civiles que, durante los años más difíciles de la transición, defendieron los derechos democráticos dentro de unas instituciones que aún arrastraban estructuras heredadas del pasado.

Este año se cumplen 50 años de un hecho poco recordado pero profundamente significativo: la manifestación de policías en 1976 reclamando algo tan básico como el derecho a asistencia médica y a la Seguridad Social, derechos que ya tenían el resto de los ciudadanos en una democracia que comenzaba a nacer. Aquellos agentes no pedían privilegios; pedían igualdad.

Sin embargo, detrás de aquellos hombres hubo mujeres que pagaron un precio enorme.

Fueron esposas, madres y compañeras que convivieron con la incertidumbre, con el señalamiento y, en muchos casos, con la persecución institucional. Mientras sus maridos defendían derechos profesionales y democráticos, ellas sostenían las familias en silencio, afrontando traslados, sanciones, expedientes y una presión social que hoy cuesta imaginar.

Mujeres valientes en tiempos difíciles

Cuando se habla de la transición española, pocas veces se menciona que dentro de las propias fuerzas de seguridad hubo personas que apostaron decididamente por la democratización de las instituciones.

Muchos de aquellos policías y guardias civiles defendieron la democracia en momentos decisivos, como ocurrió durante el intento de golpe de Estado del Golpe de Estado del 23‑F de 1981, cuando numerosos miembros de los cuerpos policiales se mantuvieron fieles al orden constitucional.

Pero el precio de defender derechos dentro de estructuras rígidas fue alto. Un ejemplo emblemático fue el caso del Cabo Rosa, y otros compañeros, quien en 1986 solicitó, por conducto reglamentario, la creación de una asociación profesional dentro de la Guardia Civil. Aquella petición, que hoy parecería normal en cualquier Estado democrático, acabó convirtiéndose en un proceso judicial que derivó en una condena por sedición y una larga estancia en prisión.

Con el paso del tiempo, la justicia corrigió aquel error histórico. El Tribunal Constitucional de España y posteriormente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyeron que la detención había sido ilegal y que la asociación debía haberse inscrito en el registro correspondiente del Ministerio. Aquellas sentencias supusieron un reconocimiento tardío de lo que muchos ya sabían: que se había castigado el ejercicio de un derecho democrático.

Las mujeres que salieron a la calle

Mientras estos procesos judiciales se desarrollaban, las mujeres de aquellos policías y guardias civiles no permanecieron calladas. Se organizaron, se manifestaron y reclamaron públicamente la libertad de sus maridos y el respeto a sus derechos.

En una época en la que el movimiento feminista aún luchaba por abrirse paso en la sociedad española, estas mujeres protagonizaron una forma de feminismo cívico y valiente: defendieron justicia, derechos laborales y dignidad para sus familias.

Fueron, sin duda, feministas adelantadas a su tiempo.

No buscaban protagonismo político ni reconocimiento mediático. Buscaban algo más sencillo y más profundo: justicia.

Una memoria pendiente

Hoy, cuando España revisa y debate su Ley de Memoria Democrática de España, conviene recordar que la construcción de la democracia también se sostuvo gracias a quienes defendieron los derechos desde dentro de las instituciones.

Muchos policías y guardias civiles democráticos arriesgaron su carrera, su libertad e incluso su vida por los derechos humanos y por sus conciudadanos. Y junto a ellos estuvieron sus familias, especialmente sus mujeres, soportando silencios, injusticias y sacrificios.

Sin embargo, medio siglo después, el reconocimiento institucional hacia estas personas sigue siendo escaso.

Un homenaje necesario

Por ello, un grupo de policías y guardias civiles en activo, jubilados y sin adscripción política, ha decidido organizar un gran homenaje en diciembre a aquellas mujeres que resistieron y lucharon.

Será un acto de memoria, pero también de justicia.

Porque la democracia española no solo se construyó en los parlamentos o en las grandes plazas. También se construyó en los hogares de muchas familias que soportaron sacrificios personales para que las libertades que hoy disfrutamos fueran una realidad.

Recordar a estas mujeres no es solo un gesto simbólico.

Es reconocer que la democracia también tiene nombre de mujer.

Y que muchas de ellas fueron, sin saberlo, las verdaderas guardianas de los derechos y de la dignidad en uno de los momentos más decisivos de nuestra historia reciente.