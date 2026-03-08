Dimisión de la Ministra de Igualdad. La indignidad por un puñado de votos.

Una ministra que miente por un puñado de votos. Su destitución y o dimisión inmediata debe ser la solucíón.

Feminismo institucional y discriminación real: las mujeres de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

En los últimos años se ha instalado en el discurso político una constante apelación a la igualdad, al feminismo institucional y a la defensa de los derechos de las mujeres. Sin embargo, cuando se analizan determinadas políticas públicas, surge una pregunta incómoda: ¿es coherente ese discurso con la realidad que viven muchas mujeres en España?

Un ejemplo evidente aparece en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), donde miles de mujeres —especialmente en la Guardia Civil— continúan sufriendo una discriminación estructural respecto a sus homólogas de las policías autonómicas y locales.

La actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha participado en actos y manifestaciones feministas en ciudades como Valladolid, reivindicando la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Pero ese discurso pierde credibilidad cuando forma parte de un gobierno que mantiene desigualdades evidentes entre mujeres que ejercen exactamente la misma función de servicio público: garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Mujeres con el mismo uniforme, pero con derechos distintos

Las mujeres que pertenecen a la Guardia Civil o al Cuerpo Nacional de Policía trabajan en condiciones que, en muchos aspectos, siguen siendo menos favorables que las de las agentes de cuerpos autonómicos o locales.

Las diferencias afectan a cuestiones esenciales: Retribuciones inferiores respecto a policías autonómicas como las de la Ertzaintza o los Mossos d’Esquadra. Condiciones laborales más rígidas derivadas del carácter abusivo de la Guardia Civil. Dificultades en conciliación familiar, permisos y turnicidad. Falta de equiparación real pese a años de reivindicaciones.

Cuando estas desigualdades afectan directamente a mujeres que desempeñan las mismas funciones policiales, el problema ya no es únicamente laboral: es un problema de igualdad real entre mujeres.

El feminismo olvidado: las mujeres de la Guardia Civil

En la historia reciente de España hubo mujeres que defendieron la democracia, los derechos laborales y la dignidad de los guardias civiles cuando hacerlo implicaba riesgos personales. Muchas de ellas eran esposas de guardias civiles democráticos, que apoyaron movimientos reivindicativos cuando dentro del cuerpo prácticamente no existían libertades asociativas.