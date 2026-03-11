Valencia: Las últimas encuestas electorales disparan al PP y a VOX en el Ayuntamiento de Valencia con 19 concejales

Los últimos sondeos electorales han alterado el panorama político de Valencia. PP y Vox juntos alcanzarían 19 concejales, según las encuestas más recientes, que evidencian un claro deslizamiento hacia la derecha.

Esto consolidaría la mayoría absoluta del actual Gobierno liderado por la alcaldesa María José Catalá, mientras que la izquierda se ve afectada por una notable pérdida de apoyo.

En un ambiente de creciente descontento hacia las políticas progresistas, estos datos llegan en un instante crucial.

La formación popular, con Catalá al mando desde 2023, podría ver aumentada su representación. Las proyecciones sugieren que el PP podría acercarse a los 13 o 14 ediles, mientras que Vox captaría entre 5 y 6. Juntos, sobrepasan con creces los 17 necesarios para garantizar la mayoría absoluta en un Ayuntamiento compuesto por 33 concejales.

Antecedentes de un cambio de ciclo

A lo largo de los últimos años, Valencia ha sido un territorio en disputa. En las elecciones municipales de 2023, María José Catalá (PP) logró arrebatar la alcaldía a Joan Ribó (Compromís) gracias a un acuerdo con Vox. Esta victoria puso fin a ocho años de gobierno tripartito de izquierda: PSPV-PSOE, Compromís y València en Comú.

Desde entonces, el equipo de Catalá ha llevado a cabo medidas controvertidas pero bien recibidas, como limitar el uso de la Huerta Valenciana para eventos masivos o endurecer las normativas en materia de seguridad. Estas decisiones han resonado entre un electorado cansado de lo que considera descontrol urbano. Las encuestas recientes, publicadas en las últimas 48 horas, refuerzan esta tendencia.

Por otro lado, la izquierda enfrenta un descenso significativo. El PSPV-PSOE podría reducirse a entre 6 y 7 concejales, mientras que Compromís podría caer a tan solo 4, dejando a formaciones como València en Comú al borde de desaparecer del mapa municipal. Este retroceso se atribuye a la fragmentación interna y al desgaste sufrido tras años de gestión criticada por retrasos en obras y un aumento desmedido en gastos.

Fortalecimiento del Ejecutivo de Catalá

Con la posibilidad de alcanzar los 19 concejales, el Ayuntamiento contaría con una mayoría absoluta aún más robusta. La ingeniera de profesión y exintegrante del equipo de Carlos Mazón en la Generalitat, ha sabido manejar las tensiones con Vox, manteniendo su popularidad intacta. Su administración ha priorizado cuestiones como la limpieza viaria, la reducción de impuestos locales y el impulso del turismo sostenible.

Imaginemos cómo sería el escenario después de las elecciones si se confirman estas cifras:

PP : 13-14 concejales (incremento de 2-3 respecto a 2023).

: 13-14 concejales (incremento de 2-3 respecto a 2023). Vox : 5-6 concejales (se mantiene o crece ligeramente).

: 5-6 concejales (se mantiene o crece ligeramente). Total derechas: 19, cómodamente posicionados para aprobar presupuestos sin depender de otros grupos.

La izquierda quedaría reducida a unos escasos 12-13 ediles, lo que resultaría insuficiente para plantear una alternativa viable. Esto blindaría políticas como la ampliación del Puerto de Valencia o el plan contra la okupación, emblemas del actual mandato.

Consecuencias posibles en el tablero valenciano

Un triunfo así tendría repercusiones importantes. Primero, consolidaría el modelo conjunto del PP-Vox en la comunidad valenciana, replicando éxitos observados en otras regiones. Además, daría mayor protagonismo a Catalá, quien podría posicionarse como una figura clave para futuras elecciones autonómicas.

Para la izquierda, este descalabro sería devastador. El partido liderado por Óscar Puente, a nivel nacional, vería cómo Valencia se convierte en otra señal alarmante tras las derrotas sufridas en lugares como Madrid o Andalucía. Por su parte, si no logran recuperarse pronto, el futuro regional de Compromís podría verse comprometido.

A su vez, con la situación actual marcada por conflictos internacionales como la guerra en Irán, asuntos como inmigración y seguridad –banderas levantadas por parte de Vox– cobran más relevancia. En una ciudad como Valencia, donde hay una alta presión migratoria, esto ayuda a explicar el ascenso del voto hacia la derecha.

Partido Concejales actuales (2023) Proyección encuestas PP 11 13-14 Vox 5 5-6 PSPV-PSOE 9 6-7 Compromís 6 4 València en Comú 2 1-2

Esta tabla ilustra el cambio anticipado: las derechas pasarían de contar con apenas 16 concejales a alcanzar los mencionados antes 19, lo que representaría cerca del 57% del total.

Recientemente, analistas han señalado cómo el desgaste sufrido por parte de la izquierda debido a su gestión sobre fondos europeos –con retrasos visibles en vivienda y transporte– ha acelerado este giro electoral. Por su parte, Catalá ha sabido aprovechar esta situación mediante visitas a barrios periféricos y promesas claras sobre mayores inversiones en zonas como Ruzafa o Malvarrosa.

Finalmente cabe destacar algunas curiosidades: Valencia celebró en 2023 sus primeras Fallas sin un gobierno izquierdista durante décadas y logró reunir un récord impresionante con 800 monumentos. Además, durante una sesión plenaria Vox propuso renombrar una plaza cuyo nombre consideraron «woke», generando titulares llamativos. Y no olvidemos que la alcaldesa Catalá es también aficionada al Pádel; un deporte que promueve activamente entre los jóvenes en los centros municipales.