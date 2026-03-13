El PP concluye la campaña con la ilusión de gobernar en solitario, el PSOE intenta salvar los muebles y VOX se perfila como el árbitro clave

A tan solo dos días de las elecciones autonómicas del 15 de marzo, Castilla y León se encuentra en una encrucijada: la certeza de que el Partido Popular ganará, pero la incertidumbre sobre cómo lo hará.

Los sondeos más recientes presentan un escenario que los expertos definen como «agridulce» para los populares: ganan, pero su autonomía queda en entredicho. Alfonso Fernández Mañueco se perfila como el candidato más votado en casi todas las encuestas, con proyecciones que van de 31 a 34 escaños, lo que le permitiría revalidar su cargo. Sin embargo, este triunfo electoral contrasta con una realidad política nada cómoda: el número mágico para gobernar en Castilla y León es 42 escaños, y ningún partido parece capaz de alcanzarlo por sí solo.

La campaña final del PP ha girado en torno a un mensaje directo para sus votantes: concentrar el voto para evitar depender de aliados.

Milagros Marcos, diputada nacional del PP, ha enfatizado que los ciudadanos deben decidir entre «quien sabe gestionar» y «quien solo hace ruido». Este enfoque busca transformar las elecciones autonómicas en un plebiscito sobre la gestión de Mañueco y la defensa de Castilla y León frente al Gobierno central. El discurso del PP se apoya en tres pilares: la identidad rural de la región, las quejas sobre financiación autonómica y la promesa de estabilidad institucional. Sin embargo, esta narrativa choca con una realidad inquietante: aunque el PP logre ganar, lo hará desde una posición de debilidad que le obligará a negociar con Vox.

El ascenso espectacular de Vox y la dependencia forzada

Vox se ha convertido en el gran beneficiario de esta campaña, derribando barreras psicológicas que parecían inalcanzables hace unas semanas. Las encuestas más recientes colocan a la formación liderada por Santiago Abascal entre el 16% y el 21% de los votos, lo que se traduce en proyecciones de entre 15 y 20 escaños. Este crecimiento notable, casi cuatro puntos más que en 2022, no solo incrementa su influencia parlamentaria, sino que le otorga el papel de árbitro indispensable para cualquier gobierno conservador. La eficacia electoral de Vox es impresionante: mientras el PP puede recibir millones de votos añadiendo apenas un escaño, Vox convierte cada punto porcentual en poder institucional real.

La suma entre PP y Vox supera ampliamente los 42 escaños necesarios según todas las proyecciones, situándose entre 44 y 53 diputados. Esa mayoría absoluta del bloque conservador es matemáticamente segura, aunque políticamente frágil. El PP ha advertido claramente a Vox sobre los peligros de formar una coalición, recordando experiencias pasadas en Aragón y Extremadura donde los gobiernos han fracasado cuando el socio menor decidió abandonar por «interés partidista». Mañueco ha dejado claro su deseo de gobernar sin aliados, pero las encuestas no le permiten esa opción. La tensión entre Feijóo y Abascal ha crecido en los últimos días; el líder del PP ha acusado a Vox de «bloqueo», mientras Abascal responde con críticas directas hacia la gestión del pasado.

El PSOE «salva los muebles» bajo el liderazgo de Carlos Martínez

A diferencia de lo ocurrido en otras comunidades como Extremadura o Aragón, el PSOE en Castilla y León ha logrado contener su descalabro. Las encuestas proyectan entre 26 y 29 escaños para los socialistas, lo cual representa una notable resistencia en un contexto donde la izquierda experimenta un retroceso generalizado. Carlos Martínez, candidato socialista y alcalde de Soria, ha logrado mantener un sólido apoyo electoral gracias a su cercanía local y su estrategia alejada del liderazgo de Pedro Sánchez. El PSOE ha sabido aprovechar el desgaste sufrido por gobiernos anteriores así como la falta de conexión emocional entre los votantes castellanoleoneses y Ferraz.

No obstante, esa resistencia no le permite aspirar a formar gobierno. La aritmética parlamentaria es implacable: una coalición progresista resulta matemáticamente inviable, y el PSOE carece del respaldo necesario para una remontada significativa. Tania Sánchez, analista política, señala que aunque las encuestas son más favorables para los socialistas que en ciclos anteriores, siguen siendo insuficientes para provocar un cambio real en los resultados. El partido liderado por Martínez se juega su supervivencia política en estas elecciones desde una posición clara defensiva.

El colapso de la izquierda alternativa y los regionalistas en crisis

Podemos prácticamente desaparece del mapa político castellano-leonés, perdiendo el único escaño que poseía hasta ahora. IU-Sumar lucha por mantenerse presente; aunque aparece ocasionalmente en algunos sondeos, queda fuera en otros debido a la fragmentación del voto progresista. El panorama resulta desolador para aquellas formaciones que aspiraban a ofrecer una alternativa al bipartidismo: la izquierda alternativa se desmorona mientras la derecha se afianza.

En cuanto a los partidos regionalistas, el cuadro es mixto. Soria Ya!, que sorprendió con tres escaños en 2022, enfrenta ahora un «correctivo histórico», cayendo a uno o dos diputados. Su desgaste refleja la dificultad que enfrentan las plataformas locales ante los grandes partidos nacionales. Por otro lado, UPL (Unión del Pueblo Leonés) se mantiene firme e incluso crece ligeramente, consolidándose con tres o cuatro escaños como representante del leonesismo. Ciudadanos cierra su trayectoria política con apenas el 0,6% de los votos; unas escasas 7.000 papeletas marcan lo que será su última candidatura a unas elecciones autonómicas.

La incertidumbre de los indecisos y el factor movilización

A tan solo una semana para las elecciones, hay un alto porcentaje de indecisos (25,4%) cuya decisión podría modificar drásticamente el equilibrio final de escaños. Este margen incierto puede alterar dinámicas internas dentro de cada bloque electoral; especialmente relevante será observar cómo compiten PP y Vox por captar ese voto conservador indeciso. Feijóo ha intensificado esfuerzos estos días para movilizar al electorado, lanzando críticas directas hacia Abascal por su «bloqueo» e instando al voto útil como garantía ante posibles sorpresas indeseadas. El mensaje está claro: hay que concentrar el voto en el PP si se quiere gobernar sin depender de otros.

La campaña final se enfoca en temas capaces de movilizar al electorado rural: desde la Política Agraria Común hasta cuestiones sobre financiación autonómica o agravios territoriales. El PP denuncia falta control fronterizo e critica cómo se han gestionado fondos europeos desde Madrid; argumentan que Castilla y León merece una financiación acorde a sus necesidades demográficas dadas sus características territoriales extensas. Este discurso resuena profundamente entre aquellos donde la identidad rural ocupa un lugar central; aquí, además, está bien palpable el descontento hacia Madrid.

El escenario más probable: gobernabilidad compleja

Aunque todas las proyecciones sugieren una clara mayoría conservadora, la gobernabilidad será complicada debido a la creciente dependencia que tendrá Mañueco respecto a Vox. Si bien el PP ganaría las elecciones, lo haría desde una posición inédita de debilidad; obligado a negociar cada decisión importante con un socio cuya conducta ya ha demostrado ser impredecible anteriormente. Esta dinámica interna dentro del bloque conservador contrasta notablemente con lo vivido en 2022 cuando el PP gozaba márgenes mucho más amplios para maniobrar.

La verdadera batalla comienza siempre donde debe: frente a las urnas. Sin embargo, lo cierto es que el próximo 15 de marzo no será solo otro triunfo para el PP; marcará un cambio fundamental hacia nuevas dinámicas dentro del equilibrio político castellano-leonense. Vox ya no será simplemente un socio menor; ahora asume el rol crucial como árbitro indispensable, transformación cuyo impacto definirá sin duda alguna la política regional durante años venideros —independientemente quien firme finalmente ese acuerdo gubernamental.