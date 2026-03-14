Todos los ayuntamientos socialistas de España hacen chanchullos, pero el de Parla bate el record]

Dice el refrán que en todos lados cuecen habas, pero lo de Parla es una olla gigantesca y muy podrida.

En Parla, un municipio madrileño que ha estado bajo el mando del PSOE durante más de 45 años, hay escándalos que superan lo que se ha visto en otros ayuntamientos socialistas, habitalmente corrodiso por la peste de la irregularidad.

El vicealcalde Andrés Correa se encuentra en el punto de mira por una denuncia que incluye prevaricación, negociaciones prohibidas y tráfico de influencias.

Según informa OKdiario, él mismo fue quien negoció, aprobó e impulsó las bases de un concurso de méritos para estabilizar a interinos, conforme a la Ley 20/2021, y posteriormente se presentó para conseguir una plaza fija como auxiliar administrativo.

Este proceso fue publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 9 de diciembre de 2022, lo que le permitió a Correa obtener dicho puesto, aunque actualmente se encuentra en excedencia debido a su cargo político. Solo al final cedió la firma de contratos al alcalde Ramón Jurado, un gesto que parece más bien una corrección tardía.

La ley exige abstenerse ante intereses personales directos, pero aquí eso no sucedió.

La trama que envuelve al PSOE local

La investigación revela una red destinada a garantizar que altos cargos y sus allegados perciban salarios públicos de forma indefinida. Además de Correa, también se menciona a un técnico municipal que colaboró en los criterios de valoración y coeficientes de experiencia. Este técnico logró obtener una plaza, al igual que la concejal de Servicios Sociales, María Curiel.

Concejal de Educación : De Más Madrid , beneficiada en otro proceso similar.

: De , beneficiada en otro proceso similar. Hermana de la edil de Asuntos Sociales: Del PSOE, colocada mediante las mismas bases manipuladas.

Los hechos podrían abarcar al menos tres delitos según el Código Penal: prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas para funcionarios y tráfico de influencias. La Mesa General y la Junta de Gobierno Local aprobaron todo sin ningún tipo de control.

Tensión política y problemas acumulados

Recientemente, el líder del PP en Madrid, Alfonso Serrano, realizó una visita a Parla y arremetió contra Jurado, instándolo a dejar su actitud frívola y enfocarse en temas serios como la inseguridad, la okupación y la deuda. Hizo mención a dos apuñalamientos, un asesinato y la ocupación reciente de un hotel con 180 habitaciones.

Serrano responsabiliza al PSOE por los 45 años al frente del gobierno: «Lo que sucede en Parla es culpa de los socialistas». Denuncia también que el Ayuntamiento pretende regularizar okupas a cambio de entre 50 y 100 euros mensuales, mientras familias luchan por pagar hasta 1.000 euros por un piso. Los sindicatos policiales han manifestado su preocupación por la falta de seguridad para los agentes.

Por su parte, Jurado respondió con una moción de reprobación contra Serrano en el Pleno. Acusa al PP de despreciar la ciudad y no ofrecer soluciones adecuadas en sanidad o infraestructuras, como el desdoblamiento necesario de la M-408 o las citas médicas que pueden demorar hasta un mes.

Perfil de los implicados y curiosidades

Andrés Correa, vicealcalde, destaca por su trayectoria en Recursos Humanos antes de convertirse en concejal. Ha estado involucrado en todo: desde negociar las bases hasta presentarse a un examen tipo test diseñado para favorecer a ciertos candidatos.

Por otro lado, María Curiel, concejal de Servicios Sociales, también logró una plaza dentro del mismo proceso. Su hermana es edil de Asuntos Sociales y colocó a una familiar cercana.

Entre las curiosidades del caso:

Se utilizó un concurso de méritos sin examen para beneficiar a interinos afines.

Correa promovió convocatorias antes competir contra sí mismo.

promovió convocatorias antes competir contra sí mismo. El técnico denunciado organizó el sistema para maximizar puntos para conocidos.

La Comunidad de Madrid sigue muy atentamente esta situación. Mientras tanto, Parla enfrenta problemas como deuda e inseguridad junto con estos escándalos que ensucian la imagen del PSOE. La justicia determinará si hay delitos involucrados, pero los vecinos ya exigen transparencia.

El escándalo en Parla pone sobre la mesa cómo operan estas redes corruptas, mientras el debate político continúa sin tregua.