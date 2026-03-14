El PSOE finge llegar vivo a las elecciones de Castilla y León, que ganará el PP y donde solo crecerá VOX

El telón se descorre este domingo.

Las elecciones autonómicas en Castilla y León del 15 de marzo de 2026 son la tercera estación en el viacrucis electoral del PSOE, tras las derrotas previas en Extremadura y Aragón.

Una subida al calvario, que sin duda tendrá remate definitivo en las urnas andaluzas de junio.

Todo, y en concreto lo que se percibe en CyL, es un giro pronunciado a la derecha en España, y el creciente cansancio de la gente con los escándalos y la corrupción del Gobierno Sánchez y su entorno.

Los socialistas han llegado a la recta final de la campaña fingiendo estar vivos y con un mensaje de optimismo que contrasta notablemente con lo que indican las encuestas.

El socialismo nos trajo las vacaciones, las lavadoras y las fregonas.

Aquí, una verdadera creyente. https://t.co/GGPzKHMwhI — José Javier Esparza Torres (@josejavierespa) March 14, 2026

Carlos Martínez, su candidato, ha reiterado que tienen posibilidades de ser la fuerza más votada, respaldado por figuras como Óscar Puente y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha rescatado su famosa ceja para defender a Pedro Sánchez y promover el lema del «No a la guerra«.

Y eso que los Marqueses de Galapagar han ofrecido a los que voten a Podemos acceso libre a su piscina. https://t.co/CmOLLz43Zs — Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) March 14, 2026

Sin embargo, los datos demoscópicos presentan un panorama bastante diferente: el Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco se perfila como claro vencedor, aunque necesitará alianzas para gobernar.

En Valladolid, donde se centra el cierre de campaña este viernes, el ambiente ha sido tenso.

El PP celebra en la Feria, seguro de su dominio histórico en la región.

Mientras tanto, VOX llena la plaza de Zorrilla con Santiago Abascal instando a votar «pensando más allá», refiriéndose claramente a unas futuras elecciones generales donde se presenta como «la alternativa de salvación nacional».

Los socialistas, por su parte, cierran en la cúpula del Milenio, tratando de distanciarse de Ferraz. Pero las urnas no engañan, y los sondeos lo corroboran.

La izquierda ve a un negro y solo ve a un esclavo

🔴ESCUCHEN👇👇 Cuatro perroflautas de botellón reciben a @Santi_ABASCAL en Miranda de Ebro, gritando “estamos de luto”. El líder de @vox_es ha atendido a los medios cerca del lugar del triste triple crimen. @periodistadigit pic.twitter.com/G5BLW4ygno — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) March 13, 2026

Las encuestas no dejan lugar a dudas

Los estudios demoscópicos publicados en las últimas semanas coinciden en ofrecer un escenario claro. A continuación, un resumen de las proyecciones más relevantes:

Partido Escaños estimados Porcentaje de voto Comparación con 2022 PP 31-34 33-35% Mantiene o sube ligeramente PSOE 25-28 ~28% Pierde 1-3 escaños (99% probabilidad) Vox 15-20 >20% Crece 3-5 escaños UPL 3-5 – Estable Soria ¡Ya! / Por Ávila 1-2 cada uno – Conserva representación IU-Sumar 1 – Marginal Podemos 0 – Fuera de las Cortes

Los datos del sondeo realizado por Hamalgama Métrica para Vozpópuli otorgan al PP 31 escaños (igual que en 2022, pero con 15.747 votos más) y a VOX, 18 (cinco más). El bloque de derechas suma el 53,8% del voto, superando así la mayoría absoluta de 42 escaños. El PSOE, por su parte, se queda en 26 procuradores, solo dos menos; sin embargo, el CIS es el único que anticipa un empate más ajustado; los demás dan una ventaja cómoda a los populares.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado este domingo a dar «el susto de su vida» a Sánchez, quien ha recuperado la bandera española y se ha autoproclamado patriota. Feijóo responde así a las críticas lanzadas por Abascal, acusándole de ser un falso patriota y de obstaculizar gobiernos por razones electorales, como ha ocurrido en Extremadura o Aragón. «A mí me daría vergüenza votar con el PSOE y Podemos«, ha afirmado durante un mitin en Burgos.

Pillar subvención exige esas genuflexiones https://t.co/41fl7oAlTV — Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) March 14, 2026

El PSOE resiste, pero las matemáticas son crueles

Los socialistas han construido una narrativa sobre un crecimiento imparable, alimentada por rumores de encuestas internas que les colocan en cabeza. Aunque Martínez intenta beneficiarse de su distancia con respecto a Ferraz, la realidad es contundente: hay un 99% de probabilidad de perder escaños. Por otro lado, el PP tiene muchas más posibilidades de mejorar su posición que de empeorarla. En este contexto, Vox, que está claramente en ascenso, se establece como un actor clave. La repetición del pacto entre el PP-Vox parece inevitable, pese al mal recuerdo dejado por una coalición rota a mitad de legislatura.

Mientras tanto, el espacio político hacia la izquierda se desangra. Podemos pierde su único escaño (el correspondiente a Pablo Fernández) y aunque Sumar logra uno nuevo, los regionalistas como la UPL mantienen su presencia sin alterar significativamente el panorama general.

Por cierto, Zapatero ha intentado insuflar ánimo entre sus seguidores haciendo guiños nostálgicos al «No a la guerra», evocando tiempos pasados como los años dos mil tres; sin embargo, en Castilla y León lo que realmente importa son cuestiones económicas y una gestión local eficaz. El objetivo de Mañueco es alcanzar una mayoría absoluta para evitar depender de otros partidos; sin embargo, los sondeos sugieren un resultado similar al observado en otras comunidades: victoria del PP, con necesidad ineludible del apoyo de Vox.

Feijóo ha endurecido su retórica contra Abascal: «Gobernar no es predicar; gobernar es actuar. Ellos renuncian ante los problemas». Desde Vox replican acusando a Feijóo de ser incapaz para liderar España. Mientras tanto, Sánchez ondea banderas y presume de patriotismo; no obstante, el desgaste nacional afecta gravemente al PSOE en esta región.

Curiosidades que salpican la campaña

La presencia residual de Ciudadanos , con solo un 0,6%, marca su adiós definitivo en estas elecciones autonómicas.

, con solo un 0,6%, marca su adiós definitivo en estas elecciones autonómicas. Todos los grandes partidos cierran sus campañas en Valladolid; esto aviva acusaciones sobre un excesivo centrismo pucelano.

Abascal ha transformado estas elecciones en una plataforma nacional que eclipsa las candidaturas locales.

Un sondeo reciente revela un «giro ideológico hacia la derecha» y refleja un creciente «descrédito del sanchismo».

La imagen nostálgica de Zapatero con su ceja parece no convencer ni atraer votos entre los castellanos.

Estos datos perfilan lo que podría ser un domingo lleno de confirmaciones electorales.