En cuanto salten los resultados en Castilla y León, comienza a toda prisa la cuenta atrás para los pactos entre PP y VOX en Extremadura y Aragón

Habrá pactos.

Y Gobiernos PP-VOX, aunque la ilusión de Alberto Núñez Feijóo -a estas horas- son arreglos al estilo de Valencia, donde gobiernan los populares con apoyo de los de Santiago Abascal.

María Guardiola, candidata del PP en Extremadura, podría ser investida la próxima semana.

Necesita que VOX no se oponga y no lo hará, según han revelado fuentes cercanas a las conversaciones.

Queda por dilucidar qué se llevan los de Abascal en el envite, pero no será menor ni trivial.

Este acuerdo surge tras meses de desencuentros, aunque ambos partidos han comenzado a dar pasos firmes hacia un gobierno estable.

En Aragón, la situación es similar: la presión aumenta conforme se acerca el escrutinio en Castilla y León, que este domingo podría determinar el rumbo de los pactos autonómicos.

La recta final de la campaña en Castilla y León está acelerando los acontecimientos. Alfonso Fernández Mañueco, presidente saliente del PP, intenta revalidar su posición sin depender de aliados, pero las encuestas no aseguran una mayoría absoluta.

Milagros Marcos, diputada popular, ha enfatizado en recientes actos en Palencia que el voto útil es esencial para evitar dependencias. «Gestionar significa certeza, no ruido», resume su mensaje, mientras mantiene un ojo sobre VOX, a quienes acusa de abandonar gobiernos por estrategias electorales, como ocurrió en julio de 2024.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha endurecido su postura contra Santiago Abascal.

En un mitin celebrado en Burgos, el líder popular afirmó: «Me daría vergüenza votar con el PSOE y Podemos en Extremadura«.

Feijóo rechaza recibir lecciones de patriotismo de quienes «nunca han ganado» e indica que es VOX quien ha bloqueado investiduras en Extremadura y Aragón, utilizándolas como arma electoral.

Abascal, por su lado, ha cambiado su discurso: ahora sostiene que el pacto en Extremadura está cercano y culpa a la dirección del PP por poner obstáculos.

Las tensiones se desvanecen en Extremadura

A pesar del ruido mediático, el acuerdo en Extremadura avanza. María Guardiola está trabajando con Vox para establecer un programa común, evitando así el polémico reparto de cargos que tanto desagrada al Partido Popular.

Fuentes indican que la investidura se concretará pronto, lo que aliviará la presión sobre Aragón, donde también se necesita apoyo para que Jorge Azcón pueda avanzar. En un artículo de Vozpópuli se detalla cómo, tras superar meses de tensiones, ambas partes están moldeando el pacto: con políticas centradas en seguridad, reducción de impuestos y control migratorio como ejes fundamentales.

El PP prefiere gobernar solo, pero las cuentas electorales obligan a negociar. En Castilla y León, Mañueco utiliza la PAC y la cuestión del lobo como banderas rurales, denunciando agravios en financiación autonómica frente a las decisiones de Pedro Sánchez. Marcos enfatiza: «Pactos con el PSOE, ni para ir a comprar pan». Mientras tanto, desde el ámbito de Vox, que ha estado bajo la sombra de Abascal durante las campañas electorales, Extremadura se convierte en una herramienta: los bloqueos anteriores ahora se transforman en victorias negociadas.

Aragón sigue la misma senda

En lo que respecta a Aragón, el bloqueo inicial por parte de Vox hacia Azcón recuerda a lo ocurrido en Extremadura. La estrategia diseñada por los ultras pretendía contagiarse entre campañas electorales; sin embargo, la realidad tras las elecciones exige un enfoque más pragmático. Con las elecciones de Castilla y León marcando este 15-M como fecha clave, los acuerdos se están agilizando. Feijóo recalca: «Gobernar no es predicar; es actuar». Abascal responde dudando sobre si Feijóo es realmente el líder adecuado, aunque el tiempo apremia.

La táctica de Vox convierte estas negociaciones en un altavoz: lo que ocurre en Extremadura inspira lo que sucede en Aragón, mientras ambos partidos tienen también los ojos puestos en Andalucía para junio. El temor del PP por repetir rupturas pasadas persiste; recordemos que anteriormente, algunos miembros de Vox abandonaron gobiernos autonómicos debido a encuestas desfavorables. Sin embargo, ahora que Guardiola parece estar cerca del sillón presidencial, el guion parece estar cambiando.

Un toque sutil de humor ilustra esta montaña rusa política: Abascal solía acusar al PP de no servir para España; ahora facilita gobiernos regionales. Feijóo bromea sobre aquellos que «huyen despavoridos» ante cualquier problema. ¿Serán egos o pura matemática electoral? La urna de Castilla y León tendrá mucho que decir al respecto.

Para facilitar la lectura sobre estos pactos:

Extremadura : Investidura Guardiola-Vox prevista para la próxima semana; fricciones superadas.

: Investidura Guardiola-Vox prevista para la próxima semana; fricciones superadas. Aragón : El bloqueo inicial cede; pacto inminente.

: El bloqueo inicial cede; pacto inminente. Castilla y León : Mañueco busca gobernar solo; situación incierta con Vox.

: Mañueco busca gobernar solo; situación incierta con Vox. Riesgos potenciales: Reparto de sillones o abandonos futuros.

Para finalizar con algunas curiosidades: En 2022, Castilla y León fue pionera al formar una coalición entre PP y Vox, una unión duradera pese a todo lo vivido desde entonces. Abascal ha liderado tres campañas consecutivas sin perder protagonismo ante otros candidatos. Y Feijóo remató su intervención en Burgos diciendo: «No aceptamos lecciones de quien nunca ha gobernado». Estos datos nos presentan un tablero político muy dinámico.